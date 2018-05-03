"进军中国"一天 中国撤销脸书子公司註册

(德国之声中文网) 《纽约时报》报导，消息人士指出，中国政府已经撤销脸书在浙江杭州设立子公司的註册。这也解释了为何这个讯息一度出现在中国政府官方网站又消失的原因。

这对脸书来说是一大打击。外界认为可能跟中美「贸易战」有关。不过脸书截至目前为止没有回应。

报导引述知情者指出，中国国家网信办和浙江官员就有关脸书设立子公司一事有不同意见。网信办对于未获咨商感到不满。

脸书正式进军中国?

根据中国政府上市消息，脸书经过十年向北京当局示好，最终通过註册，正式进入中国。

脸书在中国东部城市杭州投资3000万美元注册，子公司取名Facebook Tech。杭州也是中国电子商务巨头阿里巴巴的所在地。

儘管如此，週二(7/25)中国中央政府网站上有关脸书公司的註册消息还是被拿下来了，显示公司要顺利成立可能仍有阻碍。

最初的公告是由中国官方媒体报导的，并且仍然出现在收集中国企业公共信息的私营公司「启信宝」的网站上。

脸书发言人弗罗斯特 (Debbie Frost) 告诉纽约时报，这家杭州注册子公司将作为中国开发商和创业公司的创新中心。 脸书在巴西、法国、印度和韩国也设有类似的中心，专注于举办培训和研讨会。

但是，脸书想要在中国推出主要的服务，包括社交媒体平台或通讯应用程式，还有很长的路要走。就算真要向7.72亿中国互联网用户开放，北京也很有可能要求某种形式的自我审查。

脸书创办人扎克伯格曾试图以各种方式吸引中国政府，不过中国对互联网管制严密，禁止外国社交媒体平台，包括脸书、推特和Instagram。

中国的新闻审查不仅封锁社交网络，去年以来，还越来越频繁干扰脸书的即时通讯服务WhatsApp。目前，该服务基本无法正常使用。

封锁也指向外国新闻网页。《纽约时报》、《华盛顿邮报》，或中文版Wikipedia以及人权组织对中国持批评态度的网页，都成为封锁对象。为绕开封锁，很多网民使用翻墙软件。然而，这些虚拟私人网络（VPN）常受干扰，导致用户使用困难。

夏立民/凝炼/李芊/罗法 (德新社、美联社、路透社)