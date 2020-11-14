进口冷冻食品包装上的新冠检测之争

（德国之声中文网）周二（11月24日），从一家厄瓜多尔公司进口的冻虾受到为期一周的禁令。这是中国近期一系列临时禁令中的一个。

病毒可以在纸箱及塑料集装箱内存活一段时间，但这所带来的风险有多大仍不清楚。

中国驳斥美国等国家对其进口食品管制措施的不满，称要把人民生命摆在第一位。美联社则引述一些专家表示，总体上并不认为包装上的病毒是一个显著的健康风险。

中国的管制措施

食品包装在中国成为与疫情相关的主要话题，要追溯到6月北京一个食品批发市场出现的新冠病例。此事引发超市烟熏三文鱼下架，并扩展到全国范围内从二十多个国家的进口鸡肉、牛肉和海鲜产品。在部分超市，进口肉食品如今附带有“无病毒”标签。

货运从业人员的感染病例也引发对包装的怀疑。不过，人际传播没有被完全排除，中国尚须发布证据证明包装的确是感染路径。

其他国家的不满

包括美国、新西兰、加拿大和欧盟在内的贸易伙伴表示，对中国所使用的检测方法并不清楚，也没有收到证明其产品带有病毒的证据。美国对于中国的管制措施是否有科学依据提出疑问，并表示相关禁令可能属于不公平贸易壁垒。

中国外交部发言人赵立坚则称美国的指责“毫无依据、也完全没有道理”。他上周表示，中国的措施是“本着生命至上的理念”。

世卫组织在回复美联社的一份声明中表示，在包装上发现病毒的案例看来是“罕见而孤立的”。世卫组织称，在冷库条件下，病毒可以存活较长时间。与此同时，没有证据证明人们因食用食物而感染新冠病毒。

物品表面的传播

新冠病毒主要是通过空气中的飞沫传播，这也是戴口罩的依据。不过，病毒也可以存在于物品表面，因此卫生部门也呼吁人们洗手并避免与他人身体接触。总体而言，寒冷干燥的条件下，病毒在表面存活的时间较长。

清洁工作台、把手等物体表面是常用的卫生措施。也有些人采取极端的做法，对快递包裹进行消毒。

一些专家的看法

在物品表面上发现的病毒可能有感染性、也可能无感染性。悉尼大学病毒学家纽萨姆（Timothy Newsome）向美联社表示，敏感度极高的检测可以发现活跃的病毒和病毒残体，但并不对两者进行区分。

“这是有可能的，或许会带来某些风险，但肯定是在传播风险更低的一端。我们知道低温条件的确能让病毒稳定。然而，我认为经过运输的货物表面传播风险是低的。”

约翰霍普金斯大学公共卫生学院的裴考兹（Andrew Pekosz）向美联社表示，检测出阳性“并不意味着病毒具有感染性，只意味着病毒的某些信号存在于该表面上。我没有看到具有说服力的数据能证明，食品包装上的新冠病毒构成显著的感染风险。”

中国以外的做法

在中国以外，对冷冻食品进行病毒追踪检测的做法罕见。8月，新西兰一家冷库的一名工作人员检测呈阳性，但之后排除冷冻食品为感染源。

路透社本月中旬也报道称，科学家指出，冷链食品和包装的检测也会发现病毒的死亡碎片，这意味着，检测结果呈阳性并不意味着病毒有活性、还能感染人类。

世卫组织紧急项目负责人莱恩（Mike Ryan）8月曾表示：“人们不应害怕食物、食物包装或者食物的运输。没有证据表明食物的链条参与新冠病毒的传播。”

苗子/洪沙（据美联社、路透社等）

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