还是德国制造好？德领先机器人公司撤出中国

（德国之声中文网）总部设在德国巴符州的Neura Robotics迄今的产品在德国研发，但有4款智能机器人是在中国生产。这家成立于2019年的初创企业日前对《商报》证实，打算把全部生产迁回德国。

公司创办人大卫·雷格（David Reger）说：“尽管面临（德国）能源价格居高不下等多重挑战，我们还是未雨绸缪，把生产迁回德国。”他表示对德国作为生产投资地有信心，因为“德国制造”仍是世界公认的品质保障。

此前Neura已与曾经的合伙人深圳大族机器人公司分道扬镳。雷格对《商报》说，双方的合作并不顺利，中方伙伴意向承诺的投资无法到位，而这对这家年轻的德国初创公司来说至关重要。为商谈融资，雷格曾在疫情封控期间前往中国，并被隔离3周，但最后空手而归。

德国也要技术“自主”

后来，雷格找到的新的投资方，买下了大族机器人持有的Neura股份。目前Neura的主要股东均是西方公司。

Neura开发了具有先进感官功能的协作机器人 (cobots)，例如一款名为Maira的产品，是世界上第一个结合人工智能和机器人技术的认知协作机器人，能够自主操作并与人类互动。这款机器人的介绍目前在大族机器人的网页上仍能看到。

中国人的海外收购

自从中国美的集团收购德国机器人制造商库卡（Kuka）掀起巨大争议之后，业界投资者越来越重视企业的自主地位。德国机械制造商协会（VDMA）的一份占领文件曾指出，中国通过政府补贴、风险投资和倾斜的产业政策大力推动本国机器人企业发展和扩张。

库卡收购案后，德国政府修改了对外经济法规，以加大欧盟以外的投资方收购德国公司的难度。

德企投资创新高，中小企业不积极

Neura的新股东之一，HV Capital的格鲁纳（Fabian Gruner）对这家初创企业回归德国制造的决定表示欢迎，认为这不仅有助于提高德国的技术自主和在全球市场的竞争力，而且目前的股权结构保障了企业的目标与所代表价值符合欧盟的标准。

最新数据显示，近年来德国企业在中国市场的参与和投资出现了一些变化。德国经济研究所（DIW）一周前发布的报告指出，尽管去年德国对中国的直接投资增长创下新高，但过去4年德企对华投资全部都是营利之后的再投资。此外，也有企业撤回资本。许多中小企业正寻求减少与中国的生意往来，甚至彻底退出中国市场。

德国在华商会1月的调查指出，已撤出或考虑撤出中国市场的德企占比，在过去4年间增加了1倍以上，达到9%。54%的在华德企计划在未来两年内增加在中国的投资；44%的企业已经采取措施应对可能出现的风险，包括地缘政治局势变化、供应链风险等。

（综合报道）

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