近50万人死于新冠肺炎 美再指中国隐瞒数据

(德国之声中文网) 美国安顾问沙利文 (Jake Sullivan)周日 (2月21日) 接受媒体专访表示，他所领导的国家安全委员会将专注于检视和预防目前美国遇到的新冠疫情衝击。

他再次抨击中国政府透明度不足，并表示面对中国这样的独裁国家，情报单位能够发挥更直接的作用。

他说：「我们的情报单位应该全面提升其工具、资源和做法，以专注于检测、预防和应对大流行病。」

沙利文强调，白宫不相信中国提供足够的原始数据给世卫新冠起源调查小组，他也表示，美国总统拜登跟中国国家主席习近平通话时提及了新冠肺炎问题。

他说：「拜登总统确实提出了新冠肺炎的问题，以及所有国家都需要承担起责任来帮助保护世界，包括中国。」

美国上届政府在2020年1月份时说，美国有证据表明，早在2019年秋天，一种类似的新冠病毒已在中国武汉流传，且中国军方正在武汉病毒学研究所进行秘密实验。

沙利文没有正面回应这个假设，但重申新政府坚持世卫组织的调查必须交给科学家和专家，而不该有任何政府的干预。他也呼吁要由世卫牵头进行「可信、公开、透明的国际调查」。

世卫组织1月派出专家小组到中国武汉调查新冠病毒起源，历时数周後，调查未能得出任何具体结论。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）疫情数据，美国当局迄今通报的累计确诊总数超过2800万例，且约有49万8000人染疫后死亡。

邹宗翰/杨威廉 (CBS、德新社)