违约！惠誉下调恒大、佳兆业评级

（德国之声中文网）评级机构惠誉将中国恒大集团(Evergrande Group)和佳兆业集团(Kaisa Group)降级的消息给恒大股票带来震荡。自今年年初以来，恒大市值已经蒸发超过90%。

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背负3000亿美金债务的恒大无力偿还巨额负债。惠誉将两家中国房地产巨头的评级下调为“限制性违约”(restricted default)，距离最差的“违约”只差一级。《纽约时报》指出，惠普的降级意味着恒大已违约，但尚未进入任何类型的破产申请、清算或其他将停止运营的程序。佳兆业集团被降级之前，未能在本周早些时候向债券持有人支付4亿美元。

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恒大方面已经承认，无法筹集到足够的资金来履行所有的偿付义务。之前有一笔总额为8250万美元的票息本已在11月6日到期，如今30天的宽限期也在本周一（12月6日）结束。本周四（12月9日），在最后期限过去三天后，债券持有人没有从恒大方面听到任何消息。

路透社指出，惠誉在其关于恒大的报告中指出，恒大没有回复惠誉提出对这笔债息付款的确认要求，因此惠誉假定这笔票息“没有支付”。恒大没有立即回应路透的评论请求，佳兆业则拒绝评论。《金融时报》指出，惠誉是首家宣布中国恒大境外债券违约的评级机构。

不过与几周前不同，恒大无力还债的前景并没有给中国股市带来太多波动，沪指略跌，分析师和投资者都预计，北京将介入恒大危机并允许其有秩序地进行重组，以防止恒大崩溃引起中国房地产和金融市场动荡。

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（路透社等）

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