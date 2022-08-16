这次，中国还能拯救全球经济吗？

（德国之声中文网）当全球主要经济体的增长因高通胀而放缓之际，不少经济学家希望中国能再次"拯救"世界。2008年全球金融危机期间，中国快速扩张的经济和政府巨大的刺激计划也帮助西方国家更快地度过了危机。

但这次不同的是，中国经济陷入了更深的困境。政府几乎已经放弃了今年5.5%的GDP增长目标。李克强总理上个月警告说，目前中国政府不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施。

这个世界第二大经济体的商业和消费活动因政府的"清零"防疫政策而受阻，数十个城市封城长达一个月，居民被禁足，许多企业被迫停工。中国领导人现在不愿意改变这一严厉的政策，因为他们担心这会引发更大的危机。

无法与病毒共存

"中国没有像世界上大多数国家那样试着与病毒共存，因此如果病毒不受控制地在全国蔓延，经济生活也将陷入混乱。"柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）的分析师君特（Jacob Gunter）对德国之声说，中国居民没有积累起对新冠病毒的免疫力，"中共的医疗保障系统还不够健全，此外很多人对疫苗有抵触"。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

更糟糕的是，近一段时间政府对房地产业债务的管控导致了这一行业大滑坡。中国最大房企之一恒大集团已濒临破产。

因为房产项目无法按期完工，已有购房者停止偿还贷款，购房按揭贷款量十年来首次出现下降，住宅建筑面积今年第二季度同比下降了近一半。

与清零政策相比，"房地产业危机是更大的问题"，研究机构潘森宏观经济（Pantheon Macroeconomics）的中国事务专家博森（Craig Botham）认为。"经济可以很快从封城中恢复过来，但对在GDP中占30%的房地产业来说，房价下跌带来的损失要严重的多。家庭、银行和地方政府的负债情况都会受损。"

虽然中国政府不愿在通货膨胀和疫情得到控制之前推出更多的刺激措施，但中国央行本周削减了利率。此前公布的工业生产和零售业销售增长低于预期，7月份石油需求同比下降10%。

全球升息 中国降息

降息的举措与世界其他国家央行目前的动作截然相反。君特说，"中国的问题跟我们在美国和欧洲看到的问题正好相反"，因为中国人现在不敢消费，他们怕出门在外被送去隔离而失去收入。

博森说，最新的降息不太可能对经济增长产生多大影响，原因有二。"其一，它们只会短期影响银行的融资成本，而不要求将其转嫁给实体经济。第二，也是更重要的一点是，贷款需求已经断崖式下跌。我怀疑中国央行觉得它必须做些什么，尽管它知道无论做什么，影响都很小。"

他还指出，中央政府要求各地政府做更多工作，以帮助稳定增长和提高就业，但地方政府负债累累，已经无能为力。"我们需要看到中央政府的介入"。

5月，北京宣布了50项政策措施，以帮助各地经济从封控中复苏。这些措施包括对企业和消费者的税收减免以及其他补贴。

习近平面临提升内需的压力

中国领导人面对的压力在增加。中国《金融时报》本周援引民生银行首席经济学家温彬的话说，政府应该采取更多措施刺激需求。该报还呼吁实施更多的工业倾斜政策和提振房地产市场的措施，认为这将推动制造业和消费的复苏。

习近平8月17日到访辽宁锦州

鉴于习近平将在今年秋季的中共20大上寻求连任，对新的刺激政策的阻力在未来几个月可能会有所减弱。

2008年，中国四万亿元人民币的刺激经济方案帮助全球经济恢复了稳定。博森指出，与那时不同的是，北京未来的任何宽松政策对西方的影响可能都是有限的，但它可以帮助缓解西方国家生活成本上升对经济增长的冲击。

"可以说，中国不会在这个周期内拯救全球经济"，他分析说，"注重供给侧政策，以及中国需求的疲软，意味着中国将在未来12个月向世界其他国家输出反通货膨胀（disinflation）甚至通货紧缩（deflation），这将帮助冷却全球的通货膨胀。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。