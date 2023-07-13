这些年来金正恩的跨国之旅

2018年3月：北京

2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。