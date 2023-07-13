这些年来金正恩的跨国之旅

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有报道称，朝鲜领导人金正恩本月将出访俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，在那里会见俄罗斯总统普京。这将是金正恩4年多来首次出国访问。他出访的次数已经超过了父亲金正日，而且打破了后者不乘坐飞机的禁忌。
2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。
2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。
2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。
2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。
美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。
在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。
相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。
2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。
2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。
2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。
美韩军演「乙支自由护盾」结束的两天后，朝鲜周六清晨向西部海域发射多枚巡航导弹，目前尚不清楚有多少枚导弹被击落，飞行距离有多远。韩国联合参谋本部表示，将与美国密切合作分析具体参数并继续监视朝鲜的活动。
為期11天的美韓聯合軍演即將落幕，朝鮮30日晚間發射2枚彈道飛彈，被視為對美韓軍演的警告。此前，朝鮮領導人金正恩將美日韓領袖形容為「幫派頭子」，並批評對方把朝鮮半島附近變成世界上「最不穩定的海域」。
美韓聯合軍演登場之際，朝鮮官媒公布領導人金正恩視察飛彈試射的畫面。此前，美日韓領袖在大衛營的峰會剛落幕，韓國總統尹錫悅也重申美日韓將繼續強化合作關係。
今年7月中旬，美國士兵特拉維斯·金從韓國跨越國境到朝鮮，朝方直到1個月後才首度回應此事。據朝鮮官媒說法，該士兵有意向朝鮮尋求庇護。
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