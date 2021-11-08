远东遭罚4.74亿人民币 国台办：不许“吃饭砸锅”

(德国之声中文网) 中国国台办发言人朱凤莲周三（11月24日）就台湾远东集团裁罚事件再度回应。她介绍称，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为。

她表示，有关执法部门依照国家有关法律法规和程序，对涉事企业进行了处罚。据初步了解，现已处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币，并收回其中一家企业的闲置建设用地。查处工作仍在进行中。

国台办发言人朱凤莲在周一 (11月22日)的记者会上就曾被问到，查处台湾远东集团不法一事，与“惩戒‘台独’顽固分子及其关联企业和金主”两件事有无关联？

她表示，「『台独』顽固分子谋『独』言行恶劣，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。｣

她一方面提到「欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展」，另一方面警告中国「绝不允许支持『台独』、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干『吃饭砸锅』的事。就在中国官方宣布对远东集团处以4.74亿人民币罚款的前一天，远东新世纪还曾发表声明说：「本公司于大陆经营化纤纺织事业多年均依各项规定营运。今年第二季接受执法部门业务及职能检查，发现在环保、消防安全、设备及税务工商等领域，发现若干不完全符合规定之情形，要求限期改善。相关罚款金额合计人民币3,650万元。」

远东集团政治捐献遭锁定？

根据台湾《信传媒》，远东集团是2020年总统立委大选中有申报政治献金6800万元，为全台最高。《财讯》报导，远东集团100万元的有关捐款高达38笔，30名候选人接受董事长徐旭东捐款，其中11人是国民党，「捐绿大于蓝」。

报道提到，2016年总统和立委选举中，远东、裕隆、台泥、润泰、仰德等集团捐款大多「捐蓝大于绿」，而根据《天下杂志》统计，台湾50大集团中，30个集团曾投入立委政治献金，金额最多的就是徐旭东领军的远东集团。

(综合报道)

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