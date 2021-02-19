 近50万人死于新冠肺炎 美再指中国隐瞒数据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

近50万人死于新冠肺炎 美再指中国隐瞒数据

虽然美国疫情有所控制，但每日仍有数千名新冠肺炎确诊病患，在对抗疫情的同时，华盛顿也继续在疫情起源上追责中国。

Jake Sullivan

美国国安顾问沙利文批评前总统特朗普在任内并没有认真对待大流行病的监测工作导致目前疫情一发不可收拾。

DW.COM

在世卫团队结束在武汉的新冠起源调查後，世卫团队成员近日向《华尔街日报》表示，目前调查的源头范围已缩小，专家怀疑可能是华南海鲜市场的鼬獾或兔子将病毒传给人。

英美持续对世卫派往中国调查疫情起源专家团所能获取的调查管道表示担忧。约翰逊表示，他支持达成一项关于流行病的全球条约，让各国同意共享数据。

参与新冠溯源工作的世卫专家雷恩德尔茨在接受德国之声专访时表示，中国提供给专家组的数据不充足，但不是对方有所隐瞒，而是研究进展仍然有限。他也强调，溯源工作是为了解病毒是如何出现，防止类似事件重演。

在数家媒体上周于报道中称中国拒绝提供新冠早期感染者相关资讯后，两名世卫专家出面反驳媒体报导内容，而其中一人14日在《纽约时报》的访问中，提供更多调查相关细节。

美国政府9日表示，期待能仔细检视世卫专家团队发布的新冠病毒起源报告中的数据，并重申华府依然认为中国并未提供新冠病毒起源调查所需的透明度。

(德国之声中文网) 美国安顾问沙利文 (Jake Sullivan)周日 (2月21日) 接受媒体专访表示，他所领导的国家安全委员会将专注于检视和预防目前美国遇到的新冠疫情衝击。

他再次抨击中国政府透明度不足，并表示面对中国这样的独裁国家，情报单位能够发挥更直接的作用。

他说：「我们的情报单位应该全面提升其工具、资源和做法，以专注于检测、预防和应对大流行病。」

沙利文强调，白宫不相信中国提供足够的原始数据给世卫新冠起源调查小组，他也表示，美国总统拜登跟中国国家主席习近平通话时提及了新冠肺炎问题。

他说：「拜登总统确实提出了新冠肺炎的问题，以及所有国家都需要承担起责任来帮助保护世界，包括中国。」

美国上届政府在2020年1月份时说，美国有证据表明，早在2019年秋天，一种类似的新冠病毒已在中国武汉流传，且中国军方正在武汉病毒学研究所进行秘密实验。

沙利文没有正面回应这个假设，但重申新政府坚持世卫组织的调查必须交给科学家和专家，而不该有任何政府的干预。他也呼吁要由世卫牵头进行「可信、公开、透明的国际调查」。

世卫组织1月派出专家小组到中国武汉调查新冠病毒起源，历时数周後，调查未能得出任何具体结论。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）疫情数据，美国当局迄今通报的累计确诊总数超过2800万例，且约有49万8000人染疫后死亡。

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世卫查访湖北疾控中心 记者报导受阻

邹宗翰/杨威廉 (CBS、德新社)

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