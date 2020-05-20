连任大礼？美国批准向台湾出售18枚重型鱼雷

（德国之声中文网）美国政府周三宣布，批准以1.8亿美元的价格向台湾出售18枚MK-48重型鱼雷。这种先进的重型鱼雷可从潜艇上发射，射程可达38公里。台湾目前拥有的两艘"海龙"级潜艇，可以搭载并发射这种重型鱼雷。

美国国务院在相关声明中称，此次向台湾出售鱼雷"将有助于改善受援方的安全，并有助于维持该地区的政治稳定，军事平衡和经济发展。"声明还表示，拟议中的交易支持受援方武装部队现代化并维持可靠的防御能力的努力，符合美国的经济和安全利益。

美国此举料进一步加剧华盛顿与北京本已紧张的关系。

先前，蔡英文在就职演说中强调在两岸关系上将继续坚持"和平、对等、民主、对话"方针，不会接受大陆方面以"一国两制"矮化台湾。中国国台办发言人马晓光随后表示，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的"九二共识"，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础。他还称，中国"将坚持'和平统一、一国两制'基本方针，愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的"台独"分裂活动留下任何空间"。

美国国务卿蓬佩奥则首次发信祝贺台湾总统就职，并在贺词中以"总统"称呼蔡英文。这引发中国外交部、国防部与国台办周三同时出面批评蓬佩奥此举严重违反"一中"原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，并表示强烈不满和坚决反对。

乐然/苗子（法新社，路透社）