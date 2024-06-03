连日暴雨令德国南部洪涝成灾
连日暴雨天气，在德国多地引发洪涝，其中南部灾情最重。截至目前，已有一名消防队员丧生，至少一人失踪。
城镇被淹
据最新的天气预报，德国中部和南部仍将维持最高预警级别。受灾严重的地区包括巴伐利亚西南部的奥格斯堡。在菲斯查赫（Fischach），由于洪水泛滥，一些民宅与外界隔绝。一些居民不得不乘坐直升机撤离。
与外界隔绝
在小城巴本豪森（Babenhausen），多数民居的地下室和底层被洪水淹没。救援部门出动直升机从房顶上救出了两人。据报道，这里已经对一百多名居民进行了疏散，其中包括数十名儿童。
多地进入紧急状态
根茨堡地区是巴伐利亚州发布最高级别警报的几个地区之一。巴本豪森市中心的积水高达 1.5 米（近 5 英尺）。图为救援人员借助船只和拖拉机疏散居民和马匹。
博登湖畔的疏散行动
林道（Lindau）本是博登湖畔一座风景秀丽的旅游城市，但此时这里已经变成洪涝重灾区。街道积水超过一米，交通暂时中断。图为救援人员在疏散民众。
里根斯堡加强防洪措施
灾区的大部分积水最终都会流入多瑙河。位于多瑙河更下游位置的里根斯堡，人们正在为水位大幅上涨做准备。
汛情仍无缓和迹象
在普法芬霍芬镇（Pfaffenhofen），由于连日暴雨，小河伊尔姆已经使镇内变成一片汪洋。而随着未来几天降雨量的增加，灾情将变得更加严峻。
德国总理肖尔茨视察灾区
德国总理肖尔茨赴灾区视察，并对救援人员表示感谢。他表示：“救援人员的付出，缓解了灾情，拯救了生命。“ 肖尔茨承诺，联邦政府也将竭尽全力，为灾民提供帮助。
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气候德国2024年6月3日
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