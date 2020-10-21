这些年 去过台湾的各国政要

捷克议长维斯特奇尔

欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。