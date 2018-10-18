 这些年德国挫败的恐袭阴谋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2018

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时政风云

这些年德国挫败的恐袭阴谋

2016年，多个恐怖组织团伙曾打算在德国进行袭击——联邦检察院证实了媒体的相关报道。这些年来，德国已多次挫败恐袭阴谋。

Deutschland Anti-Terror-Spezialeinheit BFE+ in Ahrensfelde (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

德国反恐特种警察

（德国之声中文网）恐怖分子曾计划再制造一起类似2016年12月一辆大卡车闯入柏林一个圣诞市场，导致多人伤亡的重大恐怖袭击事件，目的就是让德国感到不安全。攻击的目标本是一个音乐节。根据北德和西德意志电台以及《南德意志报》公布的消息，这是由"伊斯兰国"外部行动处一手策划的。该组织也曾参与策划了2015年11月在巴黎以及2016年3月布鲁塞尔的恐怖袭击案。但是由于联邦宪法保护局的一名线人提供了相关的情报，从而阻止了这起新的恐怖袭击行动。

联邦内政部对德国相关机构与外国情报部门的良好合作和互动表示了赞赏。不仅仅是最近一次被阻止的的恐怖袭击事件能够证明越来越有效的反恐行动。自从2001年9月11日美国发生震惊全球的恐怖袭击事件以来，尽管遭遇了一些挫折，但德国仍成功阻止了多个袭击计划。

2002年4月，伊斯兰组织"Al-Tawhid"的几名成员在一次大搜查行动中被逮捕。杜塞尔多夫高等地区法院判定这些人曾在被通缉的恐怖分子阿布·穆萨布·扎卡维（Abu Musab al-Zarqawi）的指使下计划袭击柏林和杜塞尔多夫的犹太人设施。三名巴勒斯坦人和一名阿尔及利亚人因此分别被判五至八年监禁。

2004年12月，伊拉克总理伊贾德·哈希姆·阿拉维（Ijad Hashim Allawi）访问柏林期间，恐怖分子计划对其行刺。然而德国安全机构事先拦截了袭击者的电话，逮捕了来自伊拉克的三名男子。

Deutschland Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz (Imago/epd/R. Zoellner)

柏林圣诞市场摆放水泥墩防恐袭

2006年7月，在两辆分别从科隆开往科布伦茨和哈姆方向的区域列车上发现已经点燃，但是因操作失误未能引爆的炸药。根据黎巴嫩情报部门的提示，德国专家不久便逮捕了袭击未遂的案犯，从而防止了其它的袭击行动。

2006年11月，以色列El Al航空公司险些有一架客机被炸毁。计划炸机的案犯将炸弹装入行李箱准备在美茵河畔法兰克福机场偷运上机之前，被安全部门及时逮捕。

2007年9月，恐怖分子计划对德国的机场，迪斯科舞厅和美国设施进行炸弹袭击。当罪犯的准备工作已经取得很大进展时，德国安全力量采取了行动。美国情报部门-国家安全局（NSA）和中央情报局（CIA）提供的线索给了德国当局很大的帮助。使得圣战联盟的德国分支，即所谓的藻厄兰集团没有得到实施行动的机会。

Deutschland Flughafen Frankfurt am Main Bundespolizei (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

机场是防范恐袭的重地

2010年9月，伊斯兰恐怖主义分子准备像2008年在印度孟买同时袭击两家豪华酒店的方式，也在德国多个地方同时进行爆炸袭击，并造成尽可能多的伤亡。但是警方及时逮捕了案犯，从而阻止了一场血腥的惨案。

2011年4月，疑似所谓的基地组织"杜塞尔多夫分部"的四名成员被逮捕。此前他们曾计划在德国实施爆炸袭击。2014年，几名案犯被判处多年监禁。

2015年4月，在法兰克福附近的一个小镇Oberursel，警察逮捕了一对疑似具有萨拉菲背景的已婚夫妇。他们计划袭击一项体育赛事。然而在他们行动之前，作为袭击目标的自行车赛被取消。在这对夫妇的地下室，调查人员发现了爆炸物。

2016年2月至12月德国警方实施了尤其多的逮捕行动，从而阻止了一系列袭击事件的发生，其中包括在杜塞尔多夫老城和柏林的袭击计划。在北莱茵 - 威斯特法伦、下萨克森、巴登 - 符腾堡和勃兰登堡州被捕的嫌犯中，有三名疑似"伊斯兰国"的支持者和一个恐怖小组的4名阿尔及利亚成员。其中一名罪犯因在互联网上与同谋交换有关制造炸弹的信息而暴露。

