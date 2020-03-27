还在发烧：英首相继续自我隔离

（德国之声中文网）日前检测出感染新冠病毒的英国首相约翰逊周五表示将继续自我隔离。55岁的约翰逊上周五宣布其新冠肺炎检测呈阳性，成为全球第一位确诊的国家领导人，此后便在唐宁街首相官邸自我隔离。

约翰逊原定会在七日检疫期结束后再次露面，但他周五在推特上通过视频宣布："在我个人的案例中，虽然身体状况已经好转，而且我已经完成了7天隔离，但我还是有发烧的症状。所以根据政府的建议，我将继续自我隔离直至症状消失。" 视频中，身穿衬衫但未系领带的约翰逊看上去气色不佳。

约翰逊3月23日时宣布英国全国封锁三周，以杜绝病毒的传播。但英国仍有民众不顾政府的劝阻，聚集在公园里或市郊。约翰逊在视频中也表示，虽然周末的天气可能放晴回暖，但请民众不要到户外活动。"国家已经作了庞大努力与牺牲，在延缓疫情扩散上做得非常出色。让我们继续保持下去。"

英国承诺增加每日病毒测试量

截至本周五，英国的新冠疫情死亡人数已超过2900人，确诊人数为33718人。英国《卫报》报道称，英国每日的新冠病毒检测数量低于1万次，远低于德国等国。英国首相因此面临来自民众的指责与怒火。

在英国在野党、科研人员等人士的强烈批评下，英国政府周四做出承诺，将在一个月内将每日检测数量提高到目前的10倍。

同样被确诊新冠肺炎的英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）已完成了为时一周的居家隔离。周四他在新闻发布会上表示，英国将在4月底前实现每日10万例检测目标。汉考克称，政府正在争取公共卫生单位、学术机构和私人领域的支援，以增加病毒检测数量。"我现在将目标定为本月底前达到每日10万次。这是目标，而我确信我们能达成。"

约翰逊的保守派政府数周前便誓言加速增加测试数量至每日1万次，四月中旬增至每日2.5万次，但进展迟缓。英国政府表示，本周二英国的病毒测试数量为10412次，创下单日最高纪录。

英国目前采取的做法是只为住院的病患做检测，症状轻微的民众则无法确定是否感染。许多科研人员认为，大规模的测试-尤其是针对护理工作者-才能让出现症状而离开工作岗位的医疗人员在检测呈阴性后重返工作岗位，同时也能让研究人员更清楚病毒传染途径。



张筠青/乐然（美联社、法新社）