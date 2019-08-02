违反制裁令出租柏林使馆 朝鲜上演拖字诀

(德国之声中文网) 根据德广联以及《南德意志报》的调查报道，朝鲜方面很有可能正在利用德国的司法系统来拖延时间。德国外交部的文档显示，朝鲜驻德大使馆在2017年9月就已经"解除了同旅馆经营方的租赁合同"，2018年2月，朝鲜使馆甚至还在柏林地方法院提起诉讼，要求对依然占据使馆馆舍进行经营活动的旅馆运营方进行"强制清场"。

然而，虽然法院方面多次催促，朝鲜使馆却没有按照规定缴纳诉讼费预押金，这导致案件至今无法开庭审理，"强制清场"自然也就无从谈起。目前并不清楚的是，朝鲜使馆究竟是真拿不出钱，还是有意利用司法程序来拖时间。

经营方多次表示，不会放弃这座位于柏林市中心的旅馆，而且近年来为这座旅馆投入了巨资，对其设施进行升级。

使馆出租创收

据德广联的调查，位于柏林市中心的这栋建筑，每月能为朝鲜大使馆带来3.8万欧元的租金收入。面临联合国制裁的朝鲜外汇资金十分紧缺，该国不少驻外使领馆都在通过各种灰色渠道获取收入。分析人士猜测，他们赚得的外汇一般会被用作购买被禁的技术和奢侈品，以及维持大使馆本身的运营。

朝鲜驻柏林大使馆一共有两栋大楼，早年间，朝鲜大使馆曾经有近百名外交官，如今的大使馆内只有大约10名外交人员。目前，其中一座是大使馆馆舍，还有一座则是"柏林城市旅舍"，开业于2007年，而建筑的租赁关系则始自2004年。除了"柏林城市旅舍"，大使馆还将一座平房改造成会议厅出租获利。前些年，在使馆建筑内还曾有过一间对外经营的精神病诊所、一家健身中心。

逃税、赖账、劣迹斑斑

德国政府则依然在试图通过加大压力来迫使朝鲜方面停止租赁使馆行为。就在不久前，德国海关总署以违反联合国制裁令为由，向旅馆经营方开出了10.7万欧元的罚单。不过，柏林地方法院驳回了这一处罚决定，理由则是"无法证实旅馆经营方直接将资金汇给了朝鲜"。经营方自称，近年来，租金一直是汇到一个冻结账户上。

除了公然违反联合国制裁决议，朝鲜大使馆还涉嫌偷税漏税。德广联以及《南德意志报》调查发现，多年来，大使馆每月数万欧元的房产出租收益都没有上税，累计拖欠柏林市财税局约100万欧元的税款以及滞纳罚金。据德国政府圈内人士透露，由于朝鲜大使馆对催缴通知毫不理会，柏林市政府几年前还曾将其告上法庭，而朝鲜使馆也最终输掉了这场官司。

但是，外交机构享有一定的司法豁免权，因此法院的判决难以执行。后来，德国外交部介入了这桩官司，并且还和朝鲜方面达成了一致，后者每月偿还7000欧元的滞纳税款。不过，据德广联以及《南德意志报》的调查，朝鲜大使馆并没有每月按时还款，而是有时还、有时不还。柏林地方法院目前仍在审理此案。

文山/石涛/(德广联、南德意志报等)

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