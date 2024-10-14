连环强奸犯针对中国女性 德国警方发布中文警示

德国警方同时以德语、英语和中文发布警示，呼吁年轻中国女性谨防连环强奸犯。此连环案件至少已有4名受害者，均为中国女性。此人惯用的作案手段是通过网络，特别是“小红书”或“微信”上的广告，有目的地寻猎年轻的中国女子。

（德国之声中文网）德国警方同时以德语、英语和中文发布警告，呼吁年轻中国女性谨防连环强奸犯。

据报道，自今年1月以来，此连环案件至少已有4名受害者，均为中国女性。检方称，其中两起发生在法兰克福地区，另外两起发生在"邻近的联邦州"。

德国黑森州法兰克福警察局于9月20日发布的警情通告称，该连环强奸案犯很可能是中国籍。此人惯用的作案手段是通过网络，特别是"小红书"或"微信"上的广告，有目的地寻猎年轻的中国女子。

警方通告，据已知的多起案情，该案犯以寻找住房或过夜机会为由，预约见面看房。他在网上与受害者取得联系，表示有意租买，见面后实施性侵。

在网上，此人也伪装成女性身份与潜在的受害者进行交流。

当地高级检察官米斯 （Dominik Mies）在接受德国《图片报》采访时说： "我们将竭尽所能查明并起诉犯罪嫌疑人。然而，对我们来说更重要的是警告潜在受害者，防范更多的袭击。"

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116016：可以用中文拨打的德国求助电话

警方提醒此类案件的受害者拨打专门受理暴力性侵女性案件的求助电话116016 获取专业的咨询，并注明"也可以用中文"。

警方呼吁在接待看房或购房者时，请务必提高警惕，最好不要单独接待访客，而是有其他人在场。紧急情况下请立即拨打110。

警方还提供了电子邮箱reply_police_warningnotice@polizei.hessen.de ，以征集关于案犯或受害者的线索；并恳请读者将此警讯散发到自己的网络圈内，提醒朋友和熟人，协助警方尽快破案。

德国警方的这则警告已经在包括"小红书"和"微信"在内的中国社交自媒体上传播开来，并引发了大量的讨论。

（综合报道）

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