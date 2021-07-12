“这些船不离开，粪便将堆积如山”

（德国之声中文网）菲律宾政府周三（7月14日）表示，它正在核实一家美国技术公司的报告，这份报告称，中国停靠在南海争议水域的渔船向海里倾倒废物和污水，对那里的珊瑚礁造成很大伤害。

美国公司Simularity是一家专门从事卫星图像分析的科技公司，根据该公司的说法，中国船只排放的污水使周围海水里的叶绿素（Chlorophyll-a ）浓度发生变化，促使海藻疯长，从而破坏珊瑚的生存环境。

Simularity公司创办人兼总经理蒂尔（Liz Derr）周一在马尼拉一家智库召集的视频论坛上表示，“如果这些船不离开，粪便将堆积如山。”她说，过去5年来，能够观察到珊瑚礁受到巨大伤害。“可以从太空看到，停留在南沙群岛的船只对珊瑚造成极大伤害”。

蒂尔说，最新的卫星图片首次展示了众多中国渔船与该海域海洋环境恶化之间的关联。

据《南华早报》的一篇相关报道，今年4月，美国海军退役军官、现任职于夏威夷太平洋大学的舒斯特（Carl Schuster）曾在菲律宾青年团体举行的另一次视频会议上估计，停靠在南沙群岛九章群礁（Union Banks）的200艘中国渔船，每月将产生200吨垃圾。他认为，更糟糕的是，这一状况会持续下去。

不过，菲律宾总统府发言人罗切（Harry Roque ）则更希望低调处理卫星图片事宜。他表示，菲律宾政府正在研究Simularity公司的这份报告，但他同时说，中国方面曾声称，该报告依据的一张卫星图片是澳大利亚2014年提供的，涉及地点并不是南海区域，他说，愿意相信中方是诚实的。不过，“我们首先要进行核实”。

菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）周二也就垃圾问题进行了表态，他说，如果能够证实垃圾进入到我们的水域，这是多么不负责任的行为，如果属实，它们会对相关地区的海洋生态造成严重破坏。

他还指出，菲律宾国防部也注意到对Simularity报告的批评，其中提到蒂尔展示的一张照片摄于2014年澳大利亚大堡礁附近，同南中国海无关。

(路透社、南华早报等)

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