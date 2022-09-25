 这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？ | 经济纵横 | DW | 16.10.2022

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经济纵横

这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？

南美国家阿根廷正面临严重通膨危机。但另一方面，这个自然资源丰富的国家日益受到美国、欧盟和中国的关注，并将其视为重要的能源、食品和锂资源供应者。

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