 这些场所容易感染新冠病毒！疫区人民请绕行 | 文化经纬 | DW | 18.04.2020

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文化经纬

这些场所容易感染新冠病毒！疫区人民请绕行

人声鼎沸的赛场、灯红酒绿的夜店、尽情挥洒的狂欢节庆，这些都被认为是病毒传播的“高危区”。事实也证明，确有为数不少的人在这些地方中招。

China Shanghai Barkeeper (Reuters/A. Song)

哪些地方是病毒传播的“高危区”？

（德国之声中文网）中国社会生活逐步解封，在欧洲，包括德国在内的多国也开始逐渐放松管制。然而，哪些社会活动和场所具有传播新冠病毒的高风险、必须警惕？回顾疫情发展的过程，不难发现一些聚集传播的"热点"。

足球赛场

大型足球场一般都能容纳数万观众。遇到座无虚席的热门比赛，相互拥挤和近距离接触在所难免。加上球迷情绪高涨，唱歌、呐喊助威，更给病毒传播增加机会。

Fußball Torfall bei Real Madrid vs Dortmund (Imago Images)

球场上，相互拥挤和近距离接触在所难免

有报道分析，2月19日在意大利米兰举行的一场欧洲冠军联赛八分之一决赛，可能成为了新冠病毒在意大利北部和西班牙传播的"助燃剂"。意大利贝加莫队在米兰迎战西班牙瓦伦西亚队，双方都有大批球迷前往助阵。之后，贝加莫市成为意大利疫情重灾区，瓦伦西亚队多名球员回国后被确诊感染。

虽然迄今无法回溯证实有多少人是因这场球赛感染新冠，以及这对两国的整体疫情发展起到多大影响，但这样的大型体育赛事，在传染病学者看来，无疑是最危险的地方之一。

民间节庆

德国北威州海因斯贝格县的冈格尔特，是一个名不见经传的小镇，却阴错阳差地成为了新冠疫情的爆发中心之一。在2月中旬的一场狂欢节庆祝会后，该镇出现大批感染者。

Deutschland Rosenmontag in Köln Küsschen (DW/J. Faria)

狂欢节上如此“近距离接触”，非常有利于病毒传播

而二月底前后，是全球天主教社区庆祝狂欢节、嘉年华的时期。在疫情较早爆发的意大利，当局取消了著名的威尼斯狂欢节活动。但在其他许多地方，人们还是载歌载舞地走上了街头。有分析认为，新奥尔良市成为美国新冠疫情重灾区之一，也与当地的狂欢节活动上出现聚集传染有关，而且大批专程前去的游客也将病毒带到了全美各个地方。

在新冠疫情的初始之地武汉，在农历新年前举办"万家宴"的百步亭社区，后来也出现了疫情集中爆发。

夜店酒吧

拥挤、嘈杂、摩肩接踵、空气浑浊，人气酒吧和夜店的环境，无疑对新冠病毒传播十分有利。据柏林媒体3月初的报道，当地17名感染者（占当时感染总数的三分之一）曾在同一天光顾一家名叫"小号"的夜总会。

Symbolbild Disco Nachtclub DJ (picture-alliance/dpa/E. Wabitsch)

夜店往往拥挤、嘈杂

柏林是德国最早关闭夜店、酒吧等娱乐场所的城市之一。在奥地利蒂罗尔滑雪度假地感染新冠病毒的游客中，也有不少是在酒吧被传染的。

滑雪之后

奥地利阿尔卑斯山小镇伊施格尔是滑雪爱好者的天堂，但这次却成为欧洲新冠疫情传播的一个"集散热点"。来自西欧和北欧的大量游客在此被感染，又把病毒带回欧洲许多国家。例如冰岛和爱尔兰的"零号病人"即由此输入。

Montenegro l Skigebiet (Skijališta Crne Gore)

滑雪胜地成为欧洲新冠疫情传播的一个"集散热点"

欧洲有很多滑雪度假地，为什么偏偏这里成了病毒蔓延的温床呢？专家认为，除了这个山村游客密度较大，尤其受到年轻人青睐之外，此间流行的滑雪+娱乐的旅游模式（Après-Ski，意为"滑雪之后"，即在白天滑雪之后有丰富的休闲娱乐和夜生活选项），使得人们短时间内密切接触大量人群，而且流动性很大，为病毒传播提供了有利空间。

游行集会

今年3月8日国际妇女节，新冠疫情已在全球许多地方形成汹涌之势，不少国家政府已宣布了限制大型活动和集会的措施。但在当时确诊病例尚不多的西班牙，还没有实施限制措施。

Spanien | Internationaler Frauentag 2020 | Madrid (picture-alliance/dpa/Europa Press/J. Hellin)

国际妇女节马德里街头的集会

妇女节前后，西班牙有数十场集会游行。3月8日马德里举行了10多万人参加的庆祝游行，其中不乏政界高层和社会名流，声势浩大，蔚为壮观。但数天后，却爆出多位参加集会的名人确诊感染的消息，包括首相桑切斯夫人、社会平等部长等人。

随后，西班牙爆发感染高潮，成为欧洲继意大利之后疫情最严重的国家。像很多情况一样，虽无法确定一场游行到底让多少人染病，但参加者成千上万的群众集会，今后无疑将属于"可以放弃"的活动。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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