「连侬墙」2.0 香港遍地开花

（德国之声中文网）2014年，香港爆发雨伞革命期间，位于金钟夏悫道的香港政府总部的一面外墙被抗议者贴满便利贴，上面写满示威者对民主普选的讯息，类型包括语录、歌词、字句和图形等。这面墙被称作「连侬墙」，这面墙也成为香港民主运动的一个标志。

今年6月以来，香港已经就反对修改《逃犯条例》发生了多次大规模抗议活动。第二代列侬墙也随之产生，而且同5年前相比，更是在全港多地都有设立。抗议者利用便利签在"连侬墙"上表达自己的政治态度，也有人「借地」求婚。

一半艺术 一半政治

一半是艺术，一半是政治，香港人为他们的「民主墙」取名「连侬墙」，正是源自于上世纪80年代捷克群众在布拉格修道院大广场上的一面普通墙面上涂写约翰·连侬(John Lennon, 中国称约翰·列侬，台湾称约翰·蓝侬)风格的涂鸦以及甲壳虫乐队的歌词。

香港作为英国前殖民地已经连续一个月之余不断爆发反对修改《逃犯条例》的抗议示威。抗议活动不但规模巨大，甚至有几次还造成暴力冲突。香港人将反对修例成为「反送中」。他们认为，修改这项条例有可能会威胁到个人自由以及公民的人身安全。

北京支持的香港特首梁郑月娥虽然宣布修例实同「寿终正寝」，但是出于对香港自由可能被逐渐蚕食的担忧，反对者要求港府正式撤回修例草案。

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



这一次的连侬墙基本遍布全香港，从金融街区到大屿山机场，到处都可见。

大埔区的大浦港铁站行人隧道内也设立了一面连侬墙，上面贴满了黄色、蓝色、粉色和白色的贴纸。贴纸上写满标语口号。「香港加油！」「自由香港！」「没有暴乱，只有暴政！」

19岁的Kelly是香港大学的在校生，学习的专业是政治学。她说，港大校内的墙可以提醒大家发生了什么。她说：「我们希望港大以及附近的每个人都明白，上个月在香港究竟发生了什么。我们只是希望能够提醒人们，这个政府不能杀死我们的精神，我们多数人珍视的价值。」

在不止一处连侬墙，抗议者将林郑月娥以及亲北京建制派议员的照片贴在地面上当作地毯舞的"民主舞毯"，他们还邀请路人随着音乐在"民主舞毯"上跺脚起舞。

还有一个抗议者把一双拖鞋用绳子绑在列侬墙上，鼓励路人用拖鞋投掷林郑月娥的照片。

不过连侬墙上还有一些与抗议主题完全无关的内容。例如有一张粉色的便利贴上写着：「Jess，跟我结婚吧。」

连侬墙前闹冲突

但是这些便利贴粘成的连侬墙并不是被所有人接受。周三晚间，油塘站外的连侬墙处发生冲突。据香港媒体报道，当晚数名青年在整理墙上贴纸的时候，突然有几名中年男子走上前、骂粗口，之后双方爆发冲突，最终引来警方干预。（提示：视频中有暴力场面，谨慎观看）

一名男子尝试撕毁连侬墙的影片在网路上疯传。影片中，一名男子动手破坏连侬墙，遭到数名青年包围，男子数度殴打青年尝试突围，但是青年把手背在背后，以「非暴力」的形式任其殴打，等待警方到场。

周四清早，大多数贴纸已经被撕掉，墙上只剩下很少量的贴纸。有一张账面写着：「香港人，永远不要放弃。」

一些抗议者开始24小时守卫连侬墙。在一些地方，守护者用塑料纸覆盖便利签以起到更好的保护作用。

还有一些积极分子在聊天群里呼吁人们周五前往油塘站重建连侬墙。

周四香港为上月坠楼身亡的反修订《逃犯条例》的示威者梁凌杰举行追思仪式。一些悼念者身着黑衣，手持鲜花前来追悼，现场还有人派送向日葵。

洪沙/乐然 （路透社）