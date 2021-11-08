 远东遭罚4.74亿人民币 国台办：不许“吃饭砸锅” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

远东遭罚4.74亿人民币 国台办：不许“吃饭砸锅”

北京追击「台独」的动作扩大了吗? 中国国台办在回应台湾远东集团裁罚事件时，提到除了「台独顽固份子」，还要惩戒与他们有关的企业和金主。

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

中国国台办发言人朱凤莲说：「广大台商台企要明辨是非，站稳立场，与『台独』分裂势力划清界限，以实际行动维护两岸关系和平发展。」

DW.COM

中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？

(德国之声中文网) 中国国台办发言人朱凤莲周三（11月24日）就台湾远东集团裁罚事件再度回应。她介绍称，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为。

她表示，有关执法部门依照国家有关法律法规和程序，对涉事企业进行了处罚。据初步了解，现已处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币，并收回其中一家企业的闲置建设用地。查处工作仍在进行中。

国台办发言人朱凤莲在周一 (11月22日)的记者会上就曾被问到，查处台湾远东集团不法一事，与“惩戒‘台独’顽固分子及其关联企业和金主”两件事有无关联？

她表示，「『台独』顽固分子谋『独』言行恶劣，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。｣

她一方面提到「欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展」，另一方面警告中国「绝不允许支持『台独』、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干『吃饭砸锅』的事。就在中国官方宣布对远东集团处以4.74亿人民币罚款的前一天，远东新世纪还曾发表声明说：「本公司于大陆经营化纤纺织事业多年均依各项规定营运。今年第二季接受执法部门业务及职能检查，发现在环保、消防安全、设备及税务工商等领域，发现若干不完全符合规定之情形，要求限期改善。相关罚款金额合计人民币3,650万元。」

Taiwan Taipeh | Premierminister Su Tseng-Chang

台湾《信传媒》报道引用一位台商表示，北京相关做法是杀鸡儆猴，警告「苏贞昌或者民进党的金主」。

远东集团政治捐献遭锁定？

根据台湾《信传媒》，远东集团是2020年总统立委大选中有申报政治献金6800万元，为全台最高。《财讯》报导，远东集团100万元的有关捐款高达38笔，30名候选人接受董事长徐旭东捐款，其中11人是国民党，「捐绿大于蓝」。

报道提到，2016年总统和立委选举中，远东、裕隆、台泥、润泰、仰德等集团捐款大多「捐蓝大于绿」，而根据《天下杂志》统计，台湾50大集团中，30个集团曾投入立委政治献金，金额最多的就是徐旭东领军的远东集团。

(综合报道)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

11.01.2019 In this image made from video, newly appointed Taiwan's Premier Su Tseng-chang speaks during a press conference at the presidential office in Taipei, Taiwan, Friday, Jan. 11, 2019. Taiwanese President Tsai Ing-wen appointed a close political ally as premier during a Cabinet reshuffle Friday following the ruling party's heavy election losses and growing pressure from rival China. (AP Photo)

国台办公布「台独」惩戒 国民两党齐反对 08.11.2021

中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？

In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, right presents a gift to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai Ing-wen on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团访台宣示立场 北京强硬回应 05.11.2021

欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？

links Taiwanese President Tsai Ing-wen attends a news conference to announce the new Presidential Office secretary-general in Taipei, Taiwan April 11, 2018. REUTERS/Tyrone Siu rechts (180421) -- BEIJING, April 21, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee, chairman of the Central Military Commission, and head of the Central Cyberspace Affairs Commission, speaks at a national conference on the work of cybersecurity and informatization held from April 20 to 21 in Beijing, capital of China. (Xinhua/Li Tao) (mp) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

客座评论：习近平为什么对蔡英文的“两国论”静默 20.10.2021

蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？

广告

媒体看中国

IOK Thomas Bach 07.07.2014 Lausanne

德语媒体：沦为专制帮凶的国际奥委会

中国网球明星彭帅几天来的"报平安"举动，非但未能消除人们对其个人安危的的疑虑，反而使国际奥委会及其德国籍主席巴赫也卷入了舆论的漩涡。  