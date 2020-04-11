这些场所容易感染新冠病毒！疫区人民请绕行

（德国之声中文网）中国社会生活逐步解封，在欧洲，包括德国在内的多国也开始逐渐放松管制。然而，哪些社会活动和场所具有传播新冠病毒的高风险、必须警惕？回顾疫情发展的过程，不难发现一些聚集传播的"热点"。

足球赛场

大型足球场一般都能容纳数万观众。遇到座无虚席的热门比赛，相互拥挤和近距离接触在所难免。加上球迷情绪高涨，唱歌、呐喊助威，更给病毒传播增加机会。

有报道分析，2月19日在意大利米兰举行的一场欧洲冠军联赛八分之一决赛，可能成为了新冠病毒在意大利北部和西班牙传播的"助燃剂"。意大利贝加莫队在米兰迎战西班牙瓦伦西亚队，双方都有大批球迷前往助阵。之后，贝加莫市成为意大利疫情重灾区，瓦伦西亚队多名球员回国后被确诊感染。

虽然迄今无法回溯证实有多少人是因这场球赛感染新冠，以及这对两国的整体疫情发展起到多大影响，但这样的大型体育赛事，在传染病学者看来，无疑是最危险的地方之一。

民间节庆

德国北威州海因斯贝格县的冈格尔特，是一个名不见经传的小镇，却阴错阳差地成为了新冠疫情的爆发中心之一。在2月中旬的一场狂欢节庆祝会后，该镇出现大批感染者。

而二月底前后，是全球天主教社区庆祝狂欢节、嘉年华的时期。在疫情较早爆发的意大利，当局取消了著名的威尼斯狂欢节活动。但在其他许多地方，人们还是载歌载舞地走上了街头。有分析认为，新奥尔良市成为美国新冠疫情重灾区之一，也与当地的狂欢节活动上出现聚集传染有关，而且大批专程前去的游客也将病毒带到了全美各个地方。

在新冠疫情的初始之地武汉，在农历新年前举办"万家宴"的百步亭社区，后来也出现了疫情集中爆发。

夜店酒吧

拥挤、嘈杂、摩肩接踵、空气浑浊，人气酒吧和夜店的环境，无疑对新冠病毒传播十分有利。据柏林媒体3月初的报道，当地17名感染者（占当时感染总数的三分之一）曾在同一天光顾一家名叫"小号"的夜总会。

柏林是德国最早关闭夜店、酒吧等娱乐场所的城市之一。在奥地利蒂罗尔滑雪度假地感染新冠病毒的游客中，也有不少是在酒吧被传染的。

滑雪之后

奥地利阿尔卑斯山小镇伊施格尔是滑雪爱好者的天堂，但这次却成为欧洲新冠疫情传播的一个"集散热点"。来自西欧和北欧的大量游客在此被感染，又把病毒带回欧洲许多国家。例如冰岛和爱尔兰的"零号病人"即由此输入。

欧洲有很多滑雪度假地，为什么偏偏这里成了病毒蔓延的温床呢？专家认为，除了这个山村游客密度较大，尤其受到年轻人青睐之外，此间流行的滑雪+娱乐的旅游模式（Après-Ski，意为"滑雪之后"，即在白天滑雪之后有丰富的休闲娱乐和夜生活选项），使得人们短时间内密切接触大量人群，而且流动性很大，为病毒传播提供了有利空间。

游行集会

今年3月8日国际妇女节，新冠疫情已在全球许多地方形成汹涌之势，不少国家政府已宣布了限制大型活动和集会的措施。但在当时确诊病例尚不多的西班牙，还没有实施限制措施。

国际妇女节马德里街头的集会

妇女节前后，西班牙有数十场集会游行。3月8日马德里举行了10多万人参加的庆祝游行，其中不乏政界高层和社会名流，声势浩大，蔚为壮观。但数天后，却爆出多位参加集会的名人确诊感染的消息，包括首相桑切斯夫人、社会平等部长等人。

随后，西班牙爆发感染高潮，成为欧洲继意大利之后疫情最严重的国家。像很多情况一样，虽无法确定一场游行到底让多少人染病，但参加者成千上万的群众集会，今后无疑将属于"可以放弃"的活动。