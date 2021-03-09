远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制

（德国之声中文网）H&M在这份去年秋季发布的声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。

声明还反驳了澳大利亚战略政策研究所称H&M与一家雇佣新疆劳工的中国服装企业有业务关系的说法。显然这一声明旨在澄清外界对跨国服装企业供应链涉及新疆的怀疑。

这份去年发表的声明在数月之后，现在突然在中国社交网络上受到关注。有微博用户转贴了声明原文后，近日“#H&M碰瓷新疆棉花”的标签在微博上成为热搜。

有关微博贴文的讨论区被论被淹没在一片愤怒中，很多人留言要求H&M“滚出中国”，并呼吁抵制该品牌。H&M被指“种族主义”、“反华”。

官媒痛骂 商家下架

周三（3月24日）共青团中央官微也针对此事表态：“一边造谣抵制新疆棉花，一边又想在中国赚钱？痴心妄想！”之后，各大网络媒体纷纷跟进。

《环球时报》总编胡锡进写道，H&M“被中国互联网单独拉出来吊打不能不说是它自找的”。

“H&M之所以让中国网友们愤慨，就是它关于新疆问题的声明太突出主动了。它自己需要认真反思，希望其他西方企业从它的例子中引以为戒。”

面对巨大的抵制声浪，H&M在中国演艺界的一些商业伙伴开始与其切割。去年成为H&M品牌大中华区男装代言人的中国影星黄轩，24日宣布“与H&M品牌已无合作”，并强调“反对任何形式企图对国家及人权进行抹黑造谣的行为”。

跟H&M有过合作的女星宋茜，也随后发声明表示与该品牌目前没有任何合作关系，并表示“国家利益高于一切，抵制一切针对中国的污名化行为”。

据路透社报道，阿里巴巴旗下淘宝、京东、拼多多等电商平台稍晚已屏蔽了H&M的商店和相关商品。

当地时间晚间，H&M中国分公司在微博官方账号上发表声明称，“H&M集团一贯秉持公开透明的原则管理我们的全球供应链，确保全球范围内的供应商遵守我们的可持续发展承诺如《经合组织负责任的商业行为准则》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，并不代表任何政治立场。H&M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，目的是支持世界各地的棉农采取更可持续的种植方式来种植棉花。H&M集团并不直接从任何供应商处采购棉花。H&M 集团一如既往地尊重中国消费者，我们致力于在中国的长期投入与发展，目前在中国与超过350家生产厂商合作，为中国及全球消费者提供符合可持续发展原则的服饰产品。”

这一声明并未平息反对者的怒火，微博评论中最为热门的几条均认为H&M公司没有道歉认错。

殃及更多品牌？

去年下半年以来，由于国际社会对新疆人权问题的关注升温，包括H&M在内的一些国际知名成衣品牌，在供应链问题上饱受舆论的追问。

H&M去年的声明提及，H&M的供应商仅从新疆地区与设在瑞士的“更好棉花计划”(Better Cotton Initiative，简称BCI)合作的农场采购棉花。由于在新疆进行可信的尽职调查变得愈发困难，BCI已决定暂停在新疆发放棉花原料认证。

获得BCI认证的产品及原料必须在环保和劳工权益保障方面达到一定标准。有中国社媒用户发现，除H&M之外，BCI的成员还有优衣库、阿迪达斯、宝洁、耐克、无印良品等在中国拥有大量消费者的品牌公司，并呼吁对这些品牌也发起抵制。

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