 违约！惠誉下调恒大、佳兆业评级 | 经济纵横 | DW | 10.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

违约！惠誉下调恒大、佳兆业评级

评级机构惠誉(Fitch)下调了中国房地产巨头恒大和佳兆业的评级为“限制性违约”。按照惠誉定义，这意味着，这两家集团经历了违约或廉价债务交换，但没有开始诸如破产申请等清算程序，仍在运营。负债累累的恒大本周未能完成一笔8250万美元的票息。

China Evergrande Group

投资者担心，如果恒大走向破产可能会引发连锁反应，导致中国整个金融市场的剧烈动荡

（德国之声中文网）评级机构惠誉将中国恒大集团(Evergrande Group)和佳兆业集团(Kaisa Group)降级的消息给恒大股票带来震荡。自今年年初以来，恒大市值已经蒸发超过90%。

更多阅读：佳兆业停牌 恒大错过死线 中国房企债务危机加深

背负3000亿美金债务的恒大无力偿还巨额负债。惠誉将两家中国房地产巨头的评级下调为“限制性违约”(restricted default)，距离最差的“违约”只差一级。《纽约时报》指出，惠普的降级意味着恒大已违约，但尚未进入任何类型的破产申请、清算或其他将停止运营的程序。佳兆业集团被降级之前，未能在本周早些时候向债券持有人支付4亿美元。

观看视频 02:56

通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

恒大方面已经承认，无法筹集到足够的资金来履行所有的偿付义务。之前有一笔总额为8250万美元的票息本已在11月6日到期，如今30天的宽限期也在本周一（12月6日）结束。本周四（12月9日），在最后期限过去三天后，债券持有人没有从恒大方面听到任何消息。

路透社指出，惠誉在其关于恒大的报告中指出，恒大没有回复惠誉提出对这笔债息付款的确认要求，因此惠誉假定这笔票息“没有支付”。恒大没有立即回应路透的评论请求，佳兆业则拒绝评论。《金融时报》指出，惠誉是首家宣布中国恒大境外债券违约的评级机构。

不过与几周前不同，恒大无力还债的前景并没有给中国股市带来太多波动，沪指略跌，分析师和投资者都预计，北京将介入恒大危机并允许其有秩序地进行重组，以防止恒大崩溃引起中国房地产和金融市场动荡。

更多阅读：德国央行：中国楼市若深度衰退德国也遭殃
 

（路透社等）

 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

DW.COM

债券延期失败 佳兆业会成为第二个恒大？

恒大集团的债务危机尚未平息，另一家中国房地产巨头佳兆业也面临违约风险：该公司周五宣布，有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，并称公司正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产。  

相关内容

A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

债务巨坑填不满 恒大股票再暴跌 06.12.2021

由于一笔已经到期的债务连宽限期也告结束，恒大再次面临违约。虽然政府方面已经约谈许家印并且释放信号稳定市场，但是分析人士对于这家中国房地产巨头的前途仍持怀疑态度。

Evergrande Royal Scenery housing complex in Beijing, China on 24/09/2021 Real Estate corporate financial troubles affect stock markets . Evergrande's shares were trading almost 10% lower in Hong Kong on Friday after jumping more than 17% the previous day. by Wiktor Dabkowski

佳兆业停牌 恒大错过死线 中国房企债务危机加深 08.12.2021

恒大集团未能在美国时间周一最后期限前支付一笔8250万美元的到期款项。美媒指出，这可能为一场大型违约和超级债务重组埋下伏笔。与此同时，另一家中国房地产企业佳兆业在港交所暂停交易，成为了继恒大之后又一家令投资人和期房业主提心吊胆的公司。

--FILE--A signboard of Kaisa Plaza of Kaisa Group Holdings Limited in Dalian city, northeast China's Liaoning province, 10 June 2018. Most founding bosses in the realty business hold total sway over their companies, especially in strategy. In top companies like Evergrande Real Estate Group and Country Garden Holdings, the bosses oversee strategy while presidents execute their instructions and manage daily operations. Bosses°Ø short-term absences generally do not affect company operations, but if the owner is away too long this may inflict severe harm as the realty business is capital-intensive and debt-riddled, while most loan contracts contain mandatory provisions such as the °∞Owner or his/her family members must serve as the chairman of the board and exercise absolute control over the company.°±

债券延期失败 佳兆业会成为第二个恒大？ 03.12.2021

恒大集团的债务危机尚未平息，另一家中国房地产巨头佳兆业也面临违约风险：该公司周五宣布，有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，并称公司正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产。

广告

核电能否充当气候救星？

核电到底是不是能够化解气候危机的清洁能源？核能的风险以及成本究竟有多少？在欧洲，人们为这些问题争论不休。在中国，全新的钍熔盐反应堆已经开始测试。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  