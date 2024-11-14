这一次，中国还能应对特朗普的关税战吗？

特朗普在竞选中威胁要对中国进口商品征收60%的关税。他在上一任期内，也曾对中国挥舞过关税大棒，但与那时相比，中国经济目前面对更棘手的问题。

（德国之声中文网）特朗普的竞选承诺之一，是当选后要对中国商品全面加征关税。仅这一威胁就给中国经济增长带来了重大风险。根据瑞银（UBS）今年稍早的分析报告，若美国对中国进口产品征收60%的关税，可能会使中国的预测经济成长减少2.5个百分点。

上海复旦大学美国研究中心的教授赵明昊对德广联指出，北京现在正担心特朗普上台后会让中国经济遭受重压，"尤其考虑到如今中国经济增长率低迷，如何实现增长目标仍将是巨大挑战。"

冲击出口

德国维尔茨堡大学的中国经济研究学者费多丽（Doris Fischer）接受德国之声采访时指出，对于一个体量如此之大的经济体，中国对出口的依赖性是"超乎寻常"的。因此关税对中国经济的影响不言而喻，尤其在未能拉动内需的情况下，过去几年习近平把重点放在制造业和出口，这样受到的冲击更大。

德国波恩大学政治学终身讲座教授辜学武则认为，中国对贸易脱钩有所准备。他指出，美国占中国出口到全球的市场份额已降低到12%到16%左右，"美国市场对中国的意义，远远不像疫情之前或疫情之中那么大了"。因此从关税对出口的影响看，"我觉得现在以中国的能力应该是可以（应对）的。"

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然而，出口只是中国经济将受关税影响最直接的一个领域。中国经济面对的重大问题还有房地产行业的衰退，及其导致地方政府的债务状况急剧恶化。这一巨大负担限制了中国应对外部冲击的能力。

有所准备

此外与特朗普第一个任期不同的是，内需不足和产能过剩已使中国明显陷入了通货紧缩。如果关税使外部需求减少，可能加剧工业产能过剩，通货紧缩会变得更加严重。

美国战略与国际研究中心（CSIS）中国商业与经济研究部副主任马佐科（Ilaria Mazzocco）对德国之声说，近年来"中国领导层一直在努力增强中国经济的抗冲击能力"，包含开拓多元化的市场以分散风险。外界也预期，北京将对美国的关税限制作出反击，例如对美国特定产业征收新关税。

不过费多丽指出，中国实施反制关税的空间有限，因为与出口相比，中国从美国进口的货物少得多，无法弥补美国提高关税造成的损失。中国政府为此所做的一个战略准备，就是"寄希望于同世界其他地区，尤其是同全球南方的贸易长期看可以部分取代同美国的贸易。这是从长期讲，但短期看当然是很困难的。"

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如何重拾信心？

费多丽还认为，迄今美国对中国的贸易战措施中，对经济直接打击最大的是对半导体等科技产品的贸易管制。而与应对来自外部的影响相比，中国经济目前面临的信心缺失是领导层更应该迫切解决的问题，"人们对政府应对经济问题的能力失去了信心，而在几年前，人们还相信政府知道如何处理问题。"

低工资、低养老金、青年失业率高、社会保障薄弱，使得中国的个人消费难以提振。中国的家庭支出不到GDP的 40%，低于全球平均水平约20个百分点。路透社报道分析指出，迄今当局把重点放在了提升依赖出口的制造业部门上，而没有促进消费。尽管在电动汽车、太阳能产品和电池领域取得了显著成功，但正是这些产业的出口导致美国、欧盟、土耳其等国祭出了反倾销关税。

经济学者和中国问题专家费多丽还指出，下届美国政府对中国施加关税有何长期影响，"还要看其他国家如何反应，不仅是欧盟，还有新兴国家、发展中国家。他们也担心，如果关税阻碍了中国商品进入美国，这些商品会转而涌入自己的市场。"

辜学武也对德国之声表示，对中国打击可能最大的一种场景就是"如果美国在对中国进行贸易制裁同时，要求其他国家站队，对中国进行打压的话，这时候中国可能就没有这么大的（应对）能力了。"

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