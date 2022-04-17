“这里的人们仍在有尊严地活着”

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生活在乌克兰敖德萨市的中国公民王吉贤在战争爆发后，用视频记录当地的日常生活。但在中国国内，这些内容遭到屏蔽。
不少人是从王吉贤那里开始了解和关注敖德萨这座乌克兰港口城市。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，北京人王吉贤开始在社媒上分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市的影响。他反对战争、反对侵略，支持乌克兰人民、支持和平。一周前，他的所有中国网络帐号被删。他对DW说，“我不害怕”，“但这样的事让我很伤心”。
乌克兰军队收复基辅周边的北部区域，与此同时，俄军在南部袭击了海港大都市敖德萨。俄方认为，俄乌领导人会晤的时机尚未成熟。
在5月8日纪念二战结束的日子，乌克兰总统泽连斯基再次谴责俄罗斯的侵略暴行。同一天，美国第一夫人“闪电”访问基辅，与泽连斯基夫人共度母亲节。
俄罗斯周末对乌克兰城市敖德萨的空袭行动造成平民伤亡。一名年轻的母亲和她出生仅3个月的女儿死亡。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴行下的最年幼受害者。乌克兰驻德大使再次呼吁德国政府提供更多军事援助。
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