 “这里的人们仍在有尊严地活着” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2022

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时政风云

“这里的人们仍在有尊严地活着”

生活在乌克兰敖德萨市的中国公民王吉贤在战争爆发后，用视频记录当地的日常生活。但在中国国内，这些内容遭到屏蔽。

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