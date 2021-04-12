违反美国对伊朗制裁令 德国软件巨头接受罚款

（德国之声中文网）美国司法部周四（4月29日）宣布，德国软件巨头SAP将为向伊朗出口软件支付超过800万美元的罚款。因为主动向美国交代其出口违规行为，该公司将不会为此非法贸易面临刑事起诉。

SAP公司承认绕过美国的制裁令向伊朗公司出口软件。美国司法部说，如果该公司没有主动交代，那么它将面临更加严重的后果。

美国司法部国家安全局局长德默斯（John Demers）在周四的记者会上说：“如果我们自己发现这一点，SAP公司的处境可能会更糟。”

SAP怎样违反制裁令？

SAP公司正确地使用了其地理位置过滤器，却未能识别和阻止伊朗的用户。这一疏忽使得数年来成千上万的伊朗人可以下载和更新软件。

美国方面称，这意味着受伊朗控制的公司——其中一些可能与政府联系——可以使用SAP的知名产品，例如供人力资源部门用来管理员工的软件。

SAP公司怎么说？

SAP公司在一份关于该项协作的声明中说：“我们对过去的行为承担全部责任，并且已经加强内部管理，以确保遵守相关法律。”

SAP公司总部位于德国西南部小镇沃尔多夫（Walldorf）。按收入计算，它是全球第三大软件公司，按市值计算是德国最大的公司。

美国制裁令影响欧洲公司营运

近年来，美国对伊朗的经济制裁极大地影响了欧洲公司的全球业务。2018年，由于美国的经济惩罚威胁，法国能源巨头道达尔不得不取消在伊朗的一个利益丰厚的天然气项目。

2018年，为了对伊朗政府施加 "最大压力 "，前总统特朗普在退出《联合全面行动计划》（也称为伊朗核协议）后，恢复了对伊朗的一连串经济制裁。

现任总统拜登愿意在德黑兰停止铀浓缩活动的情况下重新考虑伊朗核协议，并收回一些制裁令。最近，美国和伊朗在维也纳恢复了商讨《联合全面行动计划》的间接核谈判。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



(路透社，美联社)

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