进不去门了！德中资公司罢工员工遭停工

德国一家中资公司员工创下的德国史上最长罢工告一段落。不过雇主和员工的劳资纠纷并未停止。参加这场马拉松式罢工的员工返工时发现，公司已将他们拒之门外，不让他们复工，资方的理由是什么？工会又如何回应？

（德国之声中文网）几天前，金属行业工会（IG Metal）宣布暂停一家金属废料回收企业的长期罢工。这家名为SRW metalfloat的公司位于萨克森州爱斯本海恩（Espenhain），2016年其母公司被中国齐合天地集团收购。

这家中资企业的工人之前已持续罢工大约180天，打破德国罢工历史上的记录。工人们要求与公司订立劳资合同、加薪8%、每周工作时间从40小时缩短至38小时。

面对员工暂停罢工，该公司的回应是，将部分参加罢工的员工拒之门外，给出的原因是，公司不可能在短时间内调整员工班次。德国中德意志电台报道，5月6日星期一早上，有大约90名员工站在紧锁的大门前，被告知不得进入厂区，这使得劳资纠纷进一步升级。

该媒体援引金属行业工会的代表黑克尔（Michael Hecker）表示：“我们尝试进入厂区。但未能成功，因为雇主关闭了钥匙感应器，并在工厂大门前布置了安保人员。"这位工会人士称这是一场“丑闻并蓄意升级事件”。他补充说：“雇主对和平解决问题毫无兴趣。” 公司表示：“不可能这么快就让如此之多的员工立即重新融入到公司中。在罢工期间，公司已经调整了轮班制度，重新融入，客观上是不可能的。”此外，雇方还指罢工并未结束，仅仅暂时中断。为了防止随时再次出现罢工，不让员工复工。公司将持续这一措施到5月31日。

德国萨克森州工会联合会（DGB）主席施里穆巴赫（Markus Schlimbach） 认为 SRW metalfloat 公司的做法令人震惊:“对罢工暂停和金属行业工会的谈判提议，他们的反应是将员工拒之门外，这是一桩丑闻。“他补充说，德国已经有 40 年没有发生过这种事情了：“这种升级不会解决争端。我们需要的是在平等的基础上进行谈判”。

SRW metalfloat隶属顺尔茨集团，这家公司被中国齐合天地公司收购。据金属行业工会成，自去年8月份以来，顺尔茨集团首席执行官秦永明一直没有回复工会的任何询问。

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SRW metalfloat的主业是分拣金属废料用于回收利用。罢工工人对中德意志电台记者表示，他们的工作条件相当艰苦，不仅三班倒，而且面对粉尘、噪音、高温等等有损健康的环境。但大多数人的小时工资仅有13,60欧元，只略高于法定最低工资，明显低于德国金属行业的普遍水平。工会方称，去年3月雇员们就向资方提出了有关诉求。鉴于资方一直不愿进行正式谈判，在经过工会成员民主表决后，决定自去年11月8日开始无限期罢工。

罢工并没有使工厂停摆，因为参与罢工的工人只占员工总数的近一半。工会方表示，不少拿着有限期合同的工人没有参与罢工，因为公司方一开始就放了话，参加罢工的人工作合同到期后不予延长。

此外罢工对工人也意味着收入减少。虽然工会给予罢工工人误工补贴，但还是不能完全补偿正常工资收入。

（综合报道）

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