这5个国家：环境卫士生命最无保障

（德国之声中文网）越来越多的环境捍卫者遭到谋杀。根据总部位于伦敦的NGO组织--"全球见证"（Global Witness）的最新报告，仅在2019年就有212名土地和环境捍卫者被杀害，比2018年的164名受害人数增加了30％。其中，大约40％是原住民和传统土地所有者。

超过三分之二的谋杀发生在拉丁美洲。其中哥伦比亚以64起位居榜首，原因是哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量（FARC）2016年达成的和平协议未能得到执行。和平协议要求保护农民的种植业从古柯过度到可可，从而减少可卡因的产量。

此类谋杀案呈总体上升趋势。《自然》杂志2019年发表一项研究的数据显示，从2002年到2017年的15年中，有1558多名环境捍卫者被杀害，每周受害者人数从两人增加到了4人。

英国萨塞克斯大学（University of Sussex）环境正义研究专家曼顿（Mary Menton）是该报告的作者之一。她对德国之声说，如果由于未能得到报告或者进一步调查，真实的谋杀数字翻倍，她也"不会感到惊讶"。曼顿同时表示，只有10％的犯罪者遭到起诉。

全球见证组织的活动人士考克斯（Rachel Cox）说，随着全球消费需求上升，因为土地资源稀缺而引发的冲突日益加剧，原住民和传统社区的领导人不得不挺身而出保护自己的土地。她指出，"原住民极易受到攻击"。这些少数族裔抵制采矿、伐木和商用农业入侵的家园。但谋杀只是冰山一角。考克斯说："越来越多的环境捍卫者因为他们从事的工作而遭到袭击、入狱或者污名。"

以下是2019年环境捍卫者死亡率最高的5个国家。

1.菲律宾

菲律宾是2018年环境捍卫者死亡人数最多的国家，2019年又增加了至少 46人。在杜特尔特执政的头几年，对环境捍卫者的谋杀率上升了53％，回升到全球最高水平。26起谋杀案与商用农业项目有关，居世界第一位。

环境倡议组织卡里卡珊人类环境联盟（Kalikasan People's Network for the Environment）的杜尔切（Leon Dulce）说，"由于政府以新冠疫情后经济复苏为名而扩大采矿和伐木，我们正面临更多的暴力。"杜特尔特总统还利用严厉的反恐法，将活动人士定义为犯罪分子予以镇压。

由于对棕榈油产业和商用农业的持续反对，南部棉兰老岛仍是高危区， 2019年就有19起与环境有关的谋杀事件。

报告说，菲律宾极易遭受气候变化影响，特别是台风的袭击，因此特别需要这些对环境破坏的抵抗。

2.巴西

巴西总统博尔索纳罗竭力推动在亚马逊地区扩大采矿和商用农业规模，使得原住民进一步面临气候危机。尤其是2018年至2019，原住民地区的森林砍伐率增加了74％。在巴西，去年有24名土地捍卫者被杀害，90％发生在亚马逊地区。

仅在2029年巴西在亚马逊热带雨林地带放火开荒多达3万多处

巴西政府于2019年提出了一项充满争议的法案，将原住民地区的商业采矿合法化。

曼顿说，博尔索纳罗本人也通过仇恨言论"煽动针对原住民权益捍卫者的暴力"。

据报道，去年6月，数十名身着军装的矿工入侵了亚马逊的瓦贾皮（Wajapi）部落领地，刺杀了其中一名原住民领导人。

3.墨西哥

2019年，墨西哥有18名土地和环境捍卫者被杀，比上一年增加了4名。其中包括60岁的科鲁斯（Otilia Martínez Cruz）和她20岁的儿子格雷戈里奥（Gregorio Chaparro Cruz）。2019年5月1日，因试图阻止在祖祖辈辈居住的塞拉马德雷山脉的非法砍伐，他们在家门口被刺身亡。

2019年2月20日，土地捍卫者索伯兰尼斯（Samir Flores Soberanes）也在自家房屋外被枪杀。此前一天，反对煤矿和天然气开采的原住民环保主义者萨米尔（Samir）也被杀害。

4.罗马尼亚

欧洲很少见到环境捍卫者被杀害的案件，但2019年有两名与非法伐木行为作斗争的护林员遇害，分别为37岁的波普（Liviu Pop）与50岁的戈契瓦亚（Raducu Gorcioaia）。

罗马尼亚拥有欧洲最大的原始森林，被誉为"欧洲之肺"。但是，绿色和平组织称，罗马尼亚原始森林正在以大约每小时3公顷的速度在退化。

这主要是由那两位护林员反对的"森林黑手党"造成的。全球见证报告指出，他们被杀死之前，收到数百种威胁和攻击。

尽管数千人于2019年末在罗马尼亚首都布加勒斯特和全国各地游行示威，反对非法伐木并要求调查谋杀事件，但至凶手至今逍遥法外。

5.洪都拉斯

洪都拉斯的环境捍卫者被谋杀数量从2018年的4人上升到2019年的14人。

2016年，洪都拉斯环保主义者、反对在家乡修建水库大坝的原住民领导人卡塞雷斯（Berta Caceres）在获得声誉卓著的戈德曼（Goldman）环境奖仅仅数月之后，遭到残忍杀害。自此以后，对环境捍卫者尤其是妇女活动人士的致命袭击呈上升趋势。

中美洲女权倡议捍卫者（Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders）组织的洛佩斯（Marusia Lopez）说，妇女在与意欲剥夺自己土地的采矿公司和犯罪集团的斗争中发挥了重要的领导作用。该组织记录了2017年至2018年间针对这些女性环境捍卫者的1233起袭击。

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