连夺“关键州” 拜登：相信将赢得大选

举世瞩目的2020年美国大选跌宕起伏。特朗普投票日当天局势看好，但周三的得票形势出现变化。拜登在此前落后的威斯康星州获胜，并在其他几个“关键战场”得票大幅增加。这位前副总统表示有信心自己将胜选。而现任总统特朗普则对选情逆转表示强烈质疑。
（德国之声中文网）拜登在美国时间周三（11月4日）下午发表讲话称：“很显然， 我们正在赢得足够的联邦州，从而得以获得270张选举人票，赢得总统大选。”但拜登随后强调，并非宣布胜选，“而是报告，当计票结束时，我们相信，我们将成为胜者胜者。”
目前仍有多个联邦州计票工作仍在进行。主要原因是，因为受到疫情影响，今年美国大选有创纪录的选民采取邮寄投票方式。
此前美联社报道，拜登赢下“关键战场”之一的威斯康星州，再添10张选举人票。至此，拜登拥有248张选举人票，特朗普214张。
而几乎在拜登发表讲话同时，CNN报道称，拜登赢得密歇根州。
当天早些时候，拜登竞选团队经理珍•奥马利•狄龙 (Jen O'Malley Dillon)召开记者会表示，拜登“显然进行在胜利的道路上”。拜登阵营预计将赢得威斯康星州、内华达州、密歇根州和宾夕法尼亚州。她同时表示，南部佐治亚州情况难以预测，而北卡罗来纳州应该会由特朗普胜出。
特朗普团队则认为，本方在宾夕法尼州州、密歇根州、内华达州和佐治亚州有望胜出。
狄龙批评特朗普周二晚间“错误地”宣称赢得选举，以及要求停止投票。她不无讽刺地表示：“有些事情我们要说的非常清楚。如果特朗普如愿以偿，我们现在就停止计票，拜登副总统就会成为美国的下一任总统。”
在周二投票日当天晚间的统计形势曾一度对拜登相当不利。尽管民调数字落后，但特朗普依然在佛罗里达州胜出，而且赢下较为重要的俄亥俄州和得克萨斯州。
周三形势发生变化，拜登在威斯康星州和密歇根州扭转局势，小幅领先，在宾夕法尼亚州也缩小了落后差距。多家美国媒体分析称，各州尚未统计的选票大部分是邮寄投票，而拜登被普遍视为在邮寄选票选民中拥有更高的支持率。
特朗普显然对于这一变化无法接受。他周三连续发送多条推特，对“领先优势神奇消失”表示质疑，认为“非常诡异”。
他的数条相关推文随即被推特标注为：“该推文中分享的部分或全部内容存在争议，可能对如何参与选举或其他公民程序产生误导。”
与此同时，特朗普阵营已经要求，在本方阵营获得“有意义的”监票途径之前，停止密歇根州点票，并重新清点此前已经打开的选票。此外，特朗普阵营还表示要在威斯康星州和宾夕法尼亚州重新计票，理由是多个地方出现“违规现象”。
相比特朗普，拜登在社交媒体上相对平静。截止发稿时，他周三的推特内容主要是呼吁继续统计选票，以及推荐其竞选团队的选情分析视频和募资广告。
眼看大选计票结束后，很可能迎来司法诉讼。特朗普和拜登的阵营都已经开始呼吁支持者捐款，作为选后“司法战”的资金来源。
宾夕法尼亚州州长、民主党籍的沃尔夫（Tom Wolf）已经表示，周三（11月4日）不可能完成所有选票的统计。尽管最后胜负当天可能已见分晓，但计票工作至少会持续到周四。
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