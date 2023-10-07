“违法放贷”中国银行原一把手被开除党籍

（德国之声中文网）中国最高反贪监督机构中纪委周六（10月7日）表示，已经开除了中国银行原党委书记、董事长刘连舸的党籍，指控其非法放贷、收受贿赂等。

“道德败坏”并且“靠金融吃金融”

中纪委在网站上发表声明指责刘连舸“丧失理想信念，背弃初心使命“，并指控他“弃守金融风险防控职责，大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏所在单位政治生态，私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金、出入私人会所、接受滑雪和旅游安排，长期借用管理对象车辆；不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，徇私录用调整提拔干部；违规经商办企业；违规干预资金借贷，私自留存涉密资料；道德败坏，家风不正，对亲属失管失教；毫无纪法底线，擅权妄为，‘靠金融吃金融’，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利，并非法收受巨额财物。”

中纪委的声明表示，刘连舸严重违反党纪，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，“决定给予刘连舸开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其党的二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送”。

据中国媒体《上证报》报道，中国银行党委召开会议，“与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将深刻汲取刘连舸案件惨痛教训，引以为戒、警钟长鸣……，更加坚决推进全面从严治党。”

公开资料显示，刘连舸出生于1961年，曾多年在中国央行系统、中国进出口银行任职。他2018年由中国进出口银行调任中国银行，任行长、党委副书记、副董事长，并于2019年升任中国银行党委书记、董事长。

2023年3月19日，中国银行公告，刘连舸因工作调整，自3月18日起辞去中国银行董事长等职务。两周后，中纪委网站公布，刘连舸因涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。有中国媒体将他称为“2023金融第一虎”。

近期大量“金融虎”落马

2022年11月，中央纪委国家监委网站讯：中国人民银行副行长范一飞因“涉嫌严重违纪违法”接受调查，成为中共二十大以来的首位被查处的省部级官员。范一飞在今年6月被“双开”，在中纪委针对范一飞立案审查调查的声明中，也指控其“丧失理想信念，背弃初心使命”、“靠金融吃金融”“以钱生钱”等。

据中国媒体“澎湃新闻”9月18日报道，今年中国金融系统落马的高官、高管已超70人，银行系成为反腐重点之一。报道称，其中，建设银行已有至少7人被处理，国家开放银行则至少有7人被“双开”或开除党籍。

中国财联社也在7月17日报道称，从数据来看，2023上半年落马银行高管总数已超过去年全年，国有大行堪称金融反腐的“重灾区”。

一段时间以来，中国经济增长乏力、多重金融风险交织在一起。几家大型房企相继爆雷，中国最大私人信托公司中融信托传出财务危机，无法完成信托产品的兑付。在这样的背景下，中国银行业的监管机构开始加大风险的审查力度。中央开始向国有金融机构派驻纪检监察组。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



中共的“自我革命”转向金融圈

自习近平2012年上台以来，打击腐败以推进党的“自我革命”一直是其标志性政策。

习近平在今年2月在《求是》杂志发表文章《全面从严治党探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径》，其中指出，“反腐败是最彻底的自我革命”，以便“不断提高自身免疫力，防止人亡政息”。

中纪委网站今年2月23日发表了措辞强硬的《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文。据统计，这篇文章16次点名金融，8次点名央企，誓言要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，当时媒体报道普遍认为，这标志着习近平的反腐运动正越来越多地转向企业和金融部门。

路透社的相关报道指出，习近平的反腐运动受到了民众欢迎，很多中国民众早已对普遍存在的贪污腐败现象感到厌恶。也有分析人士说，该运动有助于习近平打压党内异己，从而巩固权力。

（综合报道）

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