“违法放贷”中国银行原一把手被逮捕

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国银行原党委书记、董事长刘连舸“涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿、违法发放贷款罪对刘连舸作出逮捕决定”。该案目前正在进一步办理中。
中国最高反贪监督机构中纪委周六（10月7日）表示，已经开除了刘连舸的党籍，指控其非法放贷、收受贿赂等。
“道德败坏”并且“靠金融吃金融”
中纪委在网站上发表声明指责刘连舸“丧失理想信念，背弃初心使命“，并指控他“弃守金融风险防控职责，大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏所在单位政治生态，私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金、出入私人会所、接受滑雪和旅游安排，长期借用管理对象车辆；不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，徇私录用调整提拔干部；违规经商办企业；违规干预资金借贷，私自留存涉密资料；道德败坏，家风不正，对亲属失管失教；毫无纪法底线，擅权妄为，‘靠金融吃金融’，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利，并非法收受巨额财物。”
中纪委的声明表示，刘连舸严重违反党纪，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，“决定给予刘连舸开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其党的二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送”。
刘连舸曾多年在中国央行系统、中国进出口银行任职。图为2019年12月他在中国银行罗马尼亚布加勒斯特分行开业典礼上讲话
据中国媒体《上证报》报道，中国银行党委召开会议，“与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将深刻汲取刘连舸案件惨痛教训，引以为戒、警钟长鸣……，更加坚决推进全面从严治党。”
公开资料显示，刘连舸出生于1961年，曾多年在中国央行系统、中国进出口银行任职。他2018年由中国进出口银行调任中国银行，任行长、党委副书记、副董事长，并于2019年升任中国银行党委书记、董事长。
2023年3月19日，中国银行公告，刘连舸因工作调整，自3月18日起辞去中国银行董事长等职务。两周后，中纪委网站公布，刘连舸因涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。有中国媒体将他称为“2023金融第一虎”。
近期大量“金融虎”落马
2022年11月，中央纪委国家监委网站讯：中国人民银行副行长范一飞因“涉嫌严重违纪违法”接受调查，成为中共二十大以来的首位被查处的省部级官员。范一飞在今年6月被“双开”，在中纪委针对范一飞立案审查调查的声明中，也指控其“丧失理想信念，背弃初心使命”、“靠金融吃金融”“以钱生钱”等。
据中国媒体“澎湃新闻”9月18日报道，今年中国金融系统落马的高官、高管已超70人，银行系成为反腐重点之一。报道称，其中，建设银行已有至少7人被处理，国家开放银行则至少有7人被“双开”或开除党籍。
中国财联社也在7月17日报道称，从数据来看，2023上半年落马银行高管总数已超过去年全年，国有大行堪称金融反腐的“重灾区”。
一段时间以来，中国经济增长乏力、多重金融风险交织在一起。几家大型房企相继爆雷，中国最大私人信托公司中融信托传出财务危机，无法完成信托产品的兑付。在这样的背景下，中国银行业的监管机构开始加大风险的审查力度。中央开始向国有金融机构派驻纪检监察组。
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危机四伏的中国经济
房企爆雷
8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。
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危机四伏的中国经济
信托失信
与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。
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危机四伏的中国经济
生产、零售数据低迷，通缩风险上升
中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。
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危机四伏的中国经济
进出口双降、外商投资滑坡
中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。
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危机四伏的中国经济
青年失业率创新高
今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。
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危机四伏的中国经济
外银下调对中国经济增长预期
根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。
中共的“自我革命”转向金融圈
自习近平2012年上台以来，打击腐败以推进党的“自我革命”一直是其标志性政策。
习近平在今年2月在《求是》杂志发表文章《全面从严治党探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径》，其中指出，“反腐败是最彻底的自我革命”，以便“不断提高自身免疫力，防止人亡政息”。
中纪委网站今年2月23日发表了措辞强硬的《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文。据统计，这篇文章16次点名金融，8次点名央企，誓言要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，当时媒体报道普遍认为，这标志着习近平的反腐运动正越来越多地转向企业和金融部门。
路透社的相关报道指出，习近平的反腐运动受到了民众欢迎，很多中国民众早已对普遍存在的贪污腐败现象感到厌恶。也有分析人士说，该运动有助于习近平打压党内异己，从而巩固权力。
（综合报道）
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习近平掌权这10年
打破惯例开始第3任期
2023年3月10日，中国第14届全国人民代表大会第3次全体会议上，2952名与会代表投票表决，一致支持69岁的习近平续任国家主席及中国中央军事委员会主席。宣布当选之际，现场响起如雷掌声。由此，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届共10年的惯例，开始其第3个任期。
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习近平掌权这10年
老虎苍蝇一起打，建立个人权威
2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。
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习近平掌权这10年
取消连任限制，加深个人崇拜
2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。
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习近平掌权这10年
习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元
习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」
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习近平掌权这10年
提共同富裕，私企大佬成目标
尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。
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习近平掌权这10年
整治房地产业，打击教培行业
近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。
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习近平掌权这10年
新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策
2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。
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习近平掌权这10年
从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制
2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。
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习近平掌权这10年
从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告
中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。
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习近平掌权这10年
大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重
中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。
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习近平掌权这10年
中美关系恶化：从贸易战到芯片战
2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。
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习近平掌权这10年
对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力
习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。
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习近平掌权这10年
宣称中俄没有合作的『禁区』
2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。
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习近平掌权这10年
中印关系从高点跌到谷底
中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。
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习近平掌权这10年
欧盟称习近平「转向独裁」
默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。
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习近平掌权这10年
南海筑岛礁建军事基地
2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。
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习近平掌权这10年
战狼外交：激起中国民族主义情绪
与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。
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习近平掌权这10年
言论审查：微信敏感词87%与习近平有关
加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。
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习近平掌权这10年
监控密度居世界之冠，社会事件仍频传
2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。