这五件神器都是德国人发明的？！

（德国之声中文网）德国是发明者的国度。很多奇思异想首先在这里问世，众多开拓性发明在这里成为现实：胶带、咖啡过滤纸、mp3、直流发电机，都是德国人的发明，而电脑更可算是其中最令人注目的一朵奇葩了。

懒于计算

第一台数码计算机就是在柏林问世的。发明、制造人类历史上这首台电脑的是德国工程师楚泽（Konrad Zuse）。1930年代，机器制造专业出身的楚泽要设计飞机部件，必须作大量计算、心算或用推尺计算。对这位聪明但并不特别勤奋-他自己承认-的工程师来说，这可是一件痛苦的事情。他说，他懒于计算，因而，开始建构一架机器，承担计算工作。

陈列在慕尼黑德国技术博物馆内的Z1电脑仿制品

他在父母的起居室专心建构"计算机"约两年。1937年，他对外展示了取名为"楚泽１号"（简称Z1）的计算机：一台重达数吨的钢铁巨怪，光金属部件就有３万个，足有一张双人床大小，一启动，其声音震耳欲聋。不过，只要曲轴、平板和钢管们运作正常，不出现卡壳现象，Z1还真的总能提供正确计算答案。

为让计算机不易受干扰，楚泽工程师在后来的型号中用电子机械元件代替了机械离合杆。改进型号相继问世，先是试验型的Z２，后来便是完全有效的Z３。Z３有一吨重，宽如大壁橱，键盘大若一台电视机。Z３只能储存64位数或单词，却是世上第一台全自动的、可自由编程的数码计算机。Z３根据二进制浮点计算原理工作，今天的现代化个人电脑和麦金塔电脑也运用这一原理计算。

可惜，楚泽工程师在世时未能看到自己的发明在全球的成功。二次大战期间，他的计算机被炸弹炸毁。不过，今天，在慕尼黑的德意志博物馆内可以看到全球首台电脑的模仿件。

除电脑外，咖啡过滤纸、胶带、mp3以及直流发电机等早已广泛应用于人类日常生活的这些"宝贝"也原创于德国。说起来，这些发明都有一则饶有趣味的故事呢：

咖啡过滤纸

1908年，在德累斯顿的一个厨房里诞生。被杯中咖啡渣惹恼了的家庭妇女本茨（Melitta Bentz）拿来一个铅罐，在底部钻满洞眼，然后，从儿子的练习本上撕下一张擦纸垫上。过不多久，她申请了专利。从此之后，一代又一代咖啡爱好者们便可以在无渣情况下享受饮咖啡的快乐了。

胶带

1896年问世。当时，作为实业家的特罗珀洛维茨（Oscar Troplowitz）本想开发一种新的创口贴。不过，所发明的创口贴粘力太强，揭下时竟会把皮肤也连带揭下。于是，该产品起先被用于粘补自行车橡胶带，以堵漏气；从1936年起，成为万用粘贴带。由女秘书的名字"Elsa Tesmer"简化而来的"Tesa"胶带如今几乎是各类、各种胶带的同义词。

MP3播放机

mp3格式

1987年问世。这一年，设址埃朗根（Erlangen）的弗劳恩霍费尔（Fraunhofer）集成电路研究所开发出一种新工艺。根据该工艺，音乐数据可以在无质量损失的情况下压缩到极小状态。短短数年内，mp3格式使音乐工业发生了革命性的变化。有了这一发明，一台多功能手机可以储存数百张专辑。

直流发电机

1866年问世。摩擦产电原理虽早为人类所熟知，但是，冯·西门子（ Werner von Siemens）在这一年首次将该原理运用于一台机器。从这时起，通过卷起来的金属丝和一块磁铁，不仅能很方便地获得电能，而且还可以向各地传输电流。西门子公司逐渐成为一家世界性企业。今天，西门子已成为电子技术的代名词。

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