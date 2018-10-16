这些艺术品该归谁所有？

（德国之声中文网）毕加索的名画"擦脚的浴女"是柏林Berggruen博物馆的藏品，这件艺术品一度遭掠夺，战后才物归原主。汉堡艺术及商业博物馆目前则正在筹划将同为掠夺品的一件阿富汗壁画归还主人。画家Hermanus Koekoek的作品《海上风暴》（Seesturm）原本是犹太收藏家马克斯·施泰恩（Max Stern）的藏品，纳粹时期收藏家本人遭迫害，收藏品也被掠夺。上周这幅作品险些遭售卖，所幸被及时发现。

这三件艺术品都有过被掠夺的经历，其中两件是被纳粹没收的。不过，世界犹太人大会主席劳德认为，德国在归还被掠夺艺术品方面做得还很不够。本周一（11月26）在柏林召开的华盛顿原则制定20周年专业会议上，劳德将就此发表演说。1998年44个国家签署协议，承诺将清查公共博物馆中的被掠夺艺术品，并与受迫害犹太人的后代商谈遗产继承方案。不过，这一原则并不适用于私人收藏领域。劳德对《世界报》表示，过去20年来，德国在这方面"乏善可陈"。

德国自民党文化政策发言人艾宾（Hartmut Ebbing）表示，他完全同意劳德的看法。艾宾在接受德国之声采访时表示，归还被掠夺艺术品的问题，在德国，仍然是一如既往地不受重视。作为犹太大屠杀的发生地，德国在这一问题上负有"道义责任"。

"普鲁士文化财产基金会"堪称典范

然而，德国显然也在努力改变这一现状。柏林一次画展上，作品的身世也成了展览的内容之一。在这一题为"毕加索、克里、布拉克、马蒂斯：贝格鲁恩博物馆名家画作的前世今生"展览中，观众可以了解到这些名画经历了怎样的曲折和罪恶。2015年至2018年期间，专家们对犹太收藏家海因茨·贝格鲁恩（Heinz Berggruen）1945年以前收集的135部作品进行了调查，以澄清它们是否属于被掠夺的艺术品。这些作品目前属于普鲁士文化财产基金会。

海曼·帕岑格（Hermann Parzinger,）是普鲁士文化财产基金会的主席，他表示该基金会为此进行了大量细致入微的调查工作。基金会认真调查了所属藏品的来路，并在过去几年间将350部画作归还原主。帕岑格表示，迄今为止，公共博物馆只有在接到继承人对具体作品提出质询时才会做出回应，而他的基金会则是主动对画作的身世展开调查。帕岑格对德国之声表示，他们之所以会这么做，道理很简单："毕竟这些艺术品都是在1933年纳粹上台之后被公共博物馆所收藏的，所以来路都很可疑。因此，如果充公前的主人是犹太人的话，那我们就有必要查清楚，它的来路是否合法。"

建立数码博物馆的要求

普鲁士文化财产基金会在查找艺术品身世方面的做法也许起到了典范作用。但世界犹太人大会主席劳德仍对德国博物馆行业整体提出批评说，这些博物馆拒绝对其藏品进行数字化登记，从而阻挠了物归原主的可能性。艾宾也要求，公共博物馆必须"对藏品，包括不为外界所知的藏品，进行登记分档，并进行数字化处理。这样一来，可能的藏品继承人才有机会了解哪一部作品目前收藏在哪一家博物馆。"他认为，联邦政府在这个问题上不愿作为，并经常以资金不足为借口。他说，国家必须为此提供相应的资金，只有这样，"那些所谓'我们没有钱，我们没有人力'的借口才会不攻自破。"

被掠夺艺术品归还问题由现有的林巴赫委员会（Limbach-Kommission）负责，但艾宾认为，单凭这一机构并不足以解决问题。因为，只有双方都采取行动的情况下，林巴赫委员会才会开始介入。而只要博物馆方面说，这件艺术品不属于被掠夺的，相关的调查程序就根本不会启动。他认为，至关重要的是，只要一方提出诉求，林巴赫委员会就必须采取行动。令劳德感到高兴的是，负责文化事务的国务部长格吕特斯（Monika Grütters ）已宣布将再一次对林巴赫委员会进行改革，相关的争议将全部得到解决。

帕岑格承认，任何一家博物馆都会因为失去一件镇馆之宝而痛心。但是，"不论多么痛心，我们的藏品中都不应有偷盗来的艺术品。""更何况归还艺术品时，继承人经常会同意长期借展，或将艺术品卖给我们。"

