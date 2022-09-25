这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
南美国家阿根廷正面临严重通膨危机。但另一方面，这个自然资源丰富的国家日益受到美国、欧盟和中国的关注，并将其视为重要的能源、食品和锂资源供应者。
普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。
9月底联合国安理会旨在谴责俄罗斯在乌克兰占领地区举行公投的决议被莫斯科否决后，该决议在联合国大会再次表决。联大压倒性多数谴责俄罗斯的行径，中国投了弃权票。
从国际液化天然气市场的交易量来看，中国的需求明显下降——这对欧洲来说是个好消息。许多中国购买的天然气被转运到欧洲，但这么做可不是因为中方的大公无私。
商业奇才、亿万富翁马斯克最近突然对地缘政治产生了极大的兴趣：他先是建议遭到侵略的乌克兰割土求和，进而又建议台湾以特别行政区形式实现同中国大陆的统一。他的建议引起广泛争议的同时，自然也受到莫斯科和北京的一致好评。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版