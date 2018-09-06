违法约定香肠价格 老板公司均被狠罚

（德国之声中文网）德国"香肠卡特尔"包括了20多家公司。杜塞尔多夫州高级法院周二（10月2日）作出裁决，这些公司利用在肉类供应商和超市之间的"三明治地位"，谋求香肠持续稳定的高价位。

该法院驳回了食品生产商威尔特曼（Wiltmann）公司的此次上诉，因垄断价格罪处罚该公司缴纳650万欧元的罚金，该公司总经理英格特（Wolfgang Ingold）个人罚款35万欧元。

法院查明这家位于德国北部的公司在1997年至2009年间涉及该案，不过，德国的反卡特尔局则认为，约价阴谋开始于上世纪八十年代。

法庭主审法官埃格（Ulrich Egger）周二表示，设立这样的价格垄断联盟，旨在让它持续下去。他将香肠生产商比作"小家庭"。

据法官讲述，这些公司代表互通电话协商提升产品价格事宜。法官称，"出于战术考虑，还决定产生由谁来扮演领导角色。"

"我不认为犯有任何过失"

德国人最爱的10种香肠 煎肠 所谓的煎肠（Bratwurst）经常被拿来代表德国。但即便是煎肠也有50多种花色，大小、使用的食材，各地都有自己的特色。不过万变不离其中，它们都必须含有绞碎的细肉Braet，于是它便得名Brat肠。

德国人最爱的10种香肠 纽伦堡小肠 纽伦堡小肠大概有大拇指大小，所以在南德被唤作小肠 Würstl。史书上最早于1313年被提及。当今一份纽伦堡小肠都含6个小肠，配上酸菜和煮土豆，抹上芥末等调料，再来札啤酒，德国人美的呀，天堂不过如此。

德国人最爱的10种香肠 咖喱肠 简单快餐里咖喱肠排在榜首。它无非是把香肠煎了切成块，再撒上番茄汁和咖喱粉。在高科技以及汽车王国里，谈“发明咖喱肠”显得有点寒碜，不过柏林厨师Hertha Heuwer的确于1959年为其发明的番茄汁儿申请了专利。欲知详情，可以到柏林去参观咖喱肠博物馆。

德国人最爱的10种香肠 白香肠 这可是巴伐利亚的特色菜！馅儿用的小牛肉加上香芹切碎配制而成，真的呈白色。过去制冷科技还不发达的年月，用生肉制成的白香肠不能存放超过当天中午教堂的钟声之后。白肠的吃法也与众不同，不是横切，而是竖着划开一个口子，从里面取出肉馅。

德国人最爱的10种香肠 血肠 德国式血肠使用的食材包括：猪血、猪油、猪皮加上调料制作而成。热炒或当冷盘都可以。在莱茵地区，血肠常常配着苹果酱吃，而柏林人则喜欢油煎血肠，再配上酸菜和土豆。

德国人最爱的10种香肠 “长猎人” （Landjäger） 它最适合作为行路人的食品，士兵、猎人的野餐。它先被熏制，然后晾干，在德语区里很常见。它一般被做成长方条形，可以同面包一快吃，也可单吃，无须冷藏，能够存放相当长的时间。

德国人最爱的10种香肠 肉肠 所谓肉肠也是一种用猪和牛的生肉做成的香肠，它们多半先被熏制，然后被晾干。味道很浓重，可以像萨拉米香肠一样，放在面包上吃。

德国人最爱的10种香肠 肝肠 肝肠可谓老少皆宜，人人喜爱。它们主要是用猪肝、牛肝、鹅肝、其他野味的肝制作成的。一般都是把它们抹在面包上吃。

德国人最爱的10种香肠 茶肠 （Teewurst） 茶肠呈粉红色，味道微酸，同其他香肠炯然不同。它的脂肪含量高达40%，一般也是抹在面包上当早餐或晚餐食用。它同“茶”的渊源可以上溯到19世纪中叶人们发明这种香肠的时候。据说，它的发明者下午喝茶的时间，不是吃些饼干零食，而是愿意吃自己发明的这种香肠，因此它得名“茶肠”。

德国人最爱的10种香肠 萨拉米 虽说萨拉米是典型的意大利香肠，但在德国落脚后却深受爱戴，食用的范围完全超过了比萨饼。萨拉米有猪肉的，牛肉的，家禽肉的，种类繁多。它们都是被晾干或熏干。德国人早餐至晚餐的餐桌上，经常出现喜闻乐见的萨拉米。



该案起源于一个打给反卡特尔局的匿名电话。2014年，经过数月的跟踪调查，卡特尔局向22家公司以及33名个人因约定价格而下达罚单，罚金总额高达3.38亿欧元。

但因为各类漏洞，最后进入国库的只不到这笔钱的三分之一。人们后来将这些合法漏洞称为"香肠漏洞"，比如允许母公司关闭那些受罚的子公司，从而避免了子公司的罚款。

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其他公司都缴纳了罚款，或者设法避免官司。只有威尔特曼公司的总经理英格特决定同国家管理部门打官司。他曾表示，没有使用"香肠漏洞"的方式来避免罚金。

2017年12月，英戈特曾对德新社表示，"我不会交待任何细节。我不认为犯有任何过失。"

随着北威州高级级法院周二宣布的裁决，威尔特曼公司考虑是否将该案上诉到联邦法院，而这也将是该公司最高级别的上诉了。

李鱼/苗子（德新社、法新社）