“纳粹名画”：古利特的收藏品 失落的艺术 德国德累斯顿画家威廉·拉赫尼特（Wilhelm Lachnit）在1923年创作了这幅水彩画“窗边男女”。古利特收藏的艺术品中，共有590件被视为涉嫌纳粹抢夺艺术品，其中就包含了这幅画作。这些艺术品自2013年11月便被公开于网上的“失落艺术资料库”。此外，一组专家正致力追查画作的来源。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 水彩画《情侣》 汉斯·克里斯多夫（Hans Christoph）的这幅水彩画《情侣》创作于1924年。这名19世纪的德累斯顿画家并不知名，但他的周围不乏名声显赫的艺术家，例如同样来自德累斯顿的奥图·迪克斯（Otto Dix）、威廉·拉赫尼特或奥图·格里贝尔（Otto Griebel）。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 沃尔的《僧侣》 克里斯多夫·沃尔（Christoph Voll）是20世纪初德国著名的雕塑家和画家，直到纳粹终结了他的职业生涯。他的作品被纳粹视为“堕落的艺术”。这幅《僧侣》是他在1921年创作的水彩画。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 克雷奇马尔的《有轨电车》 伯恩哈德·克雷奇马尔（Bernhard Kretzschmar）也曾在德累斯顿生活与创作。其作品《有轨电车》（"Straßenbahn"）的创作时间不明。克雷奇马尔的许多艺术作品被纳粹冠以“堕落艺术”之名并遭到没收。1945年德累斯顿遭受轰炸，克雷奇马尔的大量作品一夜间付之一炬。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 逃过一劫的画作 画家兼图像设计师奥图·格里贝尔（Otto Griebel）曾为德国共产党设计小报和宣传看板，他在作品中经常公开反对军队，引发纳粹的不悦。因此他的许多画作遭到销毁。这幅创作时间不明的水彩画《桌旁的孩子》逃过一劫，成为古利特的收藏之一。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 被禁的画 左方未标明日期的是奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）的画作，一旁的则是奥图·迪克斯（Otto Dix）1922年创作的水彩画《女驯兽师》。迪克斯曾是言辞激烈的批评家。1934年他被下令禁止创作和展览。其作品被标记为“堕落艺术”，迪克斯挂在多家德国博物馆内的上百幅画作遭到禁止。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 “堕落画家” 康拉德·菲利克斯穆勒（Conrad Felixmüller）和迪克斯、格里贝尔同属德累斯顿分离派，这一艺术派别对社会充满批评。这幅水彩画《郊外的情侣》是于1924年绘制。菲利克斯穆勒早期的画风属于现实主义派。他也遭到纳粹的羞辱，并被冠以“堕落画家”的名号。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 城市风貌 意大利画家安东尼奥·卡纳列托（Antonio Canaletto）以善于刻画城市风貌而闻名。为创作其作品，他曾使用相机的前身——暗箱。在古尔利特家中发现的收藏品中，这幅卡纳列托的版画呈现出意大利城市帕多瓦的风景，该画绘制于18世纪下半叶。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 浪漫主义代表 欧仁·德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）的作品充满张力。他被视为法国浪漫主义画派中最重要的代表人物。其作品涵盖宏伟的历史画作、静物画和肖像画。古利特的收藏中包含一副德拉克罗瓦的铅笔画，创作日期不明。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 塞纳河风光 西奥多·卢索（Théodore Rousseau）经常在户外创作。对这名风景画画家而言，最重要的是如实刻画出眼前的景象。照片中是一幅未注明日期的塞纳河河谷风景画。

“纳粹名画”：古利特的收藏品 “纳粹名画”的归属 5月6日, “纳粹名画”事件中的81岁艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）过世。各界对其收藏品的未来去向感到好奇。根据德国“时代在线”的消息，古利特的收藏将归瑞士伯尔尼艺术博物馆所有。



从非洲掠夺的艺术品

华盛顿原则显示，在被纳粹掠夺的艺术品问题上，一直存在着相关的讨论。而相比之下，对于欧洲人从其非洲及亚洲殖民地掠夺的艺术品，德国和欧洲的相关讨论则还仅仅处在起步阶段。当前，有很多前殖民地国家要求归还这些艺术品。法国总统马克龙甚至亲自出马促成艺术品的归还行动。在法国，马克龙的举动引发广泛争议。除此之外，他的表率作用也令德国方面面临压力。

鉴于明年德国将迎来两个重要历史事件的周年纪念，有关艺术品归还问题也将重新被纳入议事日程。1919年，根据凡尔赛条约，德国失去了它在亚洲、非洲以及太平洋地区的殖民地。此外，2019年，洪堡论坛将对外开放，届时将会展出大量来自世界各地的文化收藏品。文化国务秘书格吕特斯曾表示，在德国的反省回忆文化中，长期以来，殖民地历史几乎成了一个"盲点"。