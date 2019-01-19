连亏三年 德意志银行终于又盈利

(德国之声中文网) 德意志银行周五(2月1日)在法兰克福宣布，公司2018年度的盈利为3.41亿欧元。而在一年前，该行还净亏损7.35亿欧元。董事长兼总裁泽温(Christian Sewing)说："重新开始盈利说明，德意志银行走在了正确的道路上。"

泽温指出，2019年，德意志银行要继续削减成本，同时进行投资促进增长。"我们将大大提升盈利能力，并不仅限于今年。"他还透露，裁员行动也在按计划进行中，到2019年底，德意志银行的员工总数将减少到9万以下。同时，持股人的分红则基本不变，稳固在每股0.11欧元的水平。

第四季度净亏损4.09亿欧元

尽管全年实现盈利，但是在去年第四季度，德意志银行也和其他银行一样，受到金融市场剧烈波动的影响而出现了赤字。其中，证券交易业务的亏损甚至高达23%。

此前，德意志银行已经连续三年亏损，危机不断。2015年，该行亏损67亿欧元，2016年该行受到了美国监管当局的处罚，导致亏损14亿欧元。2017年的美国税务改革给德意志银行带来了14亿欧元的额外成本，导致原本能盈利的德意志银行最终净亏损7.35亿欧元。

文山/叶宣(德新社、路透社等)