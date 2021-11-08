远东遭罚4.74亿人民币　总裁投书媒体称「反对台独」

（德国之声中文网）日前，中国因台湾远东集团在当地投资的企业存在一系列违法违规而处以4.74亿人民币罚款。台湾远东集团董事长徐旭东周二（30日）以「资深工业人」的名义投书台湾《联合报》，表达对两岸关席台湾经济政策及产业布局的焦虑。

徐旭东在文中写道，「近几年来，台湾『逢中必反』的现象，似乎有扩大迹象，也令人忧心。」他指出，全世界跨国企业看重大陆市场程度有增无减，尽管中美贸易战仍持续，美国企业依旧积极加码投资大陆。

徐旭东并写道：「某些舆论让台湾企业到大陆发展投资彷佛带有一种罪恶感，其实大可不必。」

徐旭东在该投书中，也明确强调「一向反对台独，支持辜汪香港会谈时主张的九二共识」，同时称与美国和国际态度一致，支持「一中原则」。另外他也批评台湾政府关注四大公投与选举，对台湾的经济政策缺乏讨论。

被逼表态？

针对徐旭东的投书内容，台湾行政院长苏贞昌被问及徐旭东是否「被中国逼着表态」时表示：「中国共产党这种一党专政丶蛮横动作，对我们国人施压又企图以商围政，都是被社会唾弃的。」

早前，朱凤莲在22日的记者会上就曾被问到，查处台湾远东集团不法一事，与「惩戒『台独』顽固分子及其关联企业和金主｣两件事有无关联？

她表示，「『台独』顽固分子谋『独』言行恶劣，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。｣

她一方面提到「欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展」，另一方面警告中国「绝不允许支持『台独』、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干『吃饭砸锅』的事。

就在中国官方宣布对远东集团处以4.74亿人民币罚款的前一天，远东新世纪还曾发表声明说：「本公司于大陆经营化纤纺织事业多年均依各项规定营运。今年第二季接受执法部门业务及职能检查，发现在环保、消防安全、设备及税务工商等领域，发现若干不完全符合规定之情形，要求限期改善。相关罚款金额合计人民币3,650万元。」

中国国台办发言人朱凤莲24日就台湾远东集团裁罚事件再度回应，她介绍称，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为。

她表示，有关执法部门依照国家有关法律法规和程序，对涉事企业进行了处罚。据初步了解，现已处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币，并收回其中一家企业的闲置建设用地。查处工作仍在进行中。

远东集团政治捐献遭锁定？

根据台湾《信传媒》，远东集团是2020年总统立委大选中有申报政治献金6800万元，为全台最高。《财讯》报导，远东集团100万元的有关捐款高达38笔，30名候选人接受董事长徐旭东捐款，其中11人是国民党，「捐绿大于蓝」。

报道提到，2016年总统和立委选举中，远东、裕隆、台泥、润泰、仰德等集团捐款大多「捐蓝大于绿」，而根据《天下杂志》统计，台湾50大集团中，30个集团曾投入立委政治献金，金额最多的就是徐旭东领军的远东集团。

(综合报道)

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