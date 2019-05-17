 “这明显是在争夺科技主导权” | 科技环境 | DW | 21.05.2019

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科技环境

“这明显是在争夺科技主导权”

德国信息安全专家认为，美国政府对华为“下手”，并不是因为莫须有的“间谍问题”，而是因为华为代表的中国产业界正在挑战美国的科技霸主地位。在这一过程中，全球的IT界都将受到损害。

Symbolbild Huawei (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

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美国政府20日暂时放宽了对华为的贸易限制，尽量减少对华为客户的衝击。不过美国禁令已加剧与北京的贸易战紧张局势，但对中国来说，为了因应变局，有机会发展出更自给自足的产业链。 (21.05.2019)

上星期，特朗普总统宣布了电信业的国家安全紧急状态，美国商务部也旋即将华为列入“黑名单”，美国企业需要特别许可才能与华为做生意。现在，谷歌公司已经宣布中断业务往来，华为则承诺继续为其安卓产品提供安全更新等服务。 (20.05.2019)

在美中贸易战日趋升级、贸易谈判流产危险增加之际，中国官媒将目前的困局归咎于美方缺乏诚意、“得寸进尺”。而美国财长是否赴北京继续谈判也是个未知数。 (17.05.2019)

美国为禁止美国科技公司与华为做生意所发布的行政命令，不仅招来中国政府的严正批评，也让一些大型科技公司的销售前景堪忧。最严重的是，原本就难解的贸易争端也因此变得更错综复杂。 (17.05.2019)

这次美国可说是卯起来对付华为: 不但禁止美国企业购买使用华为产品，也禁止华为购买美国零组件。此番双向夹杀之下，华为还能如何解套? (16.05.2019)

(德国之声中文网)本周二，美国政府暂时放宽了针对华为的禁令，但是围绕这家中国科技厂商的喧嚣远没有平息。柏林智库"新责任基金会"的网络安全问题专家克莱恩汉斯(Jan-Peter Kleinhans)在接受德意志广播电台晨间节目采访时指出，美国政府上周将华为及其子公司列入"实体清单"，使得美国企业无法在没有政府授权的情况下与华为进行任何生意。"所以说，谷歌对华为今后生产的新手机'断供'，只是遵守了美国政府的指令。"

克莱恩汉斯认为，谷歌的这一举动是可以理解的，人们更应该将批评的矛头对准美国政府。同时，他也觉得美国政府暂时放宽针对华为禁令的举措有些可笑："上个礼拜他们决定说，华为对美国的国家安全造成了威胁，结果短短几天后又说，美国企业还是可以继续和华为做生意的。我觉得这有点前后矛盾。因此我们需要从中美贸易战的整体高度去看待这个问题。"

这位网络安全问题专家指出，华为的产品到底是否存在安全隐患、是否会对国家安全构成威胁，这些问题都不是最重要的；美国政府现在是把华为当作了在贸易争端中对北京施压的手段，更有打压科技竞争对手的长期考量。

克莱恩汉斯注意到，几周前，美国国防部就5G技术发布了一份报告，明确指出问题的关键不在于网络安全或者间谍风险，而在于科技的主导权。克莱恩汉斯说："多年来，我们已经习惯于美国在IT界的领先地位。而现在却有华为、中兴这样的中国企业，在5G时代生产高度创新、高竞争力的产品，挑战美国人的霸主地位。这个话题也被牵涉入了美中贸易战，华为也确实成为了美国的有效施压手段，毕竟中国的这一产业目前还高度依赖美国IT企业以及美国半导体厂商。"

China Präsentation Chip Kunpeng 920 (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

2019年1月，华为发布鲲鹏920服务器芯片

另一方面，美国试图对中国高科技产业"卡脖子"的行为，也正在促使中国加快产业自主化进程。克莱恩汉斯认为，中国将会加大对本国IT产业的投资，希望今后能够拥有自主生产高性能处理器、存储芯片等产品的能力。"业内专家估计，目前中国在某些半导体领域还落后两到三代。而现在美国政府的做法，正在促使中国加速追赶。"

他还认为，美国政府的做法对全球的整个IT产业都会造成冲击，而具体的影响程度取决于白宫究竟在多大程度上愿意放宽禁令。"现在他们的做法是：先正式认定国家安全威胁，然后又发布临时许可。这可以说是一种止损措施。要是美国政府决心彻底激化矛盾、对华为实行长期禁运，那么受影响的就不只是手机等终端产品。我们必须注意到，华为是提供电信基础设施的厂商，同时也需要美国的科技。这意味着，美国政府的决策，将影响到全球，整个5G领域的后续发展都会受到伤害，连带损伤将会十分巨大。"

文山/乐然/(德意志广播)

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