2017年10月，联邦检察院通过调查发现，一名刚刚19岁的叙利亚人已开始收集用来制造爆炸装置的部件。其目的显然是尽可能多的杀人。但是他还未行动，便被德国特种部队束手就擒。

2018年6月，在科隆的Chorweiler城区，安全人员成功实施了一次大搜捕行动。一名突尼斯人被发现购买了大量毒品蓖麻毒素并将其藏在他的高层公寓里。据检察院公布的消息说，蓖麻毒素已经足够制成250至1000份致命剂量。用其制造生物炸药具有毁灭性。由于警方事先掌握了线索，这名试图采取暴力行动的29岁男子被逮捕。

  • Hannover Bahnhof Polizei (Getty Images/S. Gallup)

    盘点德国恐袭大事件

    汉诺威

    2016年2月26日，15岁的萨菲亚·S.（Safia S.）在汉诺威火车站袭击一名联邦警察，导致后者重伤，必须接受手术治疗。该名凶手声称自己是恐怖组织"伊斯兰国"的支持者。

  • Deutschland Essen Anschlag Gebtshaus Sikh (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    盘点德国恐袭大事件

    埃森

    2016年4月，埃森一处锡克族寺庙门口发生爆炸事件，三人受伤，其中一人伤势严重。嫌犯是与极端伊斯兰萨拉菲派联络密切的年轻人。

  • Bekenner-Video Riaz Khan Ahmadzai Attentäter Regionalzug Würzburg (picture-alliance/dpa/Amak)

    盘点德国恐袭大事件

    维尔茨堡

    2016年7月18日，一名17岁的阿富汗难民在维尔茨堡的一列短途列车上用刀斧袭击多名旅客，导致多人重伤，其中包括四名来自香港的游客。行凶者在逃跑途中被警方击毙。这起袭击显然带有伊斯兰极端主义背景：在此后网络上流传的一段凶手生前拍摄视频（见图），他在其中作出了相应表示。检方认为，凶手是"自我极端化"的一个例子。

  • Schießerei in München (Getty Images/J. Koch)

    盘点德国恐袭大事件

    慕尼黑

    2016年7月22日，慕尼黑北部的奥林匹克购物中心发生枪击案， 一名18岁的枪手在打死9人后自杀身亡。受害者中包括5名青少年。该人持有伊朗和德国双重国籍，并长期在慕尼黑居住。警方在调查后将该案定性为恐怖袭击。

  • Deutschland Saudi Arabien verspricht Unterstützung nach Anschlag in Ansbach (picture alliance/AP Photo/D. Karmann)

    盘点德国恐袭大事件

    安斯巴赫

    2016年7月24日，27岁的叙利亚难民穆罕默德·D.（Mohammed D.）在安斯巴赫一处音乐节入口处发动自杀式爆炸袭击，造成多人受伤。他也自称是恐怖组织"伊斯兰国"支持者。有心理疾病的这名男子在爆炸袭击发生不久之前还曾通过手机接受外界指令。"伊斯兰国"宣称对此次袭击事件负责。图片为检方人员在安斯巴赫袭击现场进行搜索。

  • Deutschland Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    盘点德国恐袭大事件

    柏林

    2016年12月19日，发生在柏林纪念教堂圣诞市场的货车冲撞袭击事件导致12人丧生，数十人受伤。涉嫌驾驶该车的阿姆里潜逃数天后于12月23日在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。

  • Deutschland Anschlag Frankfurt Flughafen Blutspur 11 (AP)

    盘点德国恐袭大事件

    美茵河畔法兰克福

    时间一下退回到2011年3月，一名来自科索沃的阿尔巴尼亚族伊斯兰极端分子在法兰克福机场枪杀两名美军士兵，打伤两人。他最后被判终身监禁。袭击者在法兰克福登上这辆客车（见图），随后开枪袭击美军士兵。

  • Polizei schließt nach Terrordrohung Einkaufszentrum in Essen (Reuters/T. Schmulegen)

    盘点德国恐袭大事件

    德国的常态

    表面上看，尽管2011年后至2016年前，德国没有发生真正意义的恐袭，但有媒体报道记载的恐袭未遂事件时有发生。图片上是今年3月11日，埃森一家大型购物中心由于恐怖威胁而被迫关闭，警方及时的反应挫败了针对该商业区的袭击阴谋。德国联邦刑警联盟（BDK）主席安迪·诺伊曼（Andy Neumann）此前对德国《世界报》表示，"德国面临的国际恐怖主义威胁已成为一种常态。""没有人会对此有更多质疑。"

    作者: 严严


 

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盘点德国恐袭大事件

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