这些艺术品该归谁所有？

世界犹太人大会主席劳德（Ronald Lauder）认为，对于纳粹时期掠夺没收的犹太人艺术藏品，德国并没有为物归原主做出积极努力。
（德国之声中文网）毕加索的名画"擦脚的浴女"是柏林Berggruen博物馆的藏品，这件艺术品一度遭掠夺，战后才物归原主。汉堡艺术及商业博物馆目前则正在筹划将同为掠夺品的一件阿富汗壁画归还主人。画家Hermanus Koekoek的作品《海上风暴》（Seesturm）原本是犹太收藏家马克斯·施泰恩（Max Stern）的藏品，纳粹时期收藏家本人遭迫害，收藏品也被掠夺。上周这幅作品险些遭售卖，所幸被及时发现。
这三件艺术品都有过被掠夺的经历，其中两件是被纳粹没收的。不过，世界犹太人大会主席劳德认为，德国在归还被掠夺艺术品方面做得还很不够。本周一（11月26）在柏林召开的华盛顿原则制定20周年专业会议上，劳德将就此发表演说。1998年44个国家签署协议，承诺将清查公共博物馆中的被掠夺艺术品，并与受迫害犹太人的后代商谈遗产继承方案。不过，这一原则并不适用于私人收藏领域。劳德对《世界报》表示，过去20年来，德国在这方面"乏善可陈"。
德国自民党文化政策发言人艾宾（Hartmut Ebbing）表示，他完全同意劳德的看法。艾宾在接受德国之声采访时表示，归还被掠夺艺术品的问题，在德国，仍然是一如既往地不受重视。作为犹太大屠杀的发生地，德国在这一问题上负有"道义责任"。
"普鲁士文化财产基金会"堪称典范
然而，德国显然也在努力改变这一现状。柏林一次画展上，作品的身世也成了展览的内容之一。在这一题为"毕加索、克里、布拉克、马蒂斯：贝格鲁恩博物馆名家画作的前世今生"展览中，观众可以了解到这些名画经历了怎样的曲折和罪恶。2015年至2018年期间，专家们对犹太收藏家海因茨·贝格鲁恩（Heinz Berggruen）1945年以前收集的135部作品进行了调查，以澄清它们是否属于被掠夺的艺术品。这些作品目前属于普鲁士文化财产基金会。
海曼·帕岑格（Hermann Parzinger,）是普鲁士文化财产基金会的主席，他表示该基金会为此进行了大量细致入微的调查工作。基金会认真调查了所属藏品的来路，并在过去几年间将350部画作归还原主。帕岑格表示，迄今为止，公共博物馆只有在接到继承人对具体作品提出质询时才会做出回应，而他的基金会则是主动对画作的身世展开调查。帕岑格对德国之声表示，他们之所以会这么做，道理很简单："毕竟这些艺术品都是在1933年纳粹上台之后被公共博物馆所收藏的，所以来路都很可疑。因此，如果充公前的主人是犹太人的话，那我们就有必要查清楚，它的来路是否合法。"
建立数码博物馆的要求
普鲁士文化财产基金会在查找艺术品身世方面的做法也许起到了典范作用。但世界犹太人大会主席劳德仍对德国博物馆行业整体提出批评说，这些博物馆拒绝对其藏品进行数字化登记，从而阻挠了物归原主的可能性。艾宾也要求，公共博物馆必须"对藏品，包括不为外界所知的藏品，进行登记分档，并进行数字化处理。这样一来，可能的藏品继承人才有机会了解哪一部作品目前收藏在哪一家博物馆。"他认为，联邦政府在这个问题上不愿作为，并经常以资金不足为借口。他说，国家必须为此提供相应的资金，只有这样，"那些所谓'我们没有钱，我们没有人力'的借口才会不攻自破。"
被掠夺艺术品归还问题由现有的林巴赫委员会（Limbach-Kommission）负责，但艾宾认为，单凭这一机构并不足以解决问题。因为，只有双方都采取行动的情况下，林巴赫委员会才会开始介入。而只要博物馆方面说，这件艺术品不属于被掠夺的，相关的调查程序就根本不会启动。他认为，至关重要的是，只要一方提出诉求，林巴赫委员会就必须采取行动。令劳德感到高兴的是，负责文化事务的国务部长格吕特斯（Monika Grütters ）已宣布将再一次对林巴赫委员会进行改革，相关的争议将全部得到解决。
帕岑格承认，任何一家博物馆都会因为失去一件镇馆之宝而痛心。但是，"不论多么痛心，我们的藏品中都不应有偷盗来的艺术品。""更何况归还艺术品时，继承人经常会同意长期借展，或将艺术品卖给我们。"
从非洲掠夺的艺术品
华盛顿原则显示，在被纳粹掠夺的艺术品问题上，一直存在着相关的讨论。而相比之下，对于欧洲人从其非洲及亚洲殖民地掠夺的艺术品，德国和欧洲的相关讨论则还仅仅处在起步阶段。当前，有很多前殖民地国家要求归还这些艺术品。法国总统马克龙甚至亲自出马促成艺术品的归还行动。在法国，马克龙的举动引发广泛争议。除此之外，他的表率作用也令德国方面面临压力。
鉴于明年德国将迎来两个重要历史事件的周年纪念，有关艺术品归还问题也将重新被纳入议事日程。1919年，根据凡尔赛条约，德国失去了它在亚洲、非洲以及太平洋地区的殖民地。此外，2019年，洪堡论坛将对外开放，届时将会展出大量来自世界各地的文化收藏品。文化国务秘书格吕特斯曾表示，在德国的反省回忆文化中，长期以来，殖民地历史几乎成了一个"盲点"。