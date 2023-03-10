进入“习核心”集权新时代 中国面临诸多挑战

（德国之声中文网）经过为期一周的立法会议，中国国家主席习近平周五（3月10日）在中国的橡皮图章议会 -- 第十四届全国人大2952名代表的投票后，获得了前所未有的第三个任期。这使他成为自毛泽东以来最有权力的中国领导人，并为可能的终身任期铺平了道路。

赵乐际、王沪宁和韩正也在当天分别当选为全国人大常委会委员长、全国政协主席和国家副主席。而在周六，前上海市委书记、习近平的亲信李强则被选为中国新一届国务院总理。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）告诉DW，在全国人大会议之后，党将掌管一切。他说：「习近平将处于金字塔顶端，在他领导下的中国治理模式将更加偏向社会主义。这与邓小平『让一部分人先富起来』路线相违背，现在的意识形态会是反西方和社会主义。」

美国威廉姆斯学院的中国政治专家克兰（Sam Crane）向DW表示，根据忠诚度提拔人才的弊端可能会使得中国领导高层失去批评的声音。克兰说：「也许他们正试图获得能应对不确定性的灵活性和速度，由于经济增长和中美关系等问题，相比专业知识来说，领导层高层更愿意向着政治稳定和忠诚度这一方倾斜。」

然而，其他专家警告，最高权力层缺乏其他声音可能会给中共带来危险。牛津大学中国政治学副教授蓝梦琳（Patricia Thornton）说：「李强是习近平的忠实拥护者，他在管理上海的新冠疫情时实施的封锁政策给居民造成了巨大的损失。」她告诉DW：「这表明李强不太可能挑战习近平的权威，危险的是，如果不把其他观点带入最高权力层，凭一己之见做出的决策可能会产生灾难性的结果。」

旨在集中党权力的体制改革

除了重大的人事调整，提交给全国人大的改革方案还显示中国将组建国家金融监督管理总局。此外，也将建立一个负责管理数据事务的国家数据局，将数据管理的权力集中到一个监督机构。

政治智库大西洋理事会印太安全倡议高级研究员罗谷（Dexter Roberts）指出，新成立的政府部门所负责的领域都是中共的首要任务。他说：「金融监管总局的成立表明，共产党仍然非常担心经济方面的过度杠杆和高额债务等问题。」对于国家数据局，罗谷表示，这反映了党对数据安全的关注。

然而，罗谷也认为，中共试图加强对私营部门的控制但又希望其保持活力，这实际上会损害私营部门的经济前景。他说：「这其中有一个真正的矛盾：高层领导人，特别是习近平认为自己可以两全其美，他们还没有领悟到这是不可能的。」

史无前例的第三个任期充满挑战

虽然习近平以绝对的权威和对世界第二大经济体的控制权开始了他前所未有的第三个任期，但他和他所领导的中国在国内外也面临着多重挑战。专家表示，在三年的严格清零政策之后，中国经济遭受了严重的打击，今年的复苏之路可能相当崎岖。

牛津大学的蓝梦琳说：「面临经济放缓，随着出口管制以及中国私营部门增长的不确定性增加，稳定地方政府的债务、解决青年失业问题以及管理房地产泡沫将使现任领导层的挑战难上加难。」

在国际上，中国和美国之间的紧张关系继续升级，最近的一系列外交纷争使得试图使双边关系回到正轨的努力付之东流。大西洋理事会的罗谷指出，习近平拥有如此大的权力和权威，对美中关系没有好处。他说：「习近平认为美国和中国陷入了不可避免的冲突，在他看来这是一个零和游戏。他认为最终只有美国或中国其中一方会赢，而这对两国关系来说将是相当糟糕的消息。」罗谷补充道：「当双方都在把关系推向越来越激烈的对峙时，我不认为习近平巩固权力对美中关系有好处。」

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