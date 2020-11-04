连夺“关键州” 拜登：相信将赢得大选

（德国之声中文网）拜登在美国时间周三（11月4日）下午发表讲话称：“很显然， 我们正在赢得足够的联邦州，从而得以获得270张选举人票，赢得总统大选。”但拜登随后强调，并非宣布胜选，“而是报告，当计票结束时，我们相信，我们将成为胜者胜者。”

目前仍有多个联邦州计票工作仍在进行。主要原因是，因为受到疫情影响，今年美国大选有创纪录的选民采取邮寄投票方式。

此前美联社报道，拜登赢下“关键战场”之一的威斯康星州，再添10张选举人票。至此，拜登拥有248张选举人票，特朗普214张。

而几乎在拜登发表讲话同时，CNN报道称，拜登赢得密歇根州。

当天早些时候，拜登竞选团队经理珍•奥马利•狄龙 (Jen O'Malley Dillon)召开记者会表示，拜登“显然进行在胜利的道路上”。拜登阵营预计将赢得威斯康星州、内华达州、密歇根州和宾夕法尼亚州。她同时表示，南部佐治亚州情况难以预测，而北卡罗来纳州应该会由特朗普胜出。

特朗普团队则认为，本方在宾夕法尼州州、密歇根州、内华达州和佐治亚州有望胜出。

计票工作仍在进行

狄龙批评特朗普周二晚间“错误地”宣称赢得选举，以及要求停止投票。她不无讽刺地表示：“有些事情我们要说的非常清楚。如果特朗普如愿以偿，我们现在就停止计票，拜登副总统就会成为美国的下一任总统。”

在周二投票日当天晚间的统计形势曾一度对拜登相当不利。尽管民调数字落后，但特朗普依然在佛罗里达州胜出，而且赢下较为重要的俄亥俄州和得克萨斯州。

周三形势发生变化，拜登在威斯康星州和密歇根州扭转局势，小幅领先，在宾夕法尼亚州也缩小了落后差距。多家美国媒体分析称，各州尚未统计的选票大部分是邮寄投票，而拜登被普遍视为在邮寄选票选民中拥有更高的支持率。

特朗普显然对于这一变化无法接受。他周三连续发送多条推特，对“领先优势神奇消失”表示质疑，认为“非常诡异”。

他的数条相关推文随即被推特标注为：“该推文中分享的部分或全部内容存在争议，可能对如何参与选举或其他公民程序产生误导。”

与此同时，特朗普阵营已经要求，在本方阵营获得“有意义的”监票途径之前，停止密歇根州点票，并重新清点此前已经打开的选票。此外，特朗普阵营还表示要在威斯康星州和宾夕法尼亚州重新计票，理由是多个地方出现“违规现象”。

相比特朗普，拜登在社交媒体上相对平静。截止发稿时，他周三的推特内容主要是呼吁继续统计选票，以及推荐其竞选团队的选情分析视频和募资广告。

眼看大选计票结束后，很可能迎来司法诉讼。特朗普和拜登的阵营都已经开始呼吁支持者捐款，作为选后“司法战”的资金来源。

宾夕法尼亚州州长、民主党籍的沃尔夫（Tom Wolf）已经表示，周三（11月4日）不可能完成所有选票的统计。尽管最后胜负当天可能已见分晓，但计票工作至少会持续到周四。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

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美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛





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