违反美国对伊朗制裁令 德国软件巨头接受罚款

德国软件巨头SAP将为向伊朗违规出口软件支付超过800万美元的罚款。美国司法部说，如果该公司没有主动交代，那么它将面临更加严重的后果。
（德国之声中文网）美国司法部周四（4月29日）宣布，德国软件巨头SAP将为向伊朗出口软件支付超过800万美元的罚款。因为主动向美国交代其出口违规行为，该公司将不会为此非法贸易面临刑事起诉。
SAP公司承认绕过美国的制裁令向伊朗公司出口软件。美国司法部说，如果该公司没有主动交代，那么它将面临更加严重的后果。
美国司法部国家安全局局长德默斯（John Demers）在周四的记者会上说：“如果我们自己发现这一点，SAP公司的处境可能会更糟。”
SAP公司正确地使用了其地理位置过滤器，却未能识别和阻止伊朗的用户。这一疏忽使得数年来成千上万的伊朗人可以下载和更新软件。
美国方面称，这意味着受伊朗控制的公司——其中一些可能与政府联系——可以使用SAP的知名产品，例如供人力资源部门用来管理员工的软件。
SAP公司在一份关于该项协作的声明中说：“我们对过去的行为承担全部责任，并且已经加强内部管理，以确保遵守相关法律。”
SAP公司总部位于德国西南部小镇沃尔多夫（Walldorf）。按收入计算，它是全球第三大软件公司，按市值计算是德国最大的公司。
近年来，美国对伊朗的经济制裁极大地影响了欧洲公司的全球业务。2018年，由于美国的经济惩罚威胁，法国能源巨头道达尔不得不取消在伊朗的一个利益丰厚的天然气项目。
2018年，为了对伊朗政府施加 "最大压力 "，前总统特朗普在退出《联合全面行动计划》（也称为伊朗核协议）后，恢复了对伊朗的一连串经济制裁。
现任总统拜登愿意在德黑兰停止铀浓缩活动的情况下重新考虑伊朗核协议，并收回一些制裁令。最近，美国和伊朗在维也纳恢复了商讨《联合全面行动计划》的间接核谈判。
(路透社，美联社)
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