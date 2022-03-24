 这些人 开始返回乌克兰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

这些人 开始返回乌克兰

对于许多逃离战争恐怖的乌克兰人来说，利沃夫市是走向新未来之前，在本国境内最后的目地。但是，有一小部分人决定去另一个方向：回到乌克兰，而且人数越来越多。

观看视频 03:29

多媒体中心更多内容

俄羅斯入侵烏克蘭一個月

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 24.03.2022

Ukraine-Konflikt - EU-Gipfel in Versailles

七张图看一周大事 12.03.2022

People including Ukrainians protest against Russia's invasion of Ukraine, in Ankara, Turkey, Saturday, Feb. 26, 2022. Russian troops stormed toward Ukraine's capital Saturday, and street fighting broke out as city officials urged residents to take shelter. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

对侵略说不！大规模反战示威席卷全球 28.02.2022

更多内容来自 热点关注 (视频)

欧盟对俄罗斯的制裁就像一个回旋镖，也在冲击着欧洲国家的经济。欧中运费已经翻了两番，铁路运输路线被封锁，空运价格昂贵，供应链和供应问题日益严重。这造成了价格上涨和通货膨胀。

对俄制裁：杀敌一千 自损？？？ 25.03.2022

俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？

俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？ 24.03.2022

柏林附近的特斯拉新工厂已经将第一批汽车交付给客户。只用了短短两年多的时间，欧洲最大的电动汽车工厂已经建成。虽然这个速度对于德国来说已是神速，但对于马斯克来说，还不够快。

第一辆欧洲造特斯拉来啦！ 23.03.2022

俄烏戰爭爆發，外界擔心會牽動台海局勢，關注台灣兵力是否足夠。目前台灣《兵役法》規定「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」，有意見認為應修法納入女性，台北民眾怎麼看？

台灣應否強制女性當兵？ 22.03.2022

相关文章

MARIUPOL, UKRAINE - MARCH 20: Civilians trapped in Mariupol city under Russian attacks, are evacuated in groups under the control of pro-Russian separatists, through other cities, in Mariupol, Ukraine on March 20, 2022. Stringer / Anadolu Agency

三位马里乌波尔人讲述地狱般的逃生经历 25.03.2022

乌克兰东南部的马里乌波尔市被俄军围困。俄罗斯入侵之前，这座城市里有40多万居民。如今，一些人留在那里，依靠匮乏的食物和饮水勉强维生。一些人正在设法离开，逃难的旅途充满危险。

Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks to members of Japan's lower house of parliament via a video link at the House of Representatives office building in Tokyo on March 23, 2022. - Zelensky was expected to address Japan's Diet and the French National Assembly on March 23 via video link, after already speaking to the parliaments of Canada, Britain, the EU, Germany, Israel, Italy and the United States. (Photo by Behrouz MEHRI and BEHROUZ MEHRI / POOL / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/POOL/AFP via Getty Images)

澤連斯基日本國會演講：我們兩國對自由感受是零距離 24.03.2022

烏克蘭總統澤連斯基周三（3月23日）對日本國會進行演講。日本媒體與專家認為，和先前對美國、英國與德國出現較多歷史陳述、且頗多抨擊言辭稍有不同的是，澤連斯基對日本的講話更多試圖通過柔性表達打動聽衆。

In einem vom russischen Außenministerium veröffentlichten Video antwortet die russische Gewichteheberin Maryana Naumowa (l.) auf das virale Video des US-Schauspielers Arnold Schwarzenegger (r.), der sich mit einem Appell an die russische Bevölkerung gewandt hatte.

事实核查：为何俄举重冠军对阿诺的回应是错误的？ 26.03.2022

俄罗斯外交部公开了一支该国举重运动员娜莫娃对阿诺·施瓦辛格的回应视频，内容声称乌克兰被新纳粹征服，俄罗斯没有攻击平民。这些说法是错误的。

Der Programmierer Wang Jixian lebt und arbeitet in Odessa, Ukraine und er berichtet in sozialen Medien aus seinem Alltag im Krieg.

“我是吉贤，我在敖德萨” 24.03.2022

不少人是从王吉贤那里开始了解和关注敖德萨这座乌克兰港口城市。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，北京人王吉贤开始在社媒上分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市的影响。他反对战争、反对侵略，支持乌克兰人民、支持和平。一周前，他的所有中国网络帐号被删。他对DW说，“我不害怕”，“但这样的事让我很伤心”。