这么做，可以避免高血压

（德国之声中文网）体重超标、常常喝酒、不爱运动，这样的话，如果得高血压，便不让人惊讶了。赶紧采取一些预防措施吧！

首先，少吃盐。因为，它是祸首之一。它或许要对高血压负责。有人也许会问，为什么盐对血压有负面影响？一些科学家发现，盐会促进我们血管肌肉某些递质的生成。递质导致肌肉细胞聚合，而这又促成血管内产生更大阻力，从而导致血压升高。在家里，可以用草本调料代替部分盐。它们同样可口！

多运动

自觉身强力壮，便认为无需运动啦？这可是一种错误的想法。要是有高血压，运动可带来真正的奇迹。当然，这不是今天做、明天就见效的事情。自然得有点儿耐心；最好，再有点儿雄心。

一星期里，要有3、4次体育活动，每次30到40分钟。这么做还有助于减肥。因为，科学家们和医生们一致认为：身体过重让血压增高，而高血压带来危险。这可不是闹着玩儿的。因为，其它疾病也会随高血压而来：心脏会受损、中风风险增加、发生心肌梗塞的风险也会提高。马上就开始运动的理由已经足够啦。跑步、游泳、骑车-什么都行，关键在于，持之以恒。

少吃垃圾

偶尔喝一杯葡萄酒或啤酒，并无大碍。然而，断不可过分！对身体而言，糖、咖啡因和尼古丁也都是纯粹的毒，对血压也不好。快餐食品绝对是禁区，高脂肪的大块猪肉、加番茄酱和蛋黄酱的炸薯条以及炸薯片、膨化食品等零食，也均属禁忌。放弃这些很难--我们知道的。

少吃垃圾食品

应该多吃水果、蔬菜。但实际情况又如何呢？至少我们可以试验一下：胡萝卜代替巧克力？苹果或梨子代替糕点？就像西瓜一样，荞麦和红甜菜据说有助于降血压。听上去不是很让人动心吗？地中海菜肴呢，会放很多大蒜？对你周边的人来说，它自然不太合适，但大蒜有助于改善血的流动性，增强并舒张血管。

写下来吧

买一个血压计回来。药剂师一定会乐意为您提供咨询。他或许还会送你一本血压记录手册。

最好每天测量血压，并且，最好是在同一时间，然后，把所得数值记入手册。假如想要做得精确、完备，那就不妨也记下一天的饮食，记下是否运动过。还有，切记不可失去耐心！因为好事多磨。不过，这样做是值得的。最好从现在就开始！