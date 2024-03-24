这些年，特朗普吃过的官司

（德国之声中文网）除了特朗普之外，美国所有已故或者在任总统遭到起诉的罪名总数累计也不到特朗普一个人的一半。在总共91桩官司中，特朗普已经输掉了三桩民事官司，需要支付数千万美元的赔偿金。

不过，特朗普本人似乎并不太担心这些官司，正在全力以赴参加下任总统大选。他的律师团队正动用一切法律手段推迟一场又一场庭审。只要他能成功再次入主白宫，就能动用总统豁免权。特朗普的如意算盘能打响吗？

2021年煽动支持者冲击国会案

这是特朗普面临的最重的一桩官司：特别检察官史密斯(Jack Smith)在华盛顿特区法院向特朗普提出了四桩指控，起诉他阴谋煽动暴乱并试图干扰选举。如果此项罪成，特朗普将面临几十年的刑期。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。





本案的庭审本应在3月18日开始，但是案件已经被提升到了美国最高法院：后者首先需要厘清当时仍未卸任的特朗普是否享有总统豁免权。然而，特朗普在其四年任期内总共任命了3名最高法院大法官。美国最高法院拥有9名大法官，采取终身任命制，因此保守派力量如今在最高法院牢牢把持着多数席。而且，为避免干扰大选之嫌，最高法院不太可能在选战的白热化阶段做出裁决。

佐治亚州干扰大选案

在佐治亚州，特朗普被指控试图非法干扰大选。2020年11月的总统大选中，他在该州比拜登少了1.2万票。在初步计票结果公布后，他打电话向佐治亚州选举主任施压，要求他“找到”缺失的选票。这段电话录音后来被公布，引发轩然大波。假如此案罪成，特朗普也将遭到多年监禁。

检察官威利斯(Fani Willis)建议此案在8月开始庭审。不过，特朗普的律师团队却抓住了这位检察官的私生活把柄：她正在和此案的另一名检察官谈恋爱，后者被指控薪水过高而且邀请威利斯一同进行豪华度假旅游。特朗普方面因此要求予以撤换。就在一星期前，法院驳回了撤回威利斯的诉求，却同意将其男友撤出此案。特朗普的律师团队则不依不挠，坚持上诉要求撤换威利斯。

海湖庄园机密文件案

2022年，佛罗里达州警方在特朗普的海湖庄园私人住所搜查出了国家机密文件，其中甚至包括涉及核武器以及军事紧急预案的文档。美国法律严格禁止在私人住所保存此类文件。

起诉书集中于：卸任总统特朗普不顾有关方面的再三要求，拒绝将这些机密文件归还政府。特朗普还被指控阻碍警方调查此案：他的属下疑被指使试图从监控摄像机中删除不利证据。

此案原定于5月20日开庭审理。不过主审法官卡农(Aileen Cannon)却怀疑是否能如期开庭。卡农本人也充满争议：她在2020年被特朗普任命为佛罗里达南部地区法官，并且此后在多起程序性裁决中做出了有利特朗普的决定。特朗普的律师团队则试图引用在任总统豁免权来推翻此案。

艳星封口费案

2016年总统大选前夕，特朗普疑向色情影星丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付了约合13万欧元的封口费，以换取后者不再声称和特朗普曾发生过性关系。此案所涉的并非封口费本身，而是封口费引发的记假账嫌疑。特朗普因此被指控犯有伪造商业文件罪。

本案原定在3月底开审，但是近期突然又出现了上万页的新证据。因此法庭需要延后30天开庭，以便能够梳理这些新证据。特朗普的律师团队还趁机要求召开听证会，调查“为什么需要那么多天来制作相关文件”。此外，特朗普律师团队还要求彻底终结此案。

价值5亿的已输官司

多如牛毛的官司中，特朗普已经输掉了三桩民事案。就在今年2月，纽约州法庭判决特朗普需要为经济欺诈以及骗取优惠贷款行为支付4.5亿美元的罚金。

特朗普在性侵和诽谤作家卡罗尔案中两度败诉

在另一桩官司中，他被判需要向美国作家卡罗尔(E. Jean Carroll)支付9000万美元的赔偿：特朗普被判强奸了卡罗尔，还因指责后者为“骗子”而被判毁坏名誉罪。不过，特朗普的律师团队并没有认输，对这三桩官司都提出了上诉。

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