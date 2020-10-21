这些年 去过台湾的各国政要

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世界上绝大多数国家都没有与台湾建立正式邦交，而是选择和中国建交，并且接受了北京方面提出的“一个中国”之前提。这意味着这些国家与台湾的高层政治互动受到了严格的限制。尽管如此，不少国家还是会和台湾进行政要互访，在有限的空间里表达对台湾的支持。
早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？
国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。
在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。
2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。
欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。
在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。
今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。
美國總統拜登25日表示，預計本週與中國國家主席習近平通話。與此同時，北京再次公開反對美國眾議院議長佩洛西可能的台灣之行，但美國共和黨卻越來越多人公開聲援佩洛西出訪。
美眾議院議長佩洛西可能訪台，中國國防部稱，若佩洛西訪台成行，「中國軍隊絕不會坐視不管」。中國官媒前總編胡錫進甚至表示，期待解放軍戰機「伴飛」佩洛西座機到台灣本島上空。對此，美國、台灣將如何回應？
美眾議院議長佩洛西傳近期可能「不顧中國反對」訪台、引發北京抗議之際，台灣「漢光演習」本週在美中台三方角力的氛圍下登場，將一連五天實兵實彈操演。台海局勢備受國際關注，台灣今年度軍演有哪些亮點值得關注？
《金融时报》报道，中国对美国国会众议院议长佩洛西的访台计划提出严厉警告，暗示可能会采取军事行动。周一中国外交部表示”我们正严阵以待“。
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