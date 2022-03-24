这些人 开始返回乌克兰

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对于许多逃离战争恐怖的乌克兰人来说，利沃夫市是走向新未来之前，在本国境内最后的目地。但是，有一小部分人决定去另一个方向：回到乌克兰，而且人数越来越多。
乌克兰东南部的马里乌波尔市被俄军围困。俄罗斯入侵之前，这座城市里有40多万居民。如今，一些人留在那里，依靠匮乏的食物和饮水勉强维生。一些人正在设法离开，逃难的旅途充满危险。
烏克蘭總統澤連斯基周三（3月23日）對日本國會進行演講。日本媒體與專家認為，和先前對美國、英國與德國出現較多歷史陳述、且頗多抨擊言辭稍有不同的是，澤連斯基對日本的講話更多試圖通過柔性表達打動聽衆。
俄罗斯外交部公开了一支该国举重运动员娜莫娃对阿诺·施瓦辛格的回应视频，内容声称乌克兰被新纳粹征服，俄罗斯没有攻击平民。这些说法是错误的。
不少人是从王吉贤那里开始了解和关注敖德萨这座乌克兰港口城市。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，北京人王吉贤开始在社媒上分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市的影响。他反对战争、反对侵略，支持乌克兰人民、支持和平。一周前，他的所有中国网络帐号被删。他对DW说，“我不害怕”，“但这样的事让我很伤心”。
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