这事儿没完！英搜救员不满被骂起诉马斯克

（德国之声中文网）对英国潜水员昂斯沃思出言不逊的美国企业家马斯克面临一场官司。今年7月，昂斯沃思在成功营救被困岩洞的12名泰国少年足球队员及其教练员行动中曾扮演关键角色。

本周一（9月17日），昂斯沃思上诉洛杉矶联邦法院，要求这位亿万富翁赔偿至少7.5万美元、支付数目未定的玷污名誉费，并要求法院禁止马斯克再行诽谤。

现年63岁的这位英国潜水员和特斯拉总裁之间的纠纷起于马斯克提供一艘旨在帮助营救的微型潜艇。马斯克及其工程师团队确信，该潜艇有助于使被困孩子们脱离洞穴。然而，昂斯沃思和其他救援者认为，该潜艇不实用。

最终，这艘小潜艇完全没有排上用场。所有12名孩子和他们的教练均被使用常规潜水装备的潜水员们一一救出。"

气头上的话"

7月13日，昂斯沃思在接受CNN采访时调侃了马斯克的小潜艇方案，称它"绝对无用"，说马斯克对洞穴情况到底如何"毫无概念"。昂斯沃思还说，所有这些不过是"一种公关噱头"，并讥讽道，马斯克还是应该把小潜艇留给自己。

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两天后，马斯克再度推文，对自己的2250万粉丝说，他将通过视频证明，这艘小型潜艇适用于孩子们被困的地点。

马斯克还指出，这个"境外生活的英国人"居住在泰国，与该国享有色情旅游胜地名声大有关系。他还说，在整个救援过程中，他根本没看到过昂斯沃思的影子。

在受到众多批评后，马斯克向该潜水员致歉，但强调，他当时说的是"气头上的话"，原因是，"昂斯沃思先生说了一些不实之辞，并暗示我与小潜艇有某种性行为"。

英国国内另一场官司

尽管作出道歉，8月28日，马斯克又推文重提旧话。他写道："你们难道不觉得奇怪？（昂斯沃思）没有起诉我？他可是得到无偿法律服务的呦。"

一天后，美国网络新闻公司Buzzfeed报道说，昂斯沃思的确在准备打官司。Buzzfeed给马斯克发电子信，询问他的态度后，在网上发表了马斯克的回复。马斯克称，他告诉记者，他们不应该继续保护娈童者。他写道，"他（昂斯沃思）是来自英国的一名白人老光棍，他去泰国旅游，或在那里居住了30、40年，直到搬去清莱（Chiang Rai），迎娶一名12岁的娃娃新娘"。

在周一提交的诉状中，昂斯沃思的律师们指出，这位潜水员在泰国有一位40岁的女性生活伴侣，两人共有一栋房子，而他2011年才首次来到泰国。他们驳回对昂斯沃思的恋童癖指控，并强调，昂斯沃思从未娶过一名未成年人。

昂斯沃思的律师还表示，他正着手在英国提出起诉。

凝炼/叶宣（路透社、美联社）