远离俄罗斯和中国：德国寻找新的商业伙伴

（德国之声中文网）亚洲不是只有中国，这是德国总理肖尔茨几个月来一直向德国商界传播的信息。他曾多次表示，希望看到「在投资、进口和出口方面将目光放在其他亚洲国家以及非洲和南美洲等地区」。

所谓「其他亚洲国家」包括越南和新加坡，肖尔茨预计在出席印尼G20峰会之前，带着一个德国企业家代表团访问这两个国家，并且出席在新加坡举办的德国企业亚太会议。

多样化意味着分散风险

根据德国总理府的说法，这次访问是一个信号。特别是参加亚太会议，这表明了希望让德国经济更多样化，更加独立于中国。

在新冠疫情期间，德国与新加坡的经济联系越来越紧密，许多德国公司从中国迁往新加坡，目前有超过2000家德国公司于该国注册。这个高科技国家还拥有两个数十亿美元规模的主权财富基金，它们偏好于投资可持续项目，德国政府希望它们能参与资助德国的能源转型。

关注东南亚

总理府指出，越南是「东南亚的一个主要中等国家」，新加坡则是「一个以稳定和规则为导向的外交政策行为体，在这方面我们与之有一系列的共同点」。

德国政府的印太策略是在默克尔时期制定的，如今肖尔茨想根据中国的发展现况扩大此策略。今年四月他访问了日本，五月与印度举行了第一次联合政府磋商。此外，德国联邦总统施泰因迈尔和外交部长贝尔博克今年也都拜访了亚洲。

施泰因迈尔与印尼总统维多多在6月会面

价值重要还是利益重要？

但是，总理府所强调的「共同点」能走多远？在如今的世界，贸易往来和供应链都具有政治性。绿党尤其支持以价值为导向的外交和对外贸易政策，他们重视伦理和道德层面，特别是对于人权的尊重。

绿党籍的贝尔博克在本月初肖尔茨访华前，曾敦促他要展现明确态度，表明人权问题、环境影响以及遵守国际法等是"展开国际合作的基础"，但肖尔茨和其所属的社民党却不以为然。反之，肖尔茨最近几个月反复强调，在一个日益多极化的世界里，不能只依靠那些具有相同政治观点的国家。他主张采取利益导向的外交政策，根据其潜在的经济或战略成功来衡量决策。

只和朋友做生意「让你更穷」

德国学术和政治基金会（Stiftung Wissenschaft und Politik）的政治学家迪特（Heribert Dieter）对此表示同意。他在接受德国之声采访时表示：「如果有利于我们的经济利益，那么我们就应该与之保持经济关系，即使是与有问题的国家。」他指出，目前的趋势是只关注友好、民主的市场经济，「但却是一条错误的道路」。

迪特说，这使我们「更穷，因为我们一部分放弃了国际分工的优点」。此外，潜在的合作伙伴被剥夺了进一步发展的机会，以致于不得不投向中国和俄罗斯的怀抱。他解释：「当谈到与许多亚洲、非洲及拉丁美洲国家的关系时，中国人把生意放在第一位。而如果我们过于强调价值观，那么谁来接手就显而易见了。」

得益于自由贸易协定的好生意

新加坡并非西方意义上的民主国家，但这个国家是稳定的、以规则为导向的。例如，最近该国加强了同性恋者的权利。由于与欧盟签订了自由贸易协定，新加坡与德国已经有了密切的经济联系，双边贸易额在2021年达到114亿欧元。

德国与社会主义国家越南也有良好的经济关系，这种关系可以追溯到两德时期，当时许多越南人生活在东德。在越南也有不少人学习德语，甚至有所越德大学。德国政府消息人士称越南是「一个强有力的经济伙伴，也是一个值得探索进一步合作形式的伙伴」。

与越南之间的分歧

但越南不是西方意义上的资本主义国家或宪政国家，它与德国的关系也并非一切顺利。一名越南男子目前正在柏林受审，他被指控参与了越南特工部门2017年在柏林的一场绑架行动。德国政府随后驱逐了一名外交官和越南特工部门驻德国的官方代表。

另一方面，越南对俄罗斯对乌克兰战争的立场也与德国不同。越南至今一直在联合国大会上投弃权票，总理府称，希望越南能展现更加明确的立场，包括对于使用核武器的态度。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在抗议声中抵达北京 2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 卸任后才访华的勃兰特 德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 唯一一位与毛泽东见过面的德国总理 1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

德国总理们与中国的“亲密接触” “统一总理”的中国行 德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

德国总理们与中国的“亲密接触” 不在访问中公开谈人权的总理 德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在任16年的默克尔12次访问中国 2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 足迹遍布中国大江南北的默克尔 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”



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