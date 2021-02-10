 连根拔除 美补助业者更换中国电信设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2021

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时政风云

连根拔除 美补助业者更换中国电信设备

美国联邦通信委员会投票确定更换美国网络里面中国电信设备的计划，并确定补助业者达到这个目标。

Bildkombo Huawei und ZTE

美国联邦通信委员会 (FCC)在2020年将华为和中兴定为对通信网络的国家安全威胁

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会（FCC）周二(7月13日)一致表决通过了一项19亿美元的计划，补偿美国乡村电信运营商更换华为和中兴设备。

这一声明还禁止美国公司动用83亿美元的政府基金从这些公司购买设备。联邦通信委员会在去年12月通过规则，要求拥有中兴或华为设备的运营商「拆掉并更换 」这些设备。

路透社报道，FCC代理主席罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel )说：「这种设备有严重风险，可能被外国行为者操纵、破坏或控制。我们将对一个又一个网络、基站和路由器进行评估，直到我们将可能破坏国家安全的设备连根拔除。这是一项艰巨的任务。」

这个问题对乡村运营商来说是个大问题，他们要找到工人来拆除和更换设备成本很高。

华为在一份声明中强调自己的设备目前给乡村或偏远地区的运营商提供「高水平和质量的服务」，并说FCC这些硬要拆掉正常设备的规则根本「不现实｣，让这些业者面临运营中断的难题。

FCC的最终命令将有资格获得补偿的公司从拥有200万或更少客户的公司扩大到拥有1000万或更少客户的公司。FCC在2020年9月估计，将华为和中兴的设备从网络中移除和替换，将花费18.37亿美元。

USA, New Jersey, Morristown: Donald Trump

美国前总统特朗普对华为实施了一系列制裁，称华为可能因为中国法律规定为北京进行间谍活动。但华为坚持否认有这种可能。

中国电信在美节节败退

6月，FCC投票推进一项计划，禁止批准华为和中兴等被视为国家安全威胁的中国公司设备进入美国电信网络。FCC还可以撤销之前颁发给中国公司的设备授权。

DW.COM

《华尔街日报》报道，美国国会正酝酿一项法案，允许美国直接对其他国家提供金援，换取对方不选购华为等中国厂商的电信设备。同时，美国政府也准备出台一项培训计划，为外国政商要人提供咨询，说服对方不选购华为。

中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。

路透社报导，为了应对美国制裁，华为创办人任正非在一份备忘录中有最新指示。

虽然华为试图通过法律诉讼回击，但6月18日， 美国联邦第五巡回上诉法院拒绝其上诉要求，裁定FCC完全有权力和权限发布规则，禁止「普遍服务基金」补贴接受者从被认为有国家安全风险的公司购买设备或服务。

根据美联社报导，由3名法官组成的小组还驳回了华为的主张，即FCC缺乏将该公司的设备指定为对美国电信基础设施构成安全风险的专业知识。法官们在一份长达60页的意见书中写道：「评估电信网络的安全风险属于FCC的职责范围」，拒绝了任何关于FCC是某种国家安全事务「初级」机构的说法。

今年3月，FCC根据一项旨在保护美国通信网络的2019年法律，指定5家中国公司对国家安全构成威胁。受影响的公司包括之前指定的华为和中兴，以及海德拉通信公司、杭州海康威视数字技术有限公司和浙江大华技术有限公司。2020年8月，美国政府禁止联邦机构从这5家中国公司中的任何一家购买商品或服务。

(路透社、美联社)

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