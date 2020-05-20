 连任大礼？美国批准向台湾出售18枚重型鱼雷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

连任大礼？美国批准向台湾出售18枚重型鱼雷

蔡英文周三刚刚宣誓就任台湾总统，开始第二任期，美国政府即宣布批准向台湾出售18枚重型鱼雷。此前，蓬佩奥亲自祝贺蔡英文就职，这是美国国务卿首次对台湾总统就职表示祝贺。

Kombobild Trump und Tsai Ing-wen (Getty Images/T. Wright/A. Pon)

蔡英文刚宣誓连任，美国政府即宣布批准向台湾出售18枚重型鱼雷

（德国之声中文网）美国政府周三宣布，批准以1.8亿美元的价格向台湾出售18枚MK-48重型鱼雷。这种先进的重型鱼雷可从潜艇上发射，射程可达38公里。台湾目前拥有的两艘"海龙"级潜艇，可以搭载并发射这种重型鱼雷。

美国国务院在相关声明中称，此次向台湾出售鱼雷"将有助于改善受援方的安全，并有助于维持该地区的政治稳定，军事平衡和经济发展。"声明还表示，拟议中的交易支持受援方武装部队现代化并维持可靠的防御能力的努力，符合美国的经济和安全利益。

US-Torpedo Mark 48 (Imago Images/Zuma)

美国的MK48重型鱼雷（图）是世界顶尖水平的一种鱼雷

美国此举料进一步加剧华盛顿与北京本已紧张的关系。

先前，蔡英文在就职演说中强调在两岸关系上将继续坚持"和平、对等、民主、对话"方针，不会接受大陆方面以"一国两制"矮化台湾。中国国台办发言人马晓光随后表示，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的"九二共识"，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础。他还称，中国"将坚持'和平统一、一国两制'基本方针，愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的"台独"分裂活动留下任何空间"。

美国国务卿蓬佩奥则首次发信祝贺台湾总统就职，并在贺词中以"总统"称呼蔡英文。这引发中国外交部、国防部与国台办周三同时出面批评蓬佩奥此举严重违反"一中"原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，并表示强烈不满和坚决反对。

乐然/苗子（法新社，路透社）

观看视频 01:27

趁疫武统？ 台湾人怕不怕

DW.COM

中美机舰频现 台海局势吃紧？

新冠疫情肆掠全球之际，中美军方近日在台湾海峡周边动作频繁，颇有互不示弱的意味。 (11.04.2020)  

德语媒体：大有深意的台湾口罩

台湾捐赠德国口罩一事引起《明镜周刊》的注意，该媒体发表的一篇指出，这不仅仅是示好之举，也是一种外交信号。《柏林晨报》则分析了特朗普让中国为新冠疫情负责的背后原因。 (01.05.2020)  

相关内容

Taiwan Taipeh | Amtsantritt Tsai Ing-wen, Präsidentin

蔡英文未提「九二共识」 美国务卿首发贺电 20.05.2020

台湾总统蔡英文在疫情防控有成下宣誓就职，她在两岸议题上重申不会接受“一国两制”，也向习近平喊话，表示保持和平稳定双方都有责任。美国务卿蓬佩奥向蔡英文致贺电，这是史上首次，也引发中国三大部委炮轰。

China Offiziere der Armee vor Flaggen

专访：欧洲人为什么关心今年的中国两会？ 20.05.2020

推迟了两个多月的中国两会即将拉开帷幕。在全球疫情的背景下，今年的两会也尤其引起外界的关注。恰逢政协会议开幕前一天，台湾总统蔡英文举行了就职典礼。两会是否会对蔡英文的演讲内容做出回应？站在十字路口的欧洲人期待中国拿出怎样的经济政策？ 伦敦国王学院中国研究所主任布朗在接受德国之声采访时做出回答。

Symbolbild Taiwan Flagge

客座评论：武统进程是否会开启 15.05.2020

自1月蔡英文以大比率选胜台湾总统后，有关统独的对决在两岸迅速升高。新冠疫情的爆发，则为武统增加了更多的变数或机率。在这种情况下，即将到来的蔡英文“5·20”讲话对两岸关系如何表述，是否会触发大陆《反国家分裂法》设定的武统三个条件，牵动各方神经。

广告

评论分析

Volkskongress in China (Reuters/J. Lee)

泽林视点：人大会前的紧张情绪

在北京召开的全国人大会议上北京将要欢庆抗击新冠疫情的胜利。不过德国之声专栏作者泽林认为，在大幕背后，北京政府还是需要面对一些令其不悦的提问。  