进博会开幕式：习近平的「暗语」

（德国之声中文网）「世界上的有识之士都认识到，经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济發展提供了强劲动力。说其是历史大势，就是其發展是不依人的意志为转移的。人类可以认识、顺应、运用历史规律，但无法阻止历史规律发生作用。历史大势必将浩荡前行。」中国国家主席习近平以这样的表态开启了他在进博会上的發言。虽然没有明确点名，但这句话是针对特朗普领导的美国政府所说，针对性再清楚不过。

在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，中国再次倾一国之力创造了世界上的又一个「第一」-第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

而美国政府作为此次进博会最重要的针对对象之一，没有派出高层政治代表出席。只是在博览会举办前，通过驻华使馆的一位發言人公开表态称：「中国必须奉行必要的改革，结束不公平而且还会损害全球经济的贸易政策。」

「死胡同」和「手电筒」

对此，习近平11月5日在进博会开幕式演讲中藉由大量措辞予以回应：「经济全球化深入發展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。」

面对包括美国和欧盟在内的国际投资方对中国营商环境不断提出的批评。习近平表示：「营商环境只有更好，没有最好。各国都应该努力改进自己的营商环境，解决自身存在的问题，不能总是粉饰自己、指责他人，不能像手电筒那样只照他人、不照自己。」同时习近平做出承诺：「中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。」

开出45兆美元支票

习近平随后在他的讲话中，提出了中国继续扩大改革开放的具体内容。包括主动扩大进口，进一步降低关税；持续放宽市场准入，减少投资限制，特别是外国投资者关注、中国国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。他还开出未来15年的支票﹕中国将进口商品逾30兆美元，进口服务逾10兆美元。

另外习近平承诺中国将尊重国际营商惯例，对在中国境内注册的各类企业一视同仁、平等对待。在發挥自由贸易试验区改革开放试验田作用方面，中国将研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港的政策和制度体系。但是在讲话中，习近平没有具体指出将推出哪些法规政策保障上述措施的实际执行。

他在演讲中还用新的比喻反驳了看衰中国经济发展前景的声音。「对中国经济发展前景，大家完全可以抱着乐观态度。」尽管在中美贸易战中不断陷入被动；实体经济发展不断遭遇瓶颈；国内房地产和金融市场不断震荡下行；外币资本外流和人民币贬值压力不断增加的情况下。习近平还是用「一片大海」来形容中国经济，表示：「中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。」对于包括《人民日报》在内的中国官媒来说，习近平的此番表态已经成为「金句」。

多米尼加地位直升做给台湾看？

习近平讲话结束后，谁第二个登台發表演讲的顺序安排也是此次进博会开幕式上的另一大「隐语」。結果，登台的不是的俄罗斯总理梅德韦杰夫，不是国际货币基金组织 (IMF) 总裁拉加德，也不是世界银行行长金墉，而是刚刚与台湾断交不久的多米尼加共和国总统梅迪纳。

今年5月，中国大陆再次在与台湾的外交争夺战中出手，令台湾又失去一个邦交国。多米尼加共和国宣布与台湾断绝保持了77年的外交关系，并与中国大陆建交。梅迪纳在进博会开幕式的演讲中，也再一次肯定了与中国建交的这一决定，强调在与中国正式建交前，多米尼加共和国和中国的贸易额就已经达到了一定规模。

任琛/李芊