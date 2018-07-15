 这些法国球迷怎样庆祝夺冠？打砸抢！ | 足坛体坛 | DW | 16.07.2018

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足坛体坛

这些法国球迷怎样庆祝夺冠？打砸抢！

世界杯夺冠后，法国全国沸腾，在巴黎等众多城市，球迷纷纷涌上街头，彻夜欢庆。然而欢庆之中变了味道：一些地方局势一度失控，从狂欢演变为打砸抢。骚乱中有数人死、伤。警方出动维护治安，逮捕多人。

Frankreich Paris | Ausschreitungen nach Gewinn der Fußball-WM 2018 (Reuters/G. Fuentes)

警方之后使用了催泪弹，并对香榭丽舍大街清场。

（德国之声中文网）好消息之后传来了坏消息：法国世界杯夺冠后，巴黎出现了骚乱。一些球迷与维护治安警方发生冲突，朝其投掷石块等物品。一些商家也遭到破坏。警方之后使用了催泪弹，并对香榭丽舍大街清场。

在巴黎，一名男子在厮打中严重受伤、被送往医院。大约30名年轻人洗劫了一家药店，警方使用催泪弹将其驱散。

此前，球迷们在这里和平、愉快地庆祝法国在决赛中4：2战胜克罗地亚，历史上第二次举起大力神杯。

"不能这么庆祝"

数十名青少年破坏了香榭丽舍大街上一处商家的玻璃窗，蒙面的示威者在这里留下了葡萄酒瓶、香槟酒瓶。其中一些人在嬉闹的同时还用手机拍下这一幕。一些人朝安保人员投掷东西。

"不能这么庆祝"，一名穿着法国队服、泪流满面的旁观者说。

Frankreich Paris | Ausschreitungen nach Gewinn der Fußball-WM 2018 (Reuters/G. Fuentes)

据法国BFM电视台和法新社报道，里昂、马赛、阿雅克肖、斯特拉斯堡和里昂同样发生了骚乱

据法国BFM电视台和法新社报道，里昂、马赛、阿雅克肖、斯特拉斯堡和里昂同样发生了骚乱。在里昂，大约100名青少年球迷先是在公共场所看球时爬上了警车，之后与警方发生冲突。青少年投掷物品、放火烧垃圾桶，在这里警方也使用了催泪弹。在一座桥上，大约50名年轻人试图冲破警戒线，有8人被逮捕。

在马赛，也发生类似的事件，其中2名警察受伤。有10人被逮捕。在科西嘉岛的阿雅克肖，法国球迷和克罗地亚球迷发生冲突。

在安纳西东南部，一名50岁的男子丧生。据警方称，他在终场哨响后跳入浅水渠时摔断了脖子。在法国北部的圣费利（Saint-Félix），也有一名男子在赛后因为车祸丧生。

据法新社报道，仅在巴黎，周六（7月14日）的法国国庆和周日（7月15日）的世界杯决赛，就有11万警察出动执勤。而法国在2015年的系列恐怖袭击后一直处于高度戒备状态。

王凡/凝炼（法新社，路透社，德新社）

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