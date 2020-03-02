"还会有更多难民涌来"

（德国之声中文网）他们封锁了通向莫里亚难民营的公路：莱斯沃斯岛居民忍不下去了，不再愿意这个岛上、这个营地里有更多移民。该营地本已人满为患，居住条件恶劣至极。然而，希腊媒体报道说，就在上周日（3月1日）早晨，又来了300人，从土耳其坐船抵达，之后，当局计划用巴士将他们送至莫里亚营地。现在，公路暂时无法通行。

新难民数量很快会变得更多。对莱斯沃斯、希俄斯（Chios）和萨摩斯（Samos）诸岛的居民来说，土耳其总统埃尔多安向叙利亚难民开放通往希腊边界的消息不啻一场灾难。在土希边界，局势已然激化。据雅典移民部通报，希腊警察迄今阻止了一万多移民入境；希腊诸岛上，住民们预期，数月以致数年来一直在待机前往欧洲的人们也将乘坐无数小船从土耳其海岸出发。

难民还在源源不断抵达希腊靠近土耳其的岛屿

雅典和布鲁塞尔进退两难

面对难民数量越来越多，希腊诸岛居民们早已感觉自己被置之不顾，--雅典政府和欧盟仍看重与土耳其达成的难民协议，而岛上居民们完全无法理解，当局为什么会继续相信该协议会成功？

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）计划采取两项措施控制局面：制定更严厉庇护法，以能将尽可能多的人遣送回土耳其；在岛上建造更多封闭式难民营中心。不过，他是否能成功，还能难说。希土边界上的严峻局势显示出：安卡拉显然是要抛弃难民协议，而在诸岛上，住民们强烈反对新建封闭式难民中心。

也是出于这一原因，上周，众多岛上居民走上街头，并于警方发生激烈冲突。他们发给雅典和布鲁塞尔的信息就是：过分了！公民、自愿者和人权活动人士多年里一直都在警告说，岛上的局面对难民和住民们都无法承受。

难民营条件恶劣

一名年龄40岁的教师指出，"破天荒第一次：岛上所有人，从极右到极左，完全一致。"但是，希腊政府无意放弃其在岛上设置封闭式营地的计划。作为对抗议行动的反应，雅典派出了名声不佳的特警部队MAT。在萨摩斯岛，一座封闭式难民中心营地已经开建。莱斯沃斯岛民们发誓不顾一切代价要在本岛上阻止。

难民营的生活条件极其恶劣

难民营内紧张气氛也在增加，一再发生暴力冲突。除空间狭窄、部分是非人道的生活条件外，未来的不确定性更让人们难以承受。庇护申请人的审批期往往不是六个月，而是要等待数年。

阿尔德恩（Salam Aldeen）了解这一情况。他创办了丹麦非政府组织"人道团队"（Team Humanity），在紧挨着难民营的地方经营一个援助中心。去年，希腊警方将他驱逐出境。他猜测，当局将他视为眼中钉，原因是，他揭露了难民营的不堪状况，接受媒体采访。土耳其现在又让难民过境，让他忧虑。他指出，将会有很多人前来，又会有很多人淹死，希腊军队将强行挡回难民，从而酿成事故。

他表示，经由地中海抵达希腊海岸的人们也没有安全感："不会有足够的食物。营地里的局面会继续激化，会发生与警方的战斗，岛上住民们的容忍极限将告破。"

留给欧盟的时间不多了

希腊科莫蒂尼市（Komotini）达摩克利特（Demokrit）大学国际关系学教授塞尔沃斯（Sotiris Serbos）寄希望于欧盟。他表示，恰在与土耳其的关系上，欧盟现在该制定出一个有望实施的战略了。他说，"欧盟是在与时间赛跑。短视的设想、无休无止的等待、期待事情到时候自行解决，--所有这些都该终止了"。他认为，与土耳其签署的难民协议毫无效果。为此，他算了一笔账："自协议实施以来，抵达希腊的有15万人，遣送回土耳其的不过2000人 ，即1.3%。"

塞尔沃斯教授要求在所有欧盟成员国中公平分配难民--不少成员国公开反对--："在目前的时代，我们必须转变思维。我们必须制定一种新战略，将当事人从土耳其直接迁移至相关国家。"

在莱斯沃斯，大多数人已不再有希望，不认为布鲁塞尔会改变政策。他们担心，就像在过去两年那样，游客们又会回避这个岛。然而，很可能，难民数量还会增加：正如此前数个夏季一样，一旦风力减弱、天气转暖，来自土耳其沿海的难民便会重新明显增加，--无论是否存在着欧盟与土耳其的签署的那份协议。