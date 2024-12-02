这个冬天有点冷 欧洲再次为天然气发愁

俄罗斯入侵乌克兰曾引发人们对欧洲能源供应的担忧，然而连续两个暖冬让天然气市场有惊无险。今年11月初寒风刺骨，天然气价格应声上涨。欧洲能源供应的最终解决方案是什么？

（德国之声中文网）最近几周不断上涨的天然气价格让欧洲能源交易商和各国政府再次想起一些不愉快的经历。

俄罗斯在2022年入侵乌克兰之后引发的能源市场问题仍历历在目。欧洲大陆力图摆脱对俄罗斯天然气的依赖，导致天然气价格暴涨。除了加剧已经严重的通货膨胀之外，还引发了对可能出现停电问题的担忧。同时，持续高企的价格还给能源密集型产业带来困难，以致部分企业关门或者裁员。

最终，欧洲安然渡过了两个冬天。这在很大程度上得益于出乎意料的温和天气，使得能源使用量保持在较低水平。然而，今年11月初的寒冷天气带来不详的预兆，天然气价格再次飙升。

11月21日，天然气价格达到近49欧元每兆瓦时（MWh），创下超过一年来的最高纪录。

"气短"的担忧是否有道理？

寒冷天气带来取暖需求增加，再加上北欧的低风速导致可再生能源供应减少的可能性，使得天然气市场走俏。

不过，目前的价格仍远低于2022年的峰值。而且自那以后，天然气的总体需求已经下降。2024年全年价格显著低于战争开始以来的任何时候。

"自9月中旬以来，价格大约上涨了40%，"能源与清洁空气研究中心（CREA）的能源分析师佩特拉斯·卡蒂纳斯（Petras Katinas）在接受德国之声采访时表示，"这是一次相当大的突然跃升。"

今年冬天有点冷的可能性引发了库存耗尽并推动价格周期性上涨的担忧。然而，卡蒂纳斯指出，自2022年以来，俄罗斯对欧洲市场的控制力已大大减弱，所谓的"危机"言过其实。"我不会称之为危机，尤其是与2022年和2023年发生的情况相比，"他说，"欧盟大多数成员国现在已经不再高度依赖俄罗斯天然气了。"

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真的不再依赖俄罗斯天然气了吗？

尽管如此，有关俄罗斯天然气的问题仍在影响欧洲能源市场。

俄罗斯在欧盟天然气供应中的地位已经大不如前。欧盟成员国从俄罗斯进口的管道天然气比例从2021年总量的40%下降到2023年的大约9%。然而，根据CREA最近的数据，进入欧盟的俄罗斯液化天然气（LNG）增加，仍占欧盟总天然气进口量的18%，比2023年增加了近5%。

俄罗斯管道天然气的供应似乎正在接近尾声。奥地利是最后几个仍从俄罗斯接收管道天然气的欧洲国家之一，最近因与俄罗斯国有天然气公司Gazprom的法律纠纷而停止了交易。

尽管斯洛伐克和匈牙利仍在接收俄罗斯管道天然气，但所有迹象表明，这种状况将在2024年底前基本结束。有关Gazprom和乌克兰国有公司Naftogaz的五年天然气过境协议将在年底到期，而基辅方面表示不会续约。

虽然"土耳其溪"管道仍将为匈牙利供应天然气，但通过乌克兰的天然气输送的终止，将迫使这个中欧国家寻找替代供应。

乌克兰经济学院能源与气候研究中心主任鲍里斯·多多诺夫（Borys Dodonov）预计，上述天然气过境协议将会终止，因为"乌克兰没有经济理由续签这份合同。"他在接受德国之声采访时指出，某种替代协议的可能性并不能完全排除。"我们不能排除任何隐性协议或腐败的可能性，"他说，并称欧盟也有可能会游说以维持天然气输送，从而避免斯洛伐克和匈牙利等国的潜在短缺问题。

令人惊讶的是，尽管过去三年发生了诸多变化，欧盟仍是俄罗斯管道天然气和液化天然气的最大客户。今年10月，欧盟购买了俄罗斯所有液化天然气出口量的49%和管道天然气出口量的40%。

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液化天然气能否成为终极救星？

自2022年俄罗斯对欧洲的管道天然气供应大幅减少以来，液化天然气对双方的重要性都显著提升。今年以来，进入欧盟的俄罗斯液化天然气量已增加近15%。

多多诺夫认为，欧洲无需依赖任何俄罗斯天然气，包括液化天然气，就可以满足其能源需求，因为美国的新液化天然气产能正在增加。他预计即将上任的美国总统特朗普将增加液化天然气产量，并认为欧洲可能准备与美国达成一项重大天然气贸易协议。

独立商品数据供应商ICIS的全球液化天然气负责人埃德·考克斯（Ed Cox）指出，自2022年入侵以来，液化天然气现在占欧洲天然气总份额的34%，是此前的两倍。向液化天然气的转变使得欧洲现在比以往任何时候都更容易受到全球价格压力的影响。"欧洲现在比以往任何时候都更与全球市场基本面联系在一起，"他在接受德国之声采访时表示，尽管由于高企的价格、意外的暖冬和可再生能源产能的增加，欧洲天然气的总体需求与俄罗斯入侵乌克兰之前相比下降了约20%。

考克斯认为，如果出现寒冬并且乌克兰过境协议终止，欧洲仍将能够通过液化天然气满足其天然气需求。然而，这将伴随着价格大幅上涨的风险，因为短期内供应方面不会有显著增加。"如果需要，欧洲将获得足够的液化天然气。但这可能意味着欧洲价格必须上涨，从而与来自亚洲的需求竞争。"

他说，冬季过后为补充库存而支付的更高天然气价格，将对2025年及以后的冬季产生连锁反应。"问题不在于我们是否有足够的天然气，而在于价格带来的影响。"

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