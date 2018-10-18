这些年德国挫败的恐袭阴谋

（德国之声中文网）恐怖分子曾计划再制造一起类似2016年12月一辆大卡车闯入柏林一个圣诞市场，导致多人伤亡的重大恐怖袭击事件，目的就是让德国感到不安全。攻击的目标本是一个音乐节。根据北德和西德意志电台以及《南德意志报》公布的消息，这是由"伊斯兰国"外部行动处一手策划的。该组织也曾参与策划了2015年11月在巴黎以及2016年3月布鲁塞尔的恐怖袭击案。但是由于联邦宪法保护局的一名线人提供了相关的情报，从而阻止了这起新的恐怖袭击行动。

联邦内政部对德国相关机构与外国情报部门的良好合作和互动表示了赞赏。不仅仅是最近一次被阻止的的恐怖袭击事件能够证明越来越有效的反恐行动。自从2001年9月11日美国发生震惊全球的恐怖袭击事件以来，尽管遭遇了一些挫折，但德国仍成功阻止了多个袭击计划。

2002年4月，伊斯兰组织"Al-Tawhid"的几名成员在一次大搜查行动中被逮捕。杜塞尔多夫高等地区法院判定这些人曾在被通缉的恐怖分子阿布·穆萨布·扎卡维（Abu Musab al-Zarqawi）的指使下计划袭击柏林和杜塞尔多夫的犹太人设施。三名巴勒斯坦人和一名阿尔及利亚人因此分别被判五至八年监禁。

2004年12月，伊拉克总理伊贾德·哈希姆·阿拉维（Ijad Hashim Allawi）访问柏林期间，恐怖分子计划对其行刺。然而德国安全机构事先拦截了袭击者的电话，逮捕了来自伊拉克的三名男子。

柏林圣诞市场摆放水泥墩防恐袭

2006年7月，在两辆分别从科隆开往科布伦茨和哈姆方向的区域列车上发现已经点燃，但是因操作失误未能引爆的炸药。根据黎巴嫩情报部门的提示，德国专家不久便逮捕了袭击未遂的案犯，从而防止了其它的袭击行动。

2006年11月，以色列El Al航空公司险些有一架客机被炸毁。计划炸机的案犯将炸弹装入行李箱准备在美茵河畔法兰克福机场偷运上机之前，被安全部门及时逮捕。

2007年9月，恐怖分子计划对德国的机场，迪斯科舞厅和美国设施进行炸弹袭击。当罪犯的准备工作已经取得很大进展时，德国安全力量采取了行动。美国情报部门-国家安全局（NSA）和中央情报局（CIA）提供的线索给了德国当局很大的帮助。使得圣战联盟的德国分支，即所谓的藻厄兰集团没有得到实施行动的机会。

机场是防范恐袭的重地

2010年9月，伊斯兰恐怖主义分子准备像2008年在印度孟买同时袭击两家豪华酒店的方式，也在德国多个地方同时进行爆炸袭击，并造成尽可能多的伤亡。但是警方及时逮捕了案犯，从而阻止了一场血腥的惨案。

2011年4月，疑似所谓的基地组织"杜塞尔多夫分部"的四名成员被逮捕。此前他们曾计划在德国实施爆炸袭击。2014年，几名案犯被判处多年监禁。

2015年4月，在法兰克福附近的一个小镇Oberursel，警察逮捕了一对疑似具有萨拉菲背景的已婚夫妇。他们计划袭击一项体育赛事。然而在他们行动之前，作为袭击目标的自行车赛被取消。在这对夫妇的地下室，调查人员发现了爆炸物。

2016年2月至12月德国警方实施了尤其多的逮捕行动，从而阻止了一系列袭击事件的发生，其中包括在杜塞尔多夫老城和柏林的袭击计划。在北莱茵 - 威斯特法伦、下萨克森、巴登 - 符腾堡和勃兰登堡州被捕的嫌犯中，有三名疑似"伊斯兰国"的支持者和一个恐怖小组的4名阿尔及利亚成员。其中一名罪犯因在互联网上与同谋交换有关制造炸弹的信息而暴露。

2017年10月，联邦检察院通过调查发现，一名刚刚19岁的叙利亚人已开始收集用来制造爆炸装置的部件。其目的显然是尽可能多的杀人。但是他还未行动，便被德国特种部队束手就擒。

2018年6月，在科隆的Chorweiler城区，安全人员成功实施了一次大搜捕行动。一名突尼斯人被发现购买了大量毒品蓖麻毒素并将其藏在他的高层公寓里。据检察院公布的消息说，蓖麻毒素已经足够制成250至1000份致命剂量。用其制造生物炸药具有毁灭性。由于警方事先掌握了线索，这名试图采取暴力行动的29岁男子被逮捕。