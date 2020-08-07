 近6万人签署请愿书：请法国托管黎巴嫩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2020

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近6万人签署请愿书：请法国托管黎巴嫩

贝鲁特大爆炸惨剧发生后，有超过5.8万人签署一份致马克龙的请愿书，呼吁法国在未来10年托管黎巴嫩。请愿书称，黎巴嫩“失败的体制、腐败、恐怖主义和民兵组织让这个国家奄奄一息”。

Libanon Macron in Beirut (Reuters/D. Nohra)

贝鲁特大爆炸后，马克龙第一时间赶赴黎巴嫩

（德国之声中文网）截至中欧时间周五（8月7日）午间，已经有超过5.88万人签署了这一呼吁法国在未来10年托管黎巴嫩的请愿书。倡议者的目标是至少获得7.5万人联署。

据报道，这个Avaaz 网站的请愿书是本周三由黎巴嫩公民发起的。周二，黎巴嫩首都贝鲁特发生了严重爆炸，造成超过140人丧生、5000余人受伤。

这份请愿书写道："黎巴嫩的官员们没有能力保护和管理这个国家。失败的体制、腐败、恐怖主义和民兵组织让这个国家奄奄一息。我们认为，黎巴嫩应该重新回到法国的托管之下，以便实现廉洁和持久的治理。"

"黎巴嫩人感到绝望"

德国之声阿拉伯语部的塔尔希尼（Dima Tarhini）表示，该请愿书在黎巴嫩的社交媒体上流传很广。

"这显示了一些黎巴嫩人是多么绝望"，塔尔希尼表示，人们本来拥有的就不多，如今又失去了很多东西，"他们失去了自己的家园，他们失去了自己的财产，他们无法救下自己的孩子，他们不知道该做什么。"

观看视频 02:42

贝鲁特居民自发救灾 「我们得守望相助」

法总统许诺提供帮助

这封请愿书是写给法国总统马克龙的。而马克龙也是大爆炸后第一位访问贝鲁特的外国元首。一战后的1920年至1945年，黎巴嫩曾由法国托管。

抵达贝鲁特后，马克龙警告说，如果没有改革，黎巴嫩还会"继续沉沦"。他许诺称，法国会帮助贝鲁特筹集援助款项。这次大爆炸给这个城市造成了高达数十亿的损失。

在贝鲁特市中心，这位法国总统对愤怒的抗议人群说，他将寻求与黎巴嫩当局达成一项新协议。"我向你们保证，援助款不会落到腐败者的手中"，马克龙对抗议者说。"我会与各种政治力量对话，要求一项新的协议。我今天来到这里，就是来向他们提出新政治协议的"，他说。

贝鲁特街头的抗议者们希望马克龙帮他们推翻该国现任政权。在这座城市，大爆炸后，震惊很快转变为愤怒，很多时事评论人和抗议者表示，政治阶层的腐败和无能应对这次严重爆炸负责。

法国的检察人员已经对大爆炸展开调查。至少21名法国公民在这场事故中受伤，还有一人丧生。

早在新冠疫情前，针对黎巴嫩政府和经济不力的抗议活动已经此起彼伏。近期该国货币的贬值，让很多黎巴嫩人的个人财产蒸发殆尽。

王凡/凝炼（法新社，路透社等）

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  • Aftermath of Beirut blasts, man walks through rubble | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

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  • People stand by building and car in ruins in the evening| Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

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    全国实施紧急状态两星期

    黎巴嫩当局担心，废墟里还会有更多遇难者。本周三（8月5日），奥恩总统召集内阁紧急会议，并表示，应宣布全国进入紧急状态两周。

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