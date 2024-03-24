这些年，特朗普吃过的官司

性侵、诈骗、干扰选举、诽谤、滥用机密文件、妨碍司法：美国前总统、下届总统角逐者特朗普遭到起诉的罪名高达91件。目前特朗普已输掉了三桩民事官司，需要支付数千万美元的赔偿金。
（德国之声中文网）除了特朗普之外，美国所有已故或者在任总统遭到起诉的罪名总数累计也不到特朗普一个人的一半。在总共91桩官司中，特朗普已经输掉了三桩民事官司，需要支付数千万美元的赔偿金。
不过，特朗普本人似乎并不太担心这些官司，正在全力以赴参加下任总统大选。他的律师团队正动用一切法律手段推迟一场又一场庭审。只要他能成功再次入主白宫，就能动用总统豁免权。特朗普的如意算盘能打响吗？
这是特朗普面临的最重的一桩官司：特别检察官史密斯(Jack Smith)在华盛顿特区法院向特朗普提出了四桩指控，起诉他阴谋煽动暴乱并试图干扰选举。如果此项罪成，特朗普将面临几十年的刑期。
本案的庭审本应在3月18日开始，但是案件已经被提升到了美国最高法院：后者首先需要厘清当时仍未卸任的特朗普是否享有总统豁免权。然而，特朗普在其四年任期内总共任命了3名最高法院大法官。美国最高法院拥有9名大法官，采取终身任命制，因此保守派力量如今在最高法院牢牢把持着多数席。而且，为避免干扰大选之嫌，最高法院不太可能在选战的白热化阶段做出裁决。
在佐治亚州，特朗普被指控试图非法干扰大选。2020年11月的总统大选中，他在该州比拜登少了1.2万票。在初步计票结果公布后，他打电话向佐治亚州选举主任施压，要求他“找到”缺失的选票。这段电话录音后来被公布，引发轩然大波。假如此案罪成，特朗普也将遭到多年监禁。
检察官威利斯(Fani Willis)建议此案在8月开始庭审。不过，特朗普的律师团队却抓住了这位检察官的私生活把柄：她正在和此案的另一名检察官谈恋爱，后者被指控薪水过高而且邀请威利斯一同进行豪华度假旅游。特朗普方面因此要求予以撤换。就在一星期前，法院驳回了撤回威利斯的诉求，却同意将其男友撤出此案。特朗普的律师团队则不依不挠，坚持上诉要求撤换威利斯。
2022年，佛罗里达州警方在特朗普的海湖庄园私人住所搜查出了国家机密文件，其中甚至包括涉及核武器以及军事紧急预案的文档。美国法律严格禁止在私人住所保存此类文件。
起诉书集中于：卸任总统特朗普不顾有关方面的再三要求，拒绝将这些机密文件归还政府。特朗普还被指控阻碍警方调查此案：他的属下疑被指使试图从监控摄像机中删除不利证据。
此案原定于5月20日开庭审理。不过主审法官卡农(Aileen Cannon)却怀疑是否能如期开庭。卡农本人也充满争议：她在2020年被特朗普任命为佛罗里达南部地区法官，并且此后在多起程序性裁决中做出了有利特朗普的决定。特朗普的律师团队则试图引用在任总统豁免权来推翻此案。
2016年总统大选前夕，特朗普疑向色情影星丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付了约合13万欧元的封口费，以换取后者不再声称和特朗普曾发生过性关系。此案所涉的并非封口费本身，而是封口费引发的记假账嫌疑。特朗普因此被指控犯有伪造商业文件罪。
本案原定在3月底开审，但是近期突然又出现了上万页的新证据。因此法庭需要延后30天开庭，以便能够梳理这些新证据。特朗普的律师团队还趁机要求召开听证会，调查“为什么需要那么多天来制作相关文件”。此外，特朗普律师团队还要求彻底终结此案。
多如牛毛的官司中，特朗普已经输掉了三桩民事案。就在今年2月，纽约州法庭判决特朗普需要为经济欺诈以及骗取优惠贷款行为支付4.5亿美元的罚金。
在另一桩官司中，他被判需要向美国作家卡罗尔(E. Jean Carroll)支付9000万美元的赔偿：特朗普被判强奸了卡罗尔，还因指责后者为“骗子”而被判毁坏名誉罪。不过，特朗普的律师团队并没有认输，对这三桩官司都提出了上诉。
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