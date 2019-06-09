进口垃圾成灾 亚洲国家抵制

（德国之声中文网）禁止塑料垃圾进口的决定，中国已经酝酿了很长时间。2018年年初中国禁止进口塑料垃圾的决定正式生效后，对这一引起争议的国际贸易产生巨大影响。全球21家主要塑料垃圾出口商的垃圾出口从2016年中旬的每月110万吨减少到2018年年底的每月50万吨。

然而东盟国家中的马来西亚，泰国，越南和印度尼西亚，情况则完全相反，一跃成为塑料垃圾的主要进口商。2017年中旬到2018年中旬，这四个国家进口的塑料垃圾增幅超过170％，从原来的大约84万吨增加到大约230万吨。由于当局采取了限制垃圾废物进口的临时措施，2018年年中废物进口量才稍有下降。

危害健康与环境

然而，6月下旬在曼谷举行东盟峰会前夕，菲律宾绿色和平组织的代表表示："遗憾的是，在中国2018年禁止进口塑料垃圾之后，东盟地区仍然是外国垃圾处理的首选目的地。人们在继续利用法律漏洞，打着"回收"和"再利用"的幌子，从事着塑料垃圾和电子废物的贸易。实际上大部分进口垃圾最终被填埋或非法焚烧。"

绿色和平组织提供的资料证实了马来西亚进口垃圾废物对人类和环境造成的恶劣后果。根据该组织的报告，即使马来西亚在2018年7月临时禁止进口塑料垃圾以及关闭了30家非法垃圾废品回收公司，但是作用不大，因为仍有大量塑料垃圾被随便堆放在数百个垃圾场或者不顾有毒气体的排放被任意焚烧。

马来西亚环境部长Yeo Bee Yin在进口垃圾集装箱前

马来西亚绿色和平组织的活动人士恒凯春(Heng Kiah Chun)说，大多数马来西亚回收公司都是非法经营。一些"不负责任的人滥用政府颁发的进口许可证进口受污染的劣质塑料废物"。 这位绿色和平组织的发言人表示，合法和非法回收公司都雇用分包商，并指责他们对垃圾处理不当。

不堪重负

实际上被回收再利用的塑料垃圾大部分被非法焚烧，对此德国联邦废弃物处理协会（BVSE）的塑料专家普罗布斯特（Thomas Probst）并不感到惊讶。他说："所购买的塑料废物范畴很广，有些质量非常好，但也有一部分质量一般或较差。出于各种原因，全球需求量最大、交易最多的便是中、劣等质量的塑料垃圾。这种塑料垃圾所含的杂物和不可再利用的塑料比例当然就较高。"

普罗布斯特说，在德国和欧洲，这些劣质塑料垃圾在很大程度上通过垃圾焚烧装置被焚烧或者被加工成替代燃料。 "遗憾的是在这些国家中（指的是东盟）没有这些基础设施。"绿色和平组织还指出，马来西亚和其他东盟国家一样，缺乏"健全的系统应对塑料垃圾进口量的急剧增加。"

马来西亚，印度尼西亚和菲律宾最近的激烈行动引起关注。他们退回了非法进口和无法再利用的塑料垃圾，这至少是以此发出了一个"黄红牌"警告。德国联邦废弃物处理协会（BVSE）塑料专家普罗布斯特说："我们不能将我们还没有办法处理的塑料随便出口到世界其它地区。"即使在德国，废塑料的回收再利用问题也只是处于"起步阶段"。

全球废物回收再利用 - 幻想还是解决方案？

虽然绿色和平组织成员认为全球废物回收再利用系统陷于"瘫痪，无法修复"的境地，但是德国商报报道说，化学、消费品和废物回收行业仍希望"在全球范围内建立尽可能广泛的循环系统，尽可能的将废塑料转变为能源或者得到再利用。"因此，这些公司对绿色和平组织以及东盟政治家有关彻底禁止进口废塑料的要求持反对意见。

然而，无论是禁止还是控制垃圾的进口，都无法解决一些国家大规模消费塑料所带来的垃圾成堆的问题。尤其是每年有800万吨的塑料垃圾污染海洋的问题。例如中国虽然关闭了外国垃圾的存储场，但是并不能改变每天被丢弃的6000万个一次性盒饭饭盒堆成山的状况。