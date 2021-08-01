这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

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从宝格丽珠宝到85度C连锁咖啡、从挪威三文鱼到美国NBA，众多国际品牌近年来都被牵入了中国政治，遭到了“伤害中国人民感情”的指控。在政治化的氛围中，中国当局及消费者威胁不穿加拿大羽绒服、不坐国泰航班、不喝台湾的饮料、不去韩国超市购物……
LVMH集团旗下的意大利奢侈品牌宝格丽（Bulgari）被中国网民质疑将台湾视为一个国家。原因是该品牌官网的店铺分布信息中，香港澳门前加了“中国”二字，而在台湾前并未加。2023年7月11日，宝格丽承认错误并道歉。大陆网民还要求宝格丽珠宝代言人、女星舒淇和刘亦菲解除代言关系。
休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。
一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。
香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。2023年5月，国泰空乘被爆出歧视大陆旅客，并嘲笑乘客讲英语出错，在中国网络上热议发酵。官媒和香港特首也出面批评。国泰解雇了涉事乘务员，并道歉承诺所有员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客。
中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。
在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。
韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。
台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。
意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。
瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。
除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。
有评论认为，中国市场对于外资来说，已经不是什么不可或缺的成长引擎了；面对越来越偏执的中国监管者，外国投资者还必须要更大程度地考虑政治以及管制风险。随着美国对中国的制裁名单越来越长，可以说金融脱勾是一个正在发生的事实。
曾担任香港维园“六四”烛光晚会司仪多年、剧团“六四舞台”创办者列明慧表示，希望让不能在香港存在的《5月35日》，能在其他地方活下来。“等风起时，让争取民主自由的风筝飞得更远，让种子飘落你家的花园，长出自由花”。
2008年，中国政府以庞大的经济激励计划帮助西方国家度过了金融危机。然而这一次，中国在新冠疫情之后的复苏步履蹒跚，加上对台湾的武力威胁升级，意味着它在阻止全球经济衰退方面不大可能有所作为。
政治学者邓聿文指出，尹锡悦上台后，一改文在寅政府在美中之间采取相对平衡的做法，选择疏远中国、加入华盛顿的反中阵营。这不能仅归咎于领导人的个人偏好，而是韩国国内以及韩中关系出现了某些趋势性的变化。
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