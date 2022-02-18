“这是一种痛痛快快的感觉”——谷爱凌再次为中国夺金

（德国之声中文网）在奥运会上连连获胜并不常见，但是女子自由滑雪运动员谷爱凌(Eileen Gu)在2月18日的U型场地技巧决赛中跳完两轮后已稳操胜券，以95.25分的成绩再夺金牌。尽管加拿大选手卡西·夏普（Cassie Sharpe）和拉切尔·卡克（Rachael Karker）都表现不俗，却都略逊于她。

因此，当18岁的谷爱凌听到赛场广播员称她为 "两块奥运会金牌得主 "时，她忍不住哭了起来。

"那简直是，哇！我简直不敢相信！"这位美国出生、代表中国参赛的滑雪运动员在张家口的云顶滑雪场告诉记者，"这是一种痛痛快快的感觉，就像把我憋了很久很久的超级深呼吸释放出来。所有这些小小的片刻汇聚在一起，得到了回报。"

由于她长久地处于聚光下，舆论对她的评价两极分化，谷爱凌最后决定轻松收场。因此，在第二跳就已经锁定了金牌之后，面对强劲的山风，她第三跳没有做挑战性的动作。

她说："这是我第一次稳操胜券，我觉得这是我应得的。"

聚光灯下的超级明星

在本届冬奥会上，几乎没有别的运动员比谷爱凌更受关注。尽管她在美国出生和成长，但她选择代表中国参赛，受到了媒体和社交媒体的严格审视。

2月8日，谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台中夺得金牌。2月14日，她在坡面障碍技巧赛中获得银牌。2月18日，她在U型场地技巧赛中再次夺金。她是第一个在奥运会上获得三枚奖牌的动作运动运动员，也是赢得女子自由滑雪奥运金牌最年轻的运动员。更不用说，她是第一个代表中国赢得自由滑雪奖牌的运动员。

她说，在身体上，她感觉很好。但她并不掩饰这一事实：这一次经历在精神和情感上都给她带来了打击。

"这非常困难；我不打算撒谎。我不会假装说这很容易，因为它并不容易。"谷爱凌说，"这是一场情感的过山车，部分原因是它的风险或回报如此之高，我清楚地知道我的表现会造成多大的影响。"

U型场地技巧决赛中的谷爱凌

谷爱凌的表现无疑让她在本届冬奥会成为一个超级明星。据路透社报道，在她获得自由式滑雪女子大跳台金牌后，她的同款红色安踏滑雪服在中国电子商务网站京东的销量猛增了20倍。

但是更多的关注也带来了更多的批评，尤其是很多批评者认为她无视中国的人权侵犯。谷爱凌说，这些批评是她不得不面对的；在经历了人生的第一场奥运会之后，她现在感觉精神上更强大，因此更有信心。

"对于那些不支持我的人，我觉得我实际上已经真的能够平心静气地对待了。"她说，"我觉得我好像已经排解了这些批评，因为如果他们觉得我在这个世界上做得不好，那么他们自己可以去做得更好。"

谷爱凌接下来的计划

在短期内，谷爱凌计划用一些生活中的简单乐趣来处理这场奥运会给她带来的精神和情绪上的打击。在坡面障碍技巧赛后，她提到和姥姥一起吃羊肉火锅，并小睡了一会儿。她心里的另一个自己只想躺在一个小黑屋里，把手机调到飞行模式，或者躺在一个没有感官活动的罐子里休息一下。

稍微长远一点看，她将开始在美国加州斯坦福大学第一个学期的学习。斯坦福大学是她母亲的母校。她想继续她在时尚界的工作，继续 "做一个书呆子"，也许会发表一些她的作品。

当德国之声问她是否打算在本届冬奥会之后退出单板滑雪比赛，就像她的前辈克洛伊·金、肖恩·怀特和平野步在2018年平昌冬奥会之后所做的决定那样，她没有给出确定的回答。

"我是一个非常有竞争力的人，我也是一个非常有目标的人。因此，简而言之，这个问题的答案是我不知道，"她说。"我要做让我快乐的事。我仍然喜欢滑雪。我很想继续滑雪。"

由于她在中国受欢迎的程度以及外界对她的两极化评价，目前谷爱凌看起来不会去别的任何地方，只想沉浸在自己的胜利之中。